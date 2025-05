Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb8cd305-965f-451a-bb9d-062e7c082f71","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Idén lesz negyvenéves minden idők egyik legjobb időutazós filmje, a Vissza a jövőbe. Mindhárom Back to the Future-filmet Bob Gale írta Robert Zemeckis rendezővel közösen. Az Oscarra jelölt forgatókönyvíróval Steven Spielberg támogatásáról, a stúdióvezető által javasolt cím sorsáról, a Disney-t felháborító „vérfertőző” jelenetről és a negyedik rész esélyeiről is beszélgettünk.","shortLead":"Idén lesz negyvenéves minden idők egyik legjobb időutazós filmje, a Vissza a jövőbe. Mindhárom Back to the...","id":"20250429_Bob-Gale-interju-Vissza-a-jovobe-Robert-Zemeckis-Michael-J-Fox-spielberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8cd305-965f-451a-bb9d-062e7c082f71.jpg","index":0,"item":"af1e2adc-59c1-4c68-b9e4-21a47a470bcc","keywords":null,"link":"/360/20250429_Bob-Gale-interju-Vissza-a-jovobe-Robert-Zemeckis-Michael-J-Fox-spielberg","timestamp":"2025. április. 29. 19:30","title":"„A szex és a Vissza a jövőbe nem fér össze” – interjú a 40 éves trilógia írójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Magyarország nevét hallva senkinek nem az űrkutatás jut eszébe. Éppen ezért is érdemes számba venni, hogy az elmúlt évtizedek során hogyan jelent meg hazánk az űripar palettáján, mi hungarikum most odafönn, és mikkel erősödhet a magyar vonal a közeljövőben.","shortLead":"Magyarország nevét hallva senkinek nem az űrkutatás jut eszébe. Éppen ezért is érdemes számba venni, hogy az elmúlt...","id":"20250430_urkutatas-uripar-magyar-talalmanyok-feltalalok-urhajosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1.jpg","index":0,"item":"1673c498-56d1-444e-aa51-39b1f78a541f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_urkutatas-uripar-magyar-talalmanyok-feltalalok-urhajosok","timestamp":"2025. április. 30. 10:03","title":"Pille, Puli, Pillanat: Mit adnak a magyarok az űrkutatásnak? Meg fog lepődni, mennyi mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f60d0bc-dbed-4985-a584-195c2b73c9c7","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250430_Marabu-Feknyuz-Ujabb-jo-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f60d0bc-dbed-4985-a584-195c2b73c9c7.jpg","index":0,"item":"7cfcb749-4229-4756-806b-452fef3f6142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Marabu-Feknyuz-Ujabb-jo-hir","timestamp":"2025. április. 30. 09:58","title":"Marabu Féknyúz: Újabb jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceb09a1-f2e5-413a-9b14-292b6ebc4abe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szamoai származású színész és egykori pankrátor egy testhezálló szereppel, az MMA-legenda Mark Kerr történetét feldolgozó életrajzi drámával szeretné kivívni a szakma elismerését.","shortLead":"A szamoai származású színész és egykori pankrátor egy testhezálló szereppel, az MMA-legenda Mark Kerr történetét...","id":"20250430_dwayne-johnson-the-smashing-machine-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ceb09a1-f2e5-413a-9b14-292b6ebc4abe.jpg","index":0,"item":"689cff07-6e66-4305-a9ac-1ffb7d005172","keywords":null,"link":"/kultura/20250430_dwayne-johnson-the-smashing-machine-elozetes","timestamp":"2025. április. 30. 15:34","title":"A drámai arcát megvillantó Dwayne Johnsont alig lehet felismerni új filmjében – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce75133-6401-4528-a76d-8af5165b4146","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokakat az marasztal, hogy a jövő év elejére hathavi fegyverpénzt ígért a kormány.","shortLead":"Sokakat az marasztal, hogy a jövő év elejére hathavi fegyverpénzt ígért a kormány.","id":"20250429_roman-hatar-utlevelkezelok-schengen-rendorseg-fegyverpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ce75133-6401-4528-a76d-8af5165b4146.jpg","index":0,"item":"b15c5069-4935-4a3c-82fa-0a43366d0073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_roman-hatar-utlevelkezelok-schengen-rendorseg-fegyverpenz","timestamp":"2025. április. 29. 20:19","title":"Népszava: „Jobb híján” maradtak a rendőrségen a román határon feleslegessé vált útlevélkezelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0a3a2a-3668-4e64-9ff7-65e7591097ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aktivisták elmondása szerint a telefonjaikat és a laptopjaikat is lefoglalta a rendőrség.","shortLead":"Az aktivisták elmondása szerint a telefonjaikat és a laptopjaikat is lefoglalta a rendőrség.","id":"20250429_Gruzia-tuntetesek-EU-razzia-aktivista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db0a3a2a-3668-4e64-9ff7-65e7591097ba.jpg","index":0,"item":"8fd57cd1-1205-4059-aee6-66ad47e1b7f4","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Gruzia-tuntetesek-EU-razzia-aktivista","timestamp":"2025. április. 29. 16:21","title":"Ellenzéki tüntetéseket támogató aktivisták lakásán razziázott a grúz rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér, így biztonságosabb a legrosszabbra készülni, mint a legjobban reménykedni. Mark Carney és Kanada megverték Trumpot – ennyit arról, hogy északi szomszédja lesz az USA 51. állama. Amit Trump békeegyezségként elővezetett, az nem más, mint megállapodás Ukrajna kifosztására. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump vámháborújában Közép-Európának új növekedési motor kell. Európa naiv, ha azt hiszi, hogy Trump észhez tér...","id":"20250430_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d4791a06-245a-441c-a560-1f3321928ca3","keywords":null,"link":"/360/20250430_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 30. 10:14","title":"Trump a jólét \"aranykorát\" ígérte, de ehhez kevés az orbáni modell követése – mérlegen az elnök első 100 napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5cdf3a-ac7c-4179-961d-66b26b2b5c29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Saját mesterségesintelligencia-alkalmazást adott ki a Meta, mellyel a ChatGPT-vel venné fel a versenyt a vállalat.","shortLead":"Saját mesterségesintelligencia-alkalmazást adott ki a Meta, mellyel a ChatGPT-vel venné fel a versenyt a vállalat.","id":"20250430_meta-ai-alkalmazas-mesterseges-intelligencia-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e5cdf3a-ac7c-4179-961d-66b26b2b5c29.jpg","index":0,"item":"59c2ecee-fc11-44eb-80d8-36f094dd4027","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_meta-ai-alkalmazas-mesterseges-intelligencia-chatbot","timestamp":"2025. április. 30. 09:03","title":"Itt van, tölthető: megérkezett a Meta legújabb alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]