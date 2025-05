Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új cég neve vérvirágot jelent. Véletlen? Aligha.","shortLead":"Az új cég neve vérvirágot jelent. Véletlen? Aligha.","id":"20250511_elizabeth-holmes-theranos-billy-evans-cegalapitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad.jpg","index":0,"item":"c0c6b280-e875-4702-85ac-a5d639750fea","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_elizabeth-holmes-theranos-billy-evans-cegalapitas","timestamp":"2025. május. 11. 18:27","title":"Emlékszik még a világ legnagyobb kamustartupjára? A börtönben ülő alapító társa most ugyanolyan céget gründol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4cee65-5826-44ee-af53-ccfc78c8fa1f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnök apostoli látogatásra hívta az egyházfőt.","shortLead":"Az ukrán elnök apostoli látogatásra hívta az egyházfőt.","id":"20250512_xiv-leo-papa-ujsagirok-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4cee65-5826-44ee-af53-ccfc78c8fa1f.jpg","index":0,"item":"b334b233-b1f3-47c7-ab00-cc92d5e3e9db","keywords":null,"link":"/elet/20250512_xiv-leo-papa-ujsagirok-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. május. 12. 14:28","title":"XIV. Leó pápa: Fegyverezzük le a kommunikációt, fegyverezzük le a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Előtte még büntetőfékezett egyet a bringásnak.","shortLead":"Előtte még büntetőfékezett egyet a bringásnak.","id":"20250513_Keresik-az-autost-aki-forro-kavet-ontott-egy-biciklisre-Nagykanizsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"c40c4b9f-9f0c-4efb-9aff-01ce9b83a3ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Keresik-az-autost-aki-forro-kavet-ontott-egy-biciklisre-Nagykanizsan","timestamp":"2025. május. 13. 13:20","title":"Keresik az autóst, aki forró kávét öntött egy biciklisre Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380570a3-a8f7-4006-8851-8015f7b32016","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A népszerű számítógépes játékot többször feltörték az évek alatt, ami a fejlesztő Activision szerint eltántorítja a játékosokat, és tetemes károkat is okoz. Több sikertelen kísérletet követően most jogi úton igyekeznek fellépni a legújabb támadás ellen, és egyben mérsékelni a veszteségeiket.","shortLead":"A népszerű számítógépes játékot többször feltörték az évek alatt, ami a fejlesztő Activision szerint eltántorítja...","id":"20250512_call-of-duty-hackerek-csalas-activision-nintendo-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/380570a3-a8f7-4006-8851-8015f7b32016.jpg","index":0,"item":"eab6697d-066e-4744-99a5-d859711c3113","keywords":null,"link":"/360/20250512_call-of-duty-hackerek-csalas-activision-nintendo-microsoft","timestamp":"2025. május. 12. 16:23","title":"Túltolták hackerek a Call of Duty „doppingolását”, a becsületes játékosok távoznak, a fejlesztő perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a kedden tárgyalt törvénymódosítás, amely ezentúl megtiltja a jegybanki alapítványok létrehozását, visszamenőleg is érvényes legyen.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a kedden tárgyalt törvénymódosítás, amely ezentúl megtiltja a jegybanki...","id":"20250513_Tordai-Bence-villamgyors-modositasi-javaslatot-nyujtott-be-hogy-a-Matolcsy-alapitvanyokra-is-vonatkozzon-a-ma-targyalt-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02.jpg","index":0,"item":"66947735-a5fd-4495-b451-03c6d80229fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Tordai-Bence-villamgyors-modositasi-javaslatot-nyujtott-be-hogy-a-Matolcsy-alapitvanyokra-is-vonatkozzon-a-ma-targyalt-torvenymodositas","timestamp":"2025. május. 13. 10:18","title":"Tordai Bence gyors módosítót nyújtott be, mert „a Fidesz szabad elvonulást hagyna a Matolcsy-alapítványnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az AC Milan egykori szakmai igazgatója, Zvonimir Boban egy podcastban árult el részleteket.","shortLead":"Az AC Milan egykori szakmai igazgatója, Zvonimir Boban egy podcastban árult el részleteket.","id":"20250513_szoboszlai-dominik-ac-milan-atigazolas-zvonimir-boban-podcast-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a.jpg","index":0,"item":"06664a87-d955-468a-9073-2b67f93d1491","keywords":null,"link":"/sport/20250513_szoboszlai-dominik-ac-milan-atigazolas-zvonimir-boban-podcast-liverpool","timestamp":"2025. május. 13. 12:46","title":"Kis híján Milánóban kötött ki Szoboszlai – kiderült, miért hiúsult meg az átigazolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e8676f-8863-4091-ae95-dba06993de15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több ezer tagból álló, Birodalmi polgárok nevű mozgalom 2022-ben erőszakkal akarta megdönteni a német kormányt. ","shortLead":"A több ezer tagból álló, Birodalmi polgárok nevű mozgalom 2022-ben erőszakkal akarta megdönteni a német kormányt. ","id":"20250513_Nemetorszag-betiltas-szelsoseges-csoport-nemet-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e8676f-8863-4091-ae95-dba06993de15.jpg","index":0,"item":"d0d16b96-a240-4d89-bfa2-fbbc99c16a61","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Nemetorszag-betiltas-szelsoseges-csoport-nemet-kormany","timestamp":"2025. május. 13. 11:37","title":"Betiltották Németországban a puccsra készülő szélsőséges szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnöki szóvivő azt követően szólalt meg, hogy a németek újabb szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre, ha Moszkva nem fogadná el a nap végéig a nyugati hatalmak által felvetett, azonnali, feltétel nélküli, 30 napra szóló tűzszünet ajánlatát.","shortLead":"Az orosz elnöki szóvivő azt követően szólalt meg, hogy a németek újabb szankciókat helyeztek kilátásba arra az esetre...","id":"20250512_peszkov-ultimatum-oroszorszag-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"4759e4ef-4b9f-4e4f-a40b-1879776a1f06","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_peszkov-ultimatum-oroszorszag-nemetorszag","timestamp":"2025. május. 12. 18:26","title":"Peszkov a német felszólításra: Oroszországgal nem lehet az ultimátumok nyelvén beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]