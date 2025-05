Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c3d472c-8622-4a9c-b0c8-d6b0d9ef98f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még tart a vizsgálat, de a biztosítók speciális eljárást alkalmaztak, hogy a vétlen károsultak megkapják a pénzüket.","shortLead":"Még tart a vizsgálat, de a biztosítók speciális eljárást alkalmaztak, hogy a vétlen károsultak megkapják a pénzüket.","id":"20250512_m1-tomegbaleset-gyanusitottak-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d472c-8622-4a9c-b0c8-d6b0d9ef98f6.jpg","index":0,"item":"0154e0f6-38cb-4d2c-bf4a-711097d8a8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_m1-tomegbaleset-gyanusitottak-karterites","timestamp":"2025. május. 12. 13:52","title":"Három gyanúsítottja van a két éve történt halálos tömegbalesetnek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5ad181-0dff-4bcd-81b1-3350ac0adaba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen–Tiszalök vonalon hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.","shortLead":"A Debrecen–Tiszalök vonalon hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.","id":"20250512_kamion-tiszavasvari-vonat-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5ad181-0dff-4bcd-81b1-3350ac0adaba.jpg","index":0,"item":"543918a5-7dfe-4906-ae34-c7c534bb4d61","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_kamion-tiszavasvari-vonat-baleset","timestamp":"2025. május. 12. 14:24","title":"Kamionnal ütközött, kisiklott egy vonat Tiszavasváriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A magyar liberális ellenzék Simicska Lajos G-napja óta úgy várja az Orbán-rendszert megsemmisítő atombombát – legutóbb a Magyar Péter által beígért orbáni „őszödi beszéd” megjelenését –, mint a messiást. Csak épp az utóbbi eljövetelére legalább egy kicsi esély még van.","shortLead":"A magyar liberális ellenzék Simicska Lajos G-napja óta úgy várja az Orbán-rendszert megsemmisítő atombombát – legutóbb...","id":"20250512_Orban-oszodi-beszede-magyar-peter-lebuktatas-atombomba-simicska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"65dfe94e-3e0f-4f2d-b900-7d1a308da3a2","keywords":null,"link":"/360/20250512_Orban-oszodi-beszede-magyar-peter-lebuktatas-atombomba-simicska","timestamp":"2025. május. 12. 15:10","title":"Kovács Bálint: Milyen lesz Orbán őszödi beszéde, és miért nem jön el soha?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af094b0f-6a7c-4b98-ae5e-8f370e7d0349","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Dunától keletre is bővül a villámtöltő-hálózat.","shortLead":"A Dunától keletre is bővül a villámtöltő-hálózat.","id":"20250513_Uj-Tesla-Supercharger-helyszinek-jelentek-meg-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af094b0f-6a7c-4b98-ae5e-8f370e7d0349.jpg","index":0,"item":"beb9bbd4-423a-4676-ae93-d2ce3fc14219","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Uj-Tesla-Supercharger-helyszinek-jelentek-meg-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 13. 07:11","title":"Új Tesla Supercharger-helyszínek jelennek meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","shortLead":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","id":"20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595.jpg","index":0,"item":"d49c9960-2975-4c86-ade7-c71bfeefb41c","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. május. 13. 06:26","title":"Még tart a nyomozás a volt komáromi iskolaigazgató ügyében, akinek a gyanú szerint a diákjával volt szexuális kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","shortLead":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","id":"20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"d158c710-c01f-4394-9d6b-73a1e101864c","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 12. 14:57","title":"Ha a nap végéig nem fogadják el az oroszok a tűzszüneti ajánlatot, a németek újabb szankciókat vetnek ki rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd14b973-45bc-4b8a-85af-59865c4f7ffc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drágábban nyithat az iPhone 17-széria az előzőeknél, mutat rá egy új jelentés. A magyarázat nem más, mint az amerikai vámháború.","shortLead":"Drágábban nyithat az iPhone 17-széria az előzőeknél, mutat rá egy új jelentés. A magyarázat nem más, mint az amerikai...","id":"20250512_apple-iphone-aremeles-donald-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd14b973-45bc-4b8a-85af-59865c4f7ffc.jpg","index":0,"item":"84597eed-2c62-4113-834e-58fae5608a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_apple-iphone-aremeles-donald-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 12. 17:03","title":"Úgy tűnik, elkerülhetetlen: Trump vámháborúja miatt drágulhatnak az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3f060b-ec74-4a8b-8f6f-d15aa6f63ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál sokkal gyorsabban lépnek működésbe.","shortLead":"Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál...","id":"20250512_muanyag-belso-biologiai-ora-cirkadian-ritmus-alvaszavar-vegyi-anyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3f060b-ec74-4a8b-8f6f-d15aa6f63ee8.jpg","index":0,"item":"2b64d963-5e9c-4a4d-a6ce-3d1bb85fa1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_muanyag-belso-biologiai-ora-cirkadian-ritmus-alvaszavar-vegyi-anyagok","timestamp":"2025. május. 12. 20:03","title":"Rosszul alszik? Szabaduljon meg a műanyagoktól, 17 perccel is átállíthatják a biológiai óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]