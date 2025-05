Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ae81695e-99b8-4b71-a760-97f57fb8ad3f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyesek azt is tudni vélik, hogy drón miatt vetették be a harci gépeket.","shortLead":"Egyesek azt is tudni vélik, hogy drón miatt vetették be a harci gépeket.","id":"20250513_nyiregyhaza-vadaszgepek-robaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae81695e-99b8-4b71-a760-97f57fb8ad3f.jpg","index":0,"item":"b36f0931-b5b8-42b0-aacb-f374c625d64f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_nyiregyhaza-vadaszgepek-robaj","timestamp":"2025. május. 13. 18:19","title":"Vadászrepülőgépek robaja okozott riadalmat Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8267bd29-b5da-4de3-b3fc-cb92d2134e01","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"Bizonyíthatóan a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében lett rühes egy fogvatartott, ami nem csak betegséggel járó kellemetlenség miatt baj, hanem azért is, mert ezért csúszik sokat a tárgyalása – állította lapunknak az érintett fiatal férfi ügyvédje. A büntetés-végrehajtásnál annyit elismertek, előfordul, hogy fogvatartottaknál bizonyos bőrbetegséget, például rühességet diagnosztizálnak, de állítják, nem jellemzőek az ilyen esetek. A jogvédő szerint azonban nagyon is gyakoriak, mert katasztrofális a higiénia és a betegségek kezelése a túlzsúfolt cellákban.","shortLead":"Bizonyíthatóan a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében lett rühes egy fogvatartott, ami nem csak...","id":"20250513_tokoli-fiatalkoruak-bortone-ruhos-rab-honapok-buntetoperer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8267bd29-b5da-4de3-b3fc-cb92d2134e01.jpg","index":0,"item":"ee8082e6-6030-4406-bfc0-16a98b04449e","keywords":null,"link":"/360/20250513_tokoli-fiatalkoruak-bortone-ruhos-rab-honapok-buntetoperer-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 06:30","title":"Rühös lett egy rab a tököli börtönben, hónapokat várhat a büntetőperére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb64d11-645a-4c30-ad52-3bffc2c916d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Daniel Lalara egy örökletes betegség miatt már 10 éve nem tud megszólalni, a mesterséges intelligencia segítségével azonban most egy dalt költött a lányának – aki ugyanabban a betegségben szenved.","shortLead":"Az ausztrál Daniel Lalara egy örökletes betegség miatt már 10 éve nem tud megszólalni, a mesterséges intelligencia...","id":"20250512_mesterseges-intelligencia-betegseg-hang-zene-dal-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bb64d11-645a-4c30-ad52-3bffc2c916d3.jpg","index":0,"item":"e8020467-4328-4a99-a1b8-36bf615e7838","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_mesterseges-intelligencia-betegseg-hang-zene-dal-video","timestamp":"2025. május. 12. 19:33","title":"10 éven át nem tudott megszólalni a súlyos beteg férfi, a mesterséges intelligenciával most énekelt a lányának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584edb0-69eb-417d-863d-2510bf0e3ce7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai miniszterelnök kijelentette: ha Indiát újabb pakisztáni támadás éri, Újdelhi ismét célba veheti a pakisztáni terroristabázisokat, ettől még Iszlámábád nukleáris zsarolása sem rettentheti el.","shortLead":"Az indiai miniszterelnök kijelentette: ha Indiát újabb pakisztáni támadás éri, Újdelhi ismét célba veheti a pakisztáni...","id":"20250513_india-narendra-modi-miniszterelnok-pakisztan-terroristak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3584edb0-69eb-417d-863d-2510bf0e3ce7.jpg","index":0,"item":"f398f041-c1ec-4e12-897d-d4d1caa8859c","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_india-narendra-modi-miniszterelnok-pakisztan-terroristak","timestamp":"2025. május. 13. 06:48","title":"Modi figyelmeztet: Pakisztán csak akkor menekülhet meg az indiai csapásoktól, ha felszámolja terrorista-infrastruktúráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3d472c-8622-4a9c-b0c8-d6b0d9ef98f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még tart a vizsgálat, de a biztosítók speciális eljárást alkalmaztak, hogy a vétlen károsultak megkapják a pénzüket.","shortLead":"Még tart a vizsgálat, de a biztosítók speciális eljárást alkalmaztak, hogy a vétlen károsultak megkapják a pénzüket.","id":"20250512_m1-tomegbaleset-gyanusitottak-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d472c-8622-4a9c-b0c8-d6b0d9ef98f6.jpg","index":0,"item":"0154e0f6-38cb-4d2c-bf4a-711097d8a8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_m1-tomegbaleset-gyanusitottak-karterites","timestamp":"2025. május. 12. 13:52","title":"Három gyanúsítottja van a két éve történt halálos tömegbalesetnek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös kutatása hívja fel a figyelmet a klímaváltozás egy újabb hatására – arra, hogy a ma még gyakorinak gondolt fajok sincsenek biztonságban, és ők is veszélybe kerülhetnek a jövőben.","shortLead":"A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös kutatása hívja fel a figyelmet a klímaváltozás...","id":"20250513_klimavaltozas-hatasai-gyakori-fajok-madarak-veszely-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05.jpg","index":0,"item":"2de903a7-b31b-4630-b718-96f6326e96c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_klimavaltozas-hatasai-gyakori-fajok-madarak-veszely-kutatas","timestamp":"2025. május. 13. 13:03","title":"A klímaváltozás újabb aggasztó hatása: akár a gyakori madárfajok is veszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is kínlódik. ","shortLead":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is...","id":"20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02.jpg","index":0,"item":"465039c7-0f9a-4bc6-8372-4f91f14a050e","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","timestamp":"2025. május. 13. 13:46","title":"Tom Hardy annyira rossz egészségi állapotban van, hogy úgy érzi, darabokra hullik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","shortLead":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","id":"20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595.jpg","index":0,"item":"d49c9960-2975-4c86-ade7-c71bfeefb41c","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. május. 13. 06:26","title":"Még tart a nyomozás a volt komáromi iskolaigazgató ügyében, akinek a gyanú szerint a diákjával volt szexuális kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]