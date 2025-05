Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","shortLead":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","id":"20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141.jpg","index":0,"item":"4e44100c-6855-4cb6-91e5-ced62425f5a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","timestamp":"2025. május. 13. 17:39","title":"Trump 142 milliárd dolláros fegyverüzletet kötött Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c8d6de-2c14-46f6-83fa-1b451b4921df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Good Bye, Lenin! és a Becstelen brigantyk sztárja újabb előadást nézett meg Budapesten.","shortLead":"A Good Bye, Lenin! és a Becstelen brigantyk sztárja újabb előadást nézett meg Budapesten.","id":"20250512_Az-Operahazban-tunt-fel-Daniel-Bruhl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c8d6de-2c14-46f6-83fa-1b451b4921df.jpg","index":0,"item":"5ea8fa12-b337-4938-a9e4-92fdb80643f4","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_Az-Operahazban-tunt-fel-Daniel-Bruhl","timestamp":"2025. május. 12. 16:11","title":"Az Operaházban tűnt fel Daniel Brühl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd025d4-c91e-4615-bbd5-3f426755fe90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal megosztotta azt is, hogyan kellene vitáznia azoknak, akik mást gondolnak a világról. ","shortLead":"Egyúttal megosztotta azt is, hogyan kellene vitáznia azoknak, akik mást gondolnak a világról. ","id":"20250513_dobrev-klara-rak-sandorne-maria-antiszemita-poszt-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd025d4-c91e-4615-bbd5-3f426755fe90.jpg","index":0,"item":"ce02ab88-0c6a-464a-9220-e5054075a45b","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_dobrev-klara-rak-sandorne-maria-antiszemita-poszt-valasz","timestamp":"2025. május. 13. 16:16","title":"„A politika nem attól lesz erős, hogy megalázunk másokat\" – Dobrev Klára reagált az őt és a nagyapját gyalázó antiszemita Facebook-posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da09c2d-9f88-4830-984c-755d152667a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a gépi látás segítsége nélkül dolgozó rendszert fejlesztettek ki, ami képes felismerni a tárgyak tulajdonságait anélkül, hogy arról bármilyen vizuális információja lenne.","shortLead":"Amerikai kutatók a gépi látás segítsége nélkül dolgozó rendszert fejlesztettek ki, ami képes felismerni a tárgyak...","id":"20250512_targy-felismerese-robot-doboz-szenzor-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da09c2d-9f88-4830-984c-755d152667a3.jpg","index":0,"item":"c60d3070-75b3-4cb7-b2cc-bf627a1fafce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_targy-felismerese-robot-doboz-szenzor-mozgas","timestamp":"2025. május. 12. 16:03","title":"Csak megrázza a dobozt a robot, és máris megmondja, milyen tárgy lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Gyermekvédelem Brüsszelből: jóváhagyta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága azokat a javaslatokat, amelyek célja a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos európai szabályozás szigorítása. ","shortLead":"Gyermekvédelem Brüsszelből: jóváhagyta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága azokat...","id":"20250513_europai-parlament_gyermekvedelem_szexualis-abuzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6.jpg","index":0,"item":"3692a165-b4d4-41c7-9cef-bcccb0543b73","keywords":null,"link":"/eurologus/20250513_europai-parlament_gyermekvedelem_szexualis-abuzus","timestamp":"2025. május. 13. 11:39","title":"Szigorúbb EU-s szabályozás jöhet a gyermekek szexuális bántalmazásának büntetéséről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4158702-cec2-4eb4-92df-ac84af98b92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dmytro K. és Yurii K. tevékenysége már egy ideje ismert volt a magyar hatóságok előtt.","shortLead":"Dmytro K. és Yurii K. tevékenysége már egy ideje ismert volt a magyar hatóságok előtt.","id":"20250514_Kiderult-mivel-foglalkozott-a-ket-kiutasitott-ukran-kem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4158702-cec2-4eb4-92df-ac84af98b92e.jpg","index":0,"item":"da3fd057-1043-4b10-b3ce-f40cf5f2d225","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Kiderult-mivel-foglalkozott-a-ket-kiutasitott-ukran-kem","timestamp":"2025. május. 14. 08:53","title":"Kiderült, mivel foglalkozott a két kiutasított ukrán kém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindezt azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor az ukrán titkosszolgálattal való összejátszással vádolja a Tisza Pártot.","shortLead":"Mindezt azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor az ukrán titkosszolgálattal való összejátszással vádolja a Tisza Pártot.","id":"20250513_Lazar-meglepetest-igert-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-szerdai-ulesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"41e03b2e-7bce-4a6a-913e-f2a5ad936e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Lazar-meglepetest-igert-a-nemzetbiztonsagi-bizottsag-szerdai-ulesere","timestamp":"2025. május. 13. 20:46","title":"Lázár meglepetést ígért a nemzetbiztonsági bizottság szerdai ülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben összegyűjtöttük néhány hasznos információt, amely segítséget nyújthat az utazás megtervezésében. A választék ugyanis mindkét parton bőséges, hiszen vannak modern, klímás vonatok, 40 éves kocsik, és egy vonat, ami az ukrán határról indul a Balatonhoz. Segítünk eligazodni.","shortLead":"Itt a jó idő, és hétfő óta már a MÁV járatai is az előszezoni menetrend szerint közlekednek a Balatonnál. Cikkünkben...","id":"20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"42d6a28c-2a54-4e29-beb3-74220383c5f0","keywords":null,"link":"/elet/20250514_vonat-menetrend-balaton-lehetosegek","timestamp":"2025. május. 14. 05:01","title":"Hogyan utazzunk vonattal a Balatonra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]