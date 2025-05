Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip kifejlesztéséhez.","shortLead":"Jeff Bezos és Bill Gates neve is felsejlik annál a cégnél, mellyel most partnerségre lépett az Apple egy agyi chip...","id":"20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e39939d-d3bb-47eb-ab1b-6d775567f5e9.jpg","index":0,"item":"8e354c91-fe1d-4fe6-8c3f-fe17bc9947d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_apple-agy-szamitogep-interfesz-bci-synchron-iphone-iranyitas-gondolatokkal","timestamp":"2025. május. 14. 09:10","title":"A Neuralink babérjaira törne az Apple, jöhet a gondolatokkal irányítható iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kocsival elég nehéz lesz a környéken közlekedni. ","shortLead":"Kocsival elég nehéz lesz a környéken közlekedni. ","id":"20250513_Lezarasok-es-terelesek-a-Magyar-Kupa-donto-idejen-a-Puskas-Arenanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c57a142-4774-46e8-9967-ef837c1eeb1e.jpg","index":0,"item":"50e32aa6-1b09-4751-b90d-ebb49cec86ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Lezarasok-es-terelesek-a-Magyar-Kupa-donto-idejen-a-Puskas-Arenanal","timestamp":"2025. május. 13. 15:23","title":"Lezárások lesznek a Magyar Kupa-döntő miatt a Puskás Arénánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af094b0f-6a7c-4b98-ae5e-8f370e7d0349","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Dunától keletre is bővül a villámtöltő-hálózat.","shortLead":"A Dunától keletre is bővül a villámtöltő-hálózat.","id":"20250513_Uj-Tesla-Supercharger-helyszinek-jelentek-meg-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af094b0f-6a7c-4b98-ae5e-8f370e7d0349.jpg","index":0,"item":"beb9bbd4-423a-4676-ae93-d2ce3fc14219","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Uj-Tesla-Supercharger-helyszinek-jelentek-meg-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 13. 07:11","title":"Új Tesla Supercharger-helyszínek jelennek meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2db731-053c-4c93-bafa-92c93911693d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Tóth Nikolett akadálymentesen tud majd közlekedni az autóval.","shortLead":"Tóth Nikolett akadálymentesen tud majd közlekedni az autóval.","id":"20250512_terezvarosi-hazomlas-toth-nikolett-balerina-specialis-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2db731-053c-4c93-bafa-92c93911693d.jpg","index":0,"item":"a7238cb0-b8e0-434a-b0d1-0fed32e0238c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_terezvarosi-hazomlas-toth-nikolett-balerina-specialis-auto","timestamp":"2025. május. 12. 20:25","title":"Speciálisan átalakított autót kapott a terézvárosi házomlásban megsérült balerina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36526967-0586-4c3d-af3a-516ffb44d4d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tolvaj London központjában, csúcsidőben próbálkozott be egy kínai diáknál, de nagyon nem jött össze, amit kitervelt. ","shortLead":"Egy tolvaj London központjában, csúcsidőben próbálkozott be egy kínai diáknál, de nagyon nem jött össze, amit...","id":"20250513_Telefon-lopas-tolvaj-London-metro-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36526967-0586-4c3d-af3a-516ffb44d4d8.jpg","index":0,"item":"7554eb4d-0e92-4543-805c-f861b9818ab5","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Telefon-lopas-tolvaj-London-metro-elfogas","timestamp":"2025. május. 13. 15:59","title":"Emberére akadt a londoni telefontolvaj: az áldozata teperte le és adta át a rendőröknek (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely most azt a személyt nevezte ki Bolla Tibor utódjának, aki annak idején az orosz metrókocsik cseréjére kiírt tender irányításában részt vett. ","shortLead":"Karácsony Gergely most azt a személyt nevezte ki Bolla Tibor utódjának, aki annak idején az orosz metrókocsik cseréjére...","id":"20250513_karacsony-gergely-fopolgarmester-bolla-tibor-bkv-vezerigazgato-levaltas-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b.jpg","index":0,"item":"f9cea468-ad16-4b53-b593-03b19d661def","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_karacsony-gergely-fopolgarmester-bolla-tibor-bkv-vezerigazgato-levaltas-vitezy-david","timestamp":"2025. május. 13. 10:46","title":"Vitézy: Nehezen hihető, hogy Karácsony hat év után egy cikkből döbbent rá, hogy korrupció lengi be a BKV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e8676f-8863-4091-ae95-dba06993de15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több ezer tagból álló, Birodalmi polgárok nevű mozgalom 2022-ben erőszakkal akarta megdönteni a német kormányt. ","shortLead":"A több ezer tagból álló, Birodalmi polgárok nevű mozgalom 2022-ben erőszakkal akarta megdönteni a német kormányt. ","id":"20250513_Nemetorszag-betiltas-szelsoseges-csoport-nemet-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e8676f-8863-4091-ae95-dba06993de15.jpg","index":0,"item":"d0d16b96-a240-4d89-bfa2-fbbc99c16a61","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Nemetorszag-betiltas-szelsoseges-csoport-nemet-kormany","timestamp":"2025. május. 13. 11:37","title":"Betiltották Németországban a puccsra készülő szélsőséges szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin ismét sikeresen vert éket Európa és Amerika közé. Putyin és Zelenszkij nem azért terjesztette elő a maga javaslatát, mert lát esélyt a megegyezésre. Trump tárgyalási stratégiája szomorújáték. Ha egy szuperhatalmat irányítasz, nem ignorálhatod a világot. Trump a vámháborús romhalmaz tetején ünnepli saját magát. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Putyin ismét sikeresen vert éket Európa és Amerika közé. Putyin és Zelenszkij nem azért terjesztette elő a maga...","id":"20250513_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"8d3f8e2b-1df4-4546-b7c0-4d7dc5eca4ad","keywords":null,"link":"/360/20250513_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 13. 10:44","title":"Putyin az orránál fogva vezeti Trumpot; Trump még mindig beveszi, hogy Putyin ártatlan – a világsajtó készül az ukrán–orosz béketárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]