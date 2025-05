Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többórás napsütés, záporok, éjszakai gyenge fagy is várható pénteken és szombaton.","shortLead":"Többórás napsütés, záporok, éjszakai gyenge fagy is várható pénteken és szombaton.","id":"20250516_idojaras-elorejelzes-zapor-napsutes-szel-ejszakai-fagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"ac46c413-c2ef-4eae-ba81-604b9fc78682","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_idojaras-elorejelzes-zapor-napsutes-szel-ejszakai-fagy","timestamp":"2025. május. 16. 05:31","title":"Szeszélyes időjárásra van kilátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01cc37a-2f71-4400-9439-ed48d9554cad","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának döntése alapján, ha a távoltartást egy krízisközpont vagy egy titkos menedékház képviselője kezdeményezi, akkor az adatokat zártan kell kezelni.","shortLead":"Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának döntése alapján, ha a távoltartást egy krízisközpont vagy egy titkos...","id":"20250515_tavoltartas-tab-aldozat-elkoveto-tartozkodasi-hely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c01cc37a-2f71-4400-9439-ed48d9554cad.jpg","index":0,"item":"4e867e3c-c4ff-422b-a4a9-f832d4dd7890","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_tavoltartas-tab-aldozat-elkoveto-tartozkodasi-hely","timestamp":"2025. május. 15. 15:17","title":"Nem ismerheti meg mostantól a bántalmazó az elmenekült áldozata új tartózkodási helyének adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537a0fd8-7dc7-44fa-ba40-12f32e68447a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány minden eddiginél durvább támadást indított a tőle független szervezetek ellen, ezért az öt szerkesztőség közösen áll ki a magyar lakosság elé. ","shortLead":"Az Orbán-kormány minden eddiginél durvább támadást indított a tőle független szervezetek ellen, ezért az öt...","id":"20250514_Itt-tudja-nezni-a-HVG-a-Telex-a-444-a-24hu-es-a-Partizan-kozos-kiallasa-a-sajtoszabadsagert-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/537a0fd8-7dc7-44fa-ba40-12f32e68447a.jpg","index":0,"item":"390dfee7-1dd8-4791-9149-670eb16cc0d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Itt-tudja-nezni-a-HVG-a-Telex-a-444-a-24hu-es-a-Partizan-kozos-kiallasa-a-sajtoszabadsagert-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 18:05","title":"Itt tudja nézni a HVG, a Telex, a 444, a 24.hu és a Partizán közös kiállását a sajtószabadságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c702f668-556d-441c-8ffd-f34478f167d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok 15 napon belül elkapták az elkövetőket, akik több tíz milliós kárt okoztak az idős nőnek.","shortLead":"A hatóságok 15 napon belül elkapták az elkövetőket, akik több tíz milliós kárt okoztak az idős nőnek.","id":"20250514_csalo-obuda-rendorseg-fogva-tartas-eltunes-lopas-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c702f668-556d-441c-8ffd-f34478f167d1.jpg","index":0,"item":"1cb37473-2c44-4c9d-a424-846b0a5f53c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_csalo-obuda-rendorseg-fogva-tartas-eltunes-lopas-budapest","timestamp":"2025. május. 14. 13:30","title":"Fogva tartottak egy 89 éves nőt, majd eladták az óbudai lakását, most a rendőröknek magyarázkodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben a világ a lehetséges tűzszüneti tárgyalásokat várja, Orbán Viktor és kormánya kabátlopási ügybe keveredett.","shortLead":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben...","id":"20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff.jpg","index":0,"item":"f56ace04-de95-477d-a582-609293b079b3","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","timestamp":"2025. május. 15. 06:30","title":"Valóban Kárpátalja megszerzésére játszana a magyar kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c4c39-28fa-41c4-b354-aeaac61012f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere határozattan elítélte a képviselő magatartását.","shortLead":"Eger polgármestere határozattan elítélte a képviselő magatartását.","id":"20250514_Rak-Maria-Dobrev-Klara-DK-antiszemita-Eger-fideszes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565c4c39-28fa-41c4-b354-aeaac61012f2.jpg","index":0,"item":"f808b693-5909-41b2-8756-50c65f59686d","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Rak-Maria-Dobrev-Klara-DK-antiszemita-Eger-fideszes-kepviselo","timestamp":"2025. május. 14. 13:44","title":"Képviselői mandátumáról maga dönthet, de elnöki posztjáról lemondatják a Dobrevről antiszemita posztot megosztó fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3317eb-7653-4969-981c-3552f90d1f70","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Egy uniós jogszabály miatt engedélyeznie kellett az Apple-nek a külső fizetési szolgáltatókat az iOS-es alkalmazásokban. A jelek szerint azonban ezt nem teszi szívesen, és inkább egy méretes figyelmeztetést helyez el minden app adatlapján, ami nem a cég saját fizetési rendszerét használja.","shortLead":"Egy uniós jogszabály miatt engedélyeznie kellett az Apple-nek a külső fizetési szolgáltatókat az iOS-es...","id":"20250515_apple-app-store-uj-figyelmeztetes-kulso-fizetesi-rendszer-biztonsag-dma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff3317eb-7653-4969-981c-3552f90d1f70.jpg","index":0,"item":"dbc822b4-4d72-4926-afed-c9eb11350103","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_apple-app-store-uj-figyelmeztetes-kulso-fizetesi-rendszer-biztonsag-dma","timestamp":"2025. május. 15. 18:03","title":"Új figyelmeztetéssel találkozhat minden Apple-felhasználó – de van mitől félni, ha megjelenik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tudni, az ügynek nincs politikai vetülete.","shortLead":"Úgy tudni, az ügynek nincs politikai vetülete.","id":"20250514_ugyeszseg-magyar-honvedseg-laktanya-hamis-diploma-razzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b.jpg","index":0,"item":"b6694135-9e78-417d-966e-8d3a8bfe8e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_ugyeszseg-magyar-honvedseg-laktanya-hamis-diploma-razzia","timestamp":"2025. május. 14. 19:13","title":"Blikk: Hamis diplomák miatt szállhatott ki az ügyészség több laktanyához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]