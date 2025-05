Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3456be8c-e32d-4cf2-8a3a-fdc49c90c093","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jogász úgy véli, „nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak”.","shortLead":"A jogász úgy véli, „nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak”.","id":"20250514_atlathatosagi-torveny-ligeti-miklos-transparency-international","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3456be8c-e32d-4cf2-8a3a-fdc49c90c093.jpg","index":0,"item":"306324ba-4d2f-41da-ab2e-fabd23afa145","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_atlathatosagi-torveny-ligeti-miklos-transparency-international","timestamp":"2025. május. 14. 16:10","title":"Ligeti Miklós szerint az átláthatósági törvény javaslata rosszabb, mint az oroszországi szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Leonardo DiCaprio érzelmes beszéddel méltatta az életműdíjas Robert De Nirót, aki Donald Trump vámjaitól félti a filmvilágot. A politika rányomta bélyegét a 78. cannes-i fesztivál nyitóünnepségére, de a nyitófilm szerencsére könnyed és vidám volt. Visszatér helyszíni podcasttudósításunk a világ legrangosabb filmes eseményéről.","shortLead":"Leonardo DiCaprio érzelmes beszéddel méltatta az életműdíjas Robert De Nirót, aki Donald Trump vámjaitól félti...","id":"20250514_cannes-i-filmfesztival-robert-de-niro-leonardo-dicaprio-juliette-binoche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09.jpg","index":0,"item":"8e375a01-2c08-42d5-aaaa-ca8138f39328","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_cannes-i-filmfesztival-robert-de-niro-leonardo-dicaprio-juliette-binoche","timestamp":"2025. május. 14. 15:50","title":"Tarantino lelkes kiabálásával nyitott a cannes-i filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlárazott BKV-szerződésekből az látszik, hogy több száz nyomtató működtetésére is milliókat költöttek. A Tisza Párt fővárosi frakciója szerint Karácsony Gergelynek óriási politikai felelőssége van abban, hogy Bolla Tibort mindeddig a BKV élén tartotta.","shortLead":"A túlárazott BKV-szerződésekből az látszik, hogy több száz nyomtató működtetésére is milliókat költöttek. A Tisza Párt...","id":"20250513_Hadhazy-tularazott-nyomtatokrol-posztolt-a-Fovarosi-Tisza-frakcio-a-BKV-teljes-vezetosegenek-levaltasat-keri-Karacsonytol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e.jpg","index":0,"item":"90a8842e-f259-42a5-809c-24455e9c091d","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Hadhazy-tularazott-nyomtatokrol-posztolt-a-Fovarosi-Tisza-frakcio-a-BKV-teljes-vezetosegenek-levaltasat-keri-Karacsonytol","timestamp":"2025. május. 13. 11:25","title":"A Tisza a BKV teljes vezetőségének leváltását kéri, Hadházy megmutatta, milyen extrém túlárazott szerződéseket kötött a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","shortLead":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","id":"20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2.jpg","index":0,"item":"ee64fb02-87b5-4448-a43a-e5ebac9d0cce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","timestamp":"2025. május. 13. 07:24","title":"Egymillióval több fizetőturistát fogadtak tavaly az olaszországi látnivalók, mint amekkora az ország lakossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cd5738-49d1-423b-b30d-aae4b38f2a75","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kolumbiai csatár góljával már 2-0-ra vezetett a Liverpool az Arsenal ellen, de a londoniak egy pontot végül el tudtak vinni az Anfieldről.","shortLead":"A kolumbiai csatár góljával már 2-0-ra vezetett a Liverpool az Arsenal ellen, de a londoniak egy pontot végül el tudtak...","id":"20250512_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-luis-diaz-golorom-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59cd5738-49d1-423b-b30d-aae4b38f2a75.jpg","index":0,"item":"b5549e11-cc2f-473f-9967-20896d4f78cf","keywords":null,"link":"/elet/20250512_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-luis-diaz-golorom-video","timestamp":"2025. május. 12. 19:47","title":"Mindenki csak találgat, mit jelenthet Szoboszlai és Luis Diaz különleges gólöröme – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem bánom, ha öregszem” – nyilatkozta a színésznő. ","shortLead":"„Nem bánom, ha öregszem” – nyilatkozta a színésznő. ","id":"20250514_Bikiniben-pozol-az-59-eves-Salma-Hayek-egy-magazin-cimlapjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1.jpg","index":0,"item":"37472fb5-fb90-462d-a9ff-833348a01e2f","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Bikiniben-pozol-az-59-eves-Salma-Hayek-egy-magazin-cimlapjan","timestamp":"2025. május. 14. 08:56","title":"Bikiniben pózol az 59 éves Salma Hayek egy magazin címlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af91918b-6049-45a1-897f-4ef43eb25768","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Számos következtetést levonhatunk a kutyánk, macskánk viselkedéséből, a jeleket azonban félre is lehet érteni.","shortLead":"Számos következtetést levonhatunk a kutyánk, macskánk viselkedéséből, a jeleket azonban félre is lehet érteni.","id":"20250513_haziallat-boldogsag-orom-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af91918b-6049-45a1-897f-4ef43eb25768.jpg","index":0,"item":"d56753c0-389b-4c72-be3e-a29e2bb80724","keywords":null,"link":"/elet/20250513_haziallat-boldogsag-orom-tippek","timestamp":"2025. május. 13. 07:01","title":"Honnan tudjuk, hogy boldog-e a háziállatunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e8676f-8863-4091-ae95-dba06993de15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több ezer tagból álló, Birodalmi polgárok nevű mozgalom 2022-ben erőszakkal akarta megdönteni a német kormányt. ","shortLead":"A több ezer tagból álló, Birodalmi polgárok nevű mozgalom 2022-ben erőszakkal akarta megdönteni a német kormányt. ","id":"20250513_Nemetorszag-betiltas-szelsoseges-csoport-nemet-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e8676f-8863-4091-ae95-dba06993de15.jpg","index":0,"item":"d0d16b96-a240-4d89-bfa2-fbbc99c16a61","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Nemetorszag-betiltas-szelsoseges-csoport-nemet-kormany","timestamp":"2025. május. 13. 11:37","title":"Betiltották Németországban a puccsra készülő szélsőséges szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]