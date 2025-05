Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e74acd16-5686-47d3-8232-ff89201617ea","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Új beosztást kapott Nagy Mártonék egyik alkalmazottja, a hírt gyakorlatilag világgá kürtölték az állami alkalmazottak között, az érintett személyes adataival együtt.","shortLead":"Új beosztást kapott Nagy Mártonék egyik alkalmazottja, a hírt gyakorlatilag világgá kürtölték az állami alkalmazottak...","id":"20250521_adatvedelmi-hiba-nemzetgazdasagi-miniszterium-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e74acd16-5686-47d3-8232-ff89201617ea.jpg","index":0,"item":"14140c6c-1754-44e7-a40c-bbe6b29b5408","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_adatvedelmi-hiba-nemzetgazdasagi-miniszterium-nagy-marton","timestamp":"2025. május. 21. 11:40","title":"Adatvédelmi incidens volt Nagy Márton minisztériumában, kétezren kaptak meg egy érzékeny adatokkal teli levelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Kossuth téri tüntetők petícióval szeretnék cselekvésre bírni Brüsszelt a kormány új civil- és sajtóellenes törvénye miatt. Drágán add az életed – a Bruce Willis-film címével biztatja küzdésre Trump ellen az amerikai sajtót a The Washington Post volt főszerkesztője. Az EU-nak egységesen, nehézsúlyú tényezőként kell belépnie a világméretű játszmába, vagy a margóra szorul. Putyin téved, ha azt hiszi, hogy az idő neki dolgozik. Trump három illúzióra alapozza ukrajnai béketörekvéseit. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Kossuth téri tüntetők petícióval szeretnék cselekvésre bírni Brüsszelt a kormány új civil- és sajtóellenes törvénye...","id":"20250520_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"544464cc-a6a5-4e94-941f-f3ddb8c29b35","keywords":null,"link":"/360/20250520_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 20. 11:12","title":"Tőkés László: Orbán elsiette, amikor a magyarellenes Simion mellett állt ki, de ennek nem lesznek messzemenő következményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bee3792-9f3c-417e-b066-f4555fd414cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP Magyarországgal foglalkozó jelentéstevője, Tineke Strik bízik benne, hogy az indítványa mögé be fog állni a szükséges többség.","shortLead":"Az EP Magyarországgal foglalkozó jelentéstevője, Tineke Strik bízik benne, hogy az indítványa mögé be fog állni...","id":"20250521_szerda-vita-ep-atlathatosagi-torveny-magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bee3792-9f3c-417e-b066-f4555fd414cc.jpg","index":0,"item":"dd205ab2-fec9-427a-9208-1d31c1a0dd5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_szerda-vita-ep-atlathatosagi-torveny-magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 10:08","title":"Már szerdán sürgős vitát tarthat az EP a magyar „átláthatósági” törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367ef9-ba6b-473b-8345-aa6e296c517b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ketyeg az óra, május 20-án 24 óráig lehet átnézni, elfogadni, vagy ha kell, akkor módosítani és kiegészíteni az adóbevallást, befizetni az esetleges hátralékot és nyilatkozni az adó 1+1 százalékáról. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Ketyeg az óra, május 20-án 24 óráig lehet átnézni, elfogadni, vagy ha kell, akkor módosítani és kiegészíteni...","id":"20250519_nav-ado-adobevallas-bevallas-szja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e367ef9-ba6b-473b-8345-aa6e296c517b.jpg","index":0,"item":"55cdcadf-f517-4352-b8a9-ad34710d4f89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_nav-ado-adobevallas-bevallas-szja-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 18:00","title":"Mire figyeljen az, aki az utolsó pillanatra hagyta az adóbevallást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31f5f77-aa02-435b-a86c-5ccdfed43cd2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb ukrán fejlesztésű robot kerülhet az orosz–ukrán háború frontvonalába. A Krampusról a készítők azt állítják, csendes, minden terepen boldogul, a tűzereje pedig pusztító.","shortLead":"Újabb ukrán fejlesztésű robot kerülhet az orosz–ukrán háború frontvonalába. A Krampusról a készítők azt állítják...","id":"20250521_orosz-ukran-haboru-fegyver-krampus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e31f5f77-aa02-435b-a86c-5ccdfed43cd2.jpg","index":0,"item":"6ad84d4f-dcb2-4f0b-a469-5a65c0fc365c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_orosz-ukran-haboru-fegyver-krampus","timestamp":"2025. május. 21. 12:03","title":"1000 méterről csap le az ukrán Krampus, 2500 Celsius-fokkal semlegesítheti az orosz haderőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","shortLead":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","id":"20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6.jpg","index":0,"item":"4d9ac83e-ba63-4873-98dd-57d789616840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","timestamp":"2025. május. 20. 07:33","title":"A kormány legújabb nagy dobása (Jó Hír): kiteregettetik a vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782c40ab-ed42-43c1-942e-8d863f5c8e4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 25 százalékkal csökkent az árréstopos drogériai termékek ára az NGM szerint. Leginkább egyebek mellett a borotvák, borotvahabok, borotvazselék ára csökkent.","shortLead":"Átlagosan 25 százalékkal csökkent az árréstopos drogériai termékek ára az NGM szerint. Leginkább egyebek mellett...","id":"20250520_A-kormany-a-magyar-csaladok-es-a-nyugdijasok-vedelme-erdekeben-olcsositotta-a-borotvalkozast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/782c40ab-ed42-43c1-942e-8d863f5c8e4c.jpg","index":0,"item":"9d52e99c-dbf7-45d4-a21b-589aa89ee73a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-kormany-a-magyar-csaladok-es-a-nyugdijasok-vedelme-erdekeben-olcsositotta-a-borotvalkozast","timestamp":"2025. május. 20. 10:45","title":"A kormány „a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében” olcsósította a borotválkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbc114a-8152-4216-8f8f-12b61e79277f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A digitális marketing világában napjainkban már nem elég csupán hirdetni, a márkáknak érzelmi kapcsolatot kell teremteniük a közönségükkel.","shortLead":"A digitális marketing világában napjainkban már nem elég csupán hirdetni, a márkáknak érzelmi kapcsolatot kell...","id":"20250520_evolut-lifestyle-marka-beauty-hirdetes-marketing-marka-omnipresence-AI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbc114a-8152-4216-8f8f-12b61e79277f.jpg","index":0,"item":"0f643f63-c9d2-4e99-b866-35aac6fa4c27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_evolut-lifestyle-marka-beauty-hirdetes-marketing-marka-omnipresence-AI","timestamp":"2025. május. 20. 06:22","title":"A lifestyle márkák titkos fegyvere a digitális térben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]