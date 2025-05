Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","shortLead":"Eltűnhetnek az akciók a boltokból, ha marad az árrésstop, figyelmeztet a Tesco-vezér.","id":"20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af487f90-62d6-44bf-9d82-e6cbcf72133c.jpg","index":0,"item":"3b28df90-da94-4604-8fbb-253e14d51e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_arresstop-veszteseg-tesco-magyarorszag-elelmiszer-kiskereskedelem-eltuno-akciok-inflacio-palinkas-zsolt","timestamp":"2025. május. 26. 11:15","title":"Havonta egymilliárdot bukik a Tesco az árrésstopon, a vezérigazgató szerint búcsút inthetünk az akcióknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bali Gábor szerint a leválás az olajnál valóban okozna drágulást, de a földgáznál nem feltétlenül.","shortLead":"Bali Gábor szerint a leválás az olajnál valóban okozna drágulást, de a földgáznál nem feltétlenül.","id":"20250525_Orban-Viktor-ukran-energiafenyegetes-orosz-energiahordozok-rezsicsokkentes-villany-gaz-olaj-dragulas-szakerto-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"082ab794-78d2-409d-93c2-8a0adaffd8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_Orban-Viktor-ukran-energiafenyegetes-orosz-energiahordozok-rezsicsokkentes-villany-gaz-olaj-dragulas-szakerto-cafolat","timestamp":"2025. május. 25. 21:15","title":"Energetikai szakértő: Ha lenne politikai akarat, két év alatt le lehetne cserélni az orosz energiahordozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1906d1e5-61a2-42a9-a525-51f53febdcb6","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A Scitovszky-család francia stílusú otthonából lett a brit nagykövet mindenkori rezidenciája a budai Fillér utca és Lorántffy Zsuzsanna út sarkán álló, idén 100 éves villa. Az évfordulón arisztokrata mindennapok, családi veszekedések, eltűnt festmények, II. Erzsébet látogatása és egy jól sikerült blöff történetébe eredtünk.","shortLead":"A Scitovszky-család francia stílusú otthonából lett a brit nagykövet mindenkori rezidenciája a budai Fillér utca és...","id":"20250525_Scitovszky-Tibor-Hodos-Hanna100-eves-brit-nagykoveti-rezidencia-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1906d1e5-61a2-42a9-a525-51f53febdcb6.jpg","index":0,"item":"e8179f0a-83af-4be9-9fc3-ba837e5a3402","keywords":null,"link":"/360/20250525_Scitovszky-Tibor-Hodos-Hanna100-eves-brit-nagykoveti-rezidencia-tortenete","timestamp":"2025. május. 25. 16:30","title":"Arisztokraták, csempészett kályhák és a 149-es busz: nézzen be velünk a 100 éves brit nagyköveti rezidenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der Standardnak adott interjúban Gustav Gressel, a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia tanára.","shortLead":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der...","id":"20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"9fdc09fe-710e-438f-933d-aaf3df2b832b","keywords":null,"link":"/360/20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 26. 15:06","title":"Osztrák katonai elemző: Trump, az AfD és Musk mind Putyin hasznos idiótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841c06a-d864-4c43-a3a3-5aaccadedb62","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Kutatások szerint a boldogság 40 százalékban az egyénen múlik, a magyarok azonban kevésbé hajlamosak tenni a saját boldogságukért. Egy friss kutatás azt vizsgálja, mi lenne az a hét terület, amelynek a fejlesztésével boldogabb és teljesebb lehetne az életünk. Mi magyarázza, hogy a magyarok némi emelkedés után ismét lefelé csúsznak a boldogságrangsorban? Mi a finnek titka? Hibáztathatjuk-e a genetikát? Mit tekintenek boldogságnak a férfiak, és mit a nők?","shortLead":"Kutatások szerint a boldogság 40 százalékban az egyénen múlik, a magyarok azonban kevésbé hajlamosak tenni a saját...","id":"20250526_hvg-voltunk-mar-jobban-is-magyarok-boldogsagkutatas-pozitiv-pszichologia-finnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6841c06a-d864-4c43-a3a3-5aaccadedb62.jpg","index":0,"item":"947b080b-c658-4934-8032-304754002acb","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-voltunk-mar-jobban-is-magyarok-boldogsagkutatas-pozitiv-pszichologia-finnek","timestamp":"2025. május. 26. 14:30","title":"Így lehetünk boldogabbak, miközben az ország egyre boldogtalanabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész csak a finisre ért oda, amit azért is sajnál, mert „vidéki gyerekként nagyon szereti a vidéket járni és beszélgetni a vidéki emberekkel”. ","shortLead":"A színész csak a finisre ért oda, amit azért is sajnál, mert „vidéki gyerekként nagyon szereti a vidéket járni és...","id":"20250525_Nagy-Ervin-Magyar-Peter-gyalogtura-Nagyvarad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402.jpg","index":0,"item":"85ac8498-e498-41d1-ba14-0c639ed63e65","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Nagy-Ervin-Magyar-Peter-gyalogtura-Nagyvarad","timestamp":"2025. május. 25. 16:37","title":"„Valakinek dolgozni is kell” – Nagy Ervin ezért nem gyalogolt Magyar Péterrel a Nagyváradig tartó túrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film szereplői közül.","shortLead":"Húsz évet kellett várni a világsiker folytatására. Arról is egyre több pletyka szól, kik térnek vissza az első film...","id":"20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/398b63ae-6e25-4b97-9889-942502ed1bb6.jpg","index":0,"item":"4d4033d6-33a3-4bf3-b8f0-792f7732b003","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Megvan-mikor-jon-Az-ordog-Pradat-visel-folytatasa","timestamp":"2025. május. 26. 16:18","title":"Megvan, mikor jön Az ördög Pradát visel folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32253481-f6cb-40f2-9a1f-bb722e2e1cb8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Értetlenül szemlélik a bankok a szuverenitásvédelemre hivatkozó, a kritikus hangok ellehetetlenítését célzó törvényalkotást. A jogszabály gyökeresen ellentmond a banki gyakorlatnak, meg sem igazán tudnak felelni neki. Elfogadása esetén nemcsak, hogy sokan külföldre menekíthetik a pénzüket, de leminősítések is kinéznek.","shortLead":"Értetlenül szemlélik a bankok a szuverenitásvédelemre hivatkozó, a kritikus hangok ellehetetlenítését célzó...","id":"20250526_atlathatosagi-torveny-ellehetetlenitesi-torveny-szuverenitasvedelem-penzugyi-hatasai-banki-gyakorlat-banktitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32253481-f6cb-40f2-9a1f-bb722e2e1cb8.jpg","index":0,"item":"5243c79f-ad8d-4bbf-ab81-cd6a48515584","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_atlathatosagi-torveny-ellehetetlenitesi-torveny-szuverenitasvedelem-penzugyi-hatasai-banki-gyakorlat-banktitok","timestamp":"2025. május. 26. 08:51","title":"A banktitkot is kikezdheti az „átláthatósági” törvény, súlyos pénzügyi hatása lesz az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]