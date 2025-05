Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Ez a HVG májusi bevásárlókosara.","shortLead":"Ez a HVG májusi bevásárlókosara.","id":"20250530_elelmiszer-inflacio-arresstop-vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"b877c7b3-cb68-47d1-af14-377babc2f7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_elelmiszer-inflacio-arresstop-vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 14:02","title":"Lenyomja az árakat az árrésstop, de így is látványos, egy év alatt mennyit drágultak az élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eb2eb5-4cfe-4757-b89f-121fdc54c216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A misét a rutinos Osztie Zoltán celebrálja, aki már Orbán 50. születésnapja alkalmából is tartott egyet.","shortLead":"A misét a rutinos Osztie Zoltán celebrálja, aki már Orbán 50. születésnapja alkalmából is tartott egyet.","id":"20250529_orban-szuletesnap-mise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75eb2eb5-4cfe-4757-b89f-121fdc54c216.jpg","index":0,"item":"13489991-abef-4993-a9f1-ad7c8f63ef37","keywords":null,"link":"/elet/20250529_orban-szuletesnap-mise","timestamp":"2025. május. 29. 19:02","title":"Megint hálaadó szentmisét tartanak Orbán Viktor születésnapja alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da6b26-4a5c-4105-ac00-dc734f68c396","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Versenyeztetés nélkül adják el neki, fenntartva az állam különleges jogait, de más tulajdonost nem engednek be.","shortLead":"Versenyeztetés nélkül adják el neki, fenntartva az állam különleges jogait, de más tulajdonost nem engednek be.","id":"20250531_Teljesen-a-Mole-lesz-a-Muegyetemet-fenntarto-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4da6b26-4a5c-4105-ac00-dc734f68c396.jpg","index":0,"item":"a50e7522-b116-4908-a224-2b75696da4b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Teljesen-a-Mole-lesz-a-Muegyetemet-fenntarto-ceg","timestamp":"2025. május. 31. 08:57","title":"Teljesen a Molé lesz a Műegyetemet fenntartó cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb számban, de a Cisco, a D-Link és a Linksys termékei is érintettek. ","shortLead":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb...","id":"20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7.jpg","index":0,"item":"417f49fa-9589-4eaf-a7fc-1ae262a385e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","timestamp":"2025. május. 29. 16:03","title":"Támadás indult az Asus wifi routerei ellen, Magyarországon népszerű típusok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8942dc63-3d10-42e2-8abc-daef61198374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi csak ki akarta próbálni az új felszerelését, de kis híján belehalt a kalandba, egy felszálló légáramlat ugyanis 8000 méterre szippantotta fel.","shortLead":"A férfi csak ki akarta próbálni az új felszerelését, de kis híján belehalt a kalandba, egy felszálló légáramlat ugyanis...","id":"20250529_kinai-sikloernyos-felaramlas-nyolcezer-meter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8942dc63-3d10-42e2-8abc-daef61198374.jpg","index":0,"item":"aae88703-3e1b-4f79-8915-2cf9fe2ec504","keywords":null,"link":"/elet/20250529_kinai-sikloernyos-felaramlas-nyolcezer-meter","timestamp":"2025. május. 29. 13:04","title":"8000 méter magasra repítette egy légáramlat a gyanútlan kínai siklóernyőst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6dc8aa-c06f-43c2-80ef-16c598e77cff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A polgármester úgy véli, az önkormányzati szerepvállalás csak „feszes keretek között” történhet meg, és csak rövid távra.","shortLead":"A polgármester úgy véli, az önkormányzati szerepvállalás csak „feszes keretek között” történhet meg, és csak rövid...","id":"20250530_labdarugas-fehervar-fc-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6dc8aa-c06f-43c2-80ef-16c598e77cff.jpg","index":0,"item":"ffd37fca-c85c-4514-8970-77a86d2e14e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_labdarugas-fehervar-fc-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","timestamp":"2025. május. 30. 11:41","title":"Cser-Palkovics szerint van mód a Fehérvár FC megmentésére, már tárgyalnak Garancsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"16,5 milliárd forintért vásároltak tavaly a Brendon boltjaiban.","shortLead":"16,5 milliárd forintért vásároltak tavaly a Brendon boltjaiban.","id":"20250530_brendon-babaaruhaz-meszaros-lorinc-profit-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d.jpg","index":0,"item":"a686c97b-7030-4f70-8b52-7ee30322c49b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_brendon-babaaruhaz-meszaros-lorinc-profit-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 18:11","title":"Harmadára csökkent a Brendon babaáruház profitja, miután Mészáros Lőrinc megvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb3106e-6f79-4a6d-949a-3aafb615cfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számítani kell záporokra, zivatarokra is. ","shortLead":"Számítani kell záporokra, zivatarokra is. ","id":"20250531_idojaras-elorejelzes-hoseg-nyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb3106e-6f79-4a6d-949a-3aafb615cfc4.jpg","index":0,"item":"308e333c-6bc0-4990-9b70-c652ac0f5379","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_idojaras-elorejelzes-hoseg-nyar","timestamp":"2025. május. 31. 11:40","title":"Itt a nyár, a jövő héten akár 34 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]