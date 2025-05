Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"852d4596-e43c-45d3-b668-38b055e39e84","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olaszok vadonatúj hipersportkocsija nem éppen a politikai korrektségről szól.","shortLead":"Az olaszok vadonatúj hipersportkocsija nem éppen a politikai korrektségről szól.","id":"20250528_2157-loero-villanymotor-helyett-brutalis-v12-giamaro-katla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852d4596-e43c-45d3-b668-38b055e39e84.jpg","index":0,"item":"17092694-cd98-48de-93a5-1eb104c52774","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_2157-loero-villanymotor-helyett-brutalis-v12-giamaro-katla","timestamp":"2025. május. 28. 06:41","title":"2157 lóerő, villanymotor helyett egy brutális V12-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el a szövetségi beszámolókat. Az elnök és több munkatársa szerint az alaptalan vádaskodások célja a vezetés ellehetetlenítése. ","shortLead":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el...","id":"20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448.jpg","index":0,"item":"fd045e48-0fe7-42d0-b8eb-1aab03b2936f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 12:14","title":"Viharos közgyűlés előtt áll az atlétikai szövetség, puccsról beszél az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","shortLead":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","id":"20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"6963bebd-74d6-495c-aed5-04ccf7bfb331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","timestamp":"2025. május. 28. 08:48","title":"Kilőtt a turisták száma áprilisban, rengeteg külföldi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és ügyfeleiket is érintő támadások ellen vannak működő receptek. Nem technológiai nyűgként, hanem megtérülő üzletként érdemes rájuk gondolni.","shortLead":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és...","id":"20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb.jpg","index":0,"item":"5f7b8e21-793e-4068-92db-0a6930505ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","timestamp":"2025. május. 28. 10:33","title":"Baj van az ön jelszavával, bármi is legyen az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hét eleji erősebb forintárfolyam, most realizálódik. ","shortLead":"A hét eleji erősebb forintárfolyam, most realizálódik. ","id":"20250528_Kisebb-korrekcio-varhato-az-uzemanyagarakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"b37b4b03-5e10-48c5-a769-bf2c7fe74afd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Kisebb-korrekcio-varhato-az-uzemanyagarakban","timestamp":"2025. május. 28. 12:08","title":"Kisebb korrekció várható az üzemanyagárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","shortLead":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","id":"20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5.jpg","index":0,"item":"e71d001e-e8a1-44bc-8d47-b6212c9f0464","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","timestamp":"2025. május. 29. 13:38","title":"Hailey Bieber közel egymilliárd dollárért adta el három éve alapított make-up márkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325c9c5b-183b-4ac8-8585-ea70ab7099b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A már beütemezett interjúkat még megtarthatják, újakat azonban már nem szervezhetnek.","shortLead":"A már beütemezett interjúkat még megtarthatják, újakat azonban már nem szervezhetnek.","id":"20250528_donald-trump-usa-vizum-egyetem-diak-kozossegi-media-kulfoldi-hallgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325c9c5b-183b-4ac8-8585-ea70ab7099b4.jpg","index":0,"item":"26fad683-e617-4383-8c01-4027dd759661","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_donald-trump-usa-vizum-egyetem-diak-kozossegi-media-kulfoldi-hallgatok","timestamp":"2025. május. 28. 09:04","title":"Felfüggeszti a külföldi diákok vízumkérelmeinek elbírálását a Trump-kormány, szigorúbban fogják ellenőrizni a közösségi médiás tevékenységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cb3911-8eb1-4a65-8669-aa6d287a4ebb","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Hosszú távon akár a demencia korai diagnosztizálásban is segíthet az a program, amelyet mesterséges intelligencia felhasználásával készített egy magyar-francia startup. A virtuális emlékterápiához nem kell más, csak egy okostelefon és egy chatcsoport. Magyarországon becslések szerint körülbelül negyedmillió demenciával diagnosztizált ember él. Hogyan segít Lilia, az MI avatárja, amelyet már klinikai körülmények között tesztelnek Magyarországon? ","shortLead":"Hosszú távon akár a demencia korai diagnosztizálásban is segíthet az a program, amelyet mesterséges intelligencia...","id":"20250529_demencia-mesterseges-intelligencia-innovacio-lilia-memoria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cb3911-8eb1-4a65-8669-aa6d287a4ebb.jpg","index":0,"item":"7ce00f1a-2cd6-4b73-8517-45ac4d443c33","keywords":null,"link":"/360/20250529_demencia-mesterseges-intelligencia-innovacio-lilia-memoria","timestamp":"2025. május. 29. 16:13","title":"„Rettenetesnek éltük meg a tehetetlenséget” – személyes élményből indult a magyar-francia fejlesztés, amely demenciával élők százezrein segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]