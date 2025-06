Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kocsi egy család négy tagját ütötte el Grenoble-ban. Az autós feladta magát.","shortLead":"A kocsi egy család négy tagját ütötte el Grenoble-ban. Az autós feladta magát.","id":"20250601_PSG-szurkolok-unneplese-Franciaorszag-Grenoble-gazolas-tomegbe-hajtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"04677522-b092-4443-8019-e5c529c3ccd5","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_PSG-szurkolok-unneplese-Franciaorszag-Grenoble-gazolas-tomegbe-hajtas","timestamp":"2025. június. 01. 08:42","title":"Tömegbe hajtott egy autó Franciaországban a PSG-szurkolók ünneplése közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Alapvetően pozitívnak tekinthető az, amit az önkéntes nyugdíjpénztáraknál lehet látni. Folyamatosan emelkedik a tagok száma és átlagos befizetése is. A 2025 első negyedévében látott 12 ezer forintos átlagos havi tagi befizetésből azonban nem fog összejönni semmi a nyugdíjas évekre. Sőt, ez az összeg reál értelemben elmarad a 2020-as átlagos tagi befizetések szintjétől is.","shortLead":"Alapvetően pozitívnak tekinthető az, amit az önkéntes nyugdíjpénztáraknál lehet látni. Folyamatosan emelkedik a tagok...","id":"20250602_Atlagosan-havi-12-ezer-Ft-ot-fizettek-be-a-tagok-az-ONYP-szamlajukra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"e926ab0b-8852-42aa-a0fd-7cdec92a6842","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Atlagosan-havi-12-ezer-Ft-ot-fizettek-be-a-tagok-az-ONYP-szamlajukra","timestamp":"2025. június. 02. 11:08","title":"Csalódottak lesznek azok a nyugdíjasok, akik most az átlagos havi összeget fizetik be az önkéntes pénztárakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44422639-5713-4b4e-8f6a-d3028ed7a7fa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem elszabadult, hanem egy zongorista vezette. ","shortLead":"Nem elszabadult, hanem egy zongorista vezette. ","id":"20250602_Gurulo-zongora-a-villamossinen-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44422639-5713-4b4e-8f6a-d3028ed7a7fa.jpg","index":0,"item":"1f6171ba-ce3b-4be2-b892-fa81c0a738c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Gurulo-zongora-a-villamossinen-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:41","title":"Guruló zongora hajtott át egy villamos előtt Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"Argyelán József Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól, hogy a törlesztőrészlet megemelkedjen. De mennyivel nőnének valójában a hitelkamatok, ha a kormány elengedné a 2022 óta meglévő intézkedést? Mennyire tekinthető korrektnek ez az intézkedés?","shortLead":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól...","id":"20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933.jpg","index":0,"item":"521a7542-6bff-4bc4-8822-8711c0e78234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 02. 06:10","title":"Valójában mekkora segítség ez az adósoknak a kamatstop, ami miatt Alkotmánybírósághoz fordultak bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 31. 19:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"edab5c24-c44b-4f6e-8c59-a1bc2e6ab1ee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az AMG One az egyik legkülönlegesebb jármű manapság. ","shortLead":"Az AMG One az egyik legkülönlegesebb jármű manapság. ","id":"20250602_Porrag-egett-AMG-One-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edab5c24-c44b-4f6e-8c59-a1bc2e6ab1ee.jpg","index":0,"item":"e21cbfe0-aba4-4f63-b740-2396460a2a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Porrag-egett-AMG-One-video","timestamp":"2025. június. 02. 07:17","title":"Porig égett egy F1-motoros utcai hiperautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a59d08a-de3d-443b-9a2c-4738f191f235","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A nyári szezon előtt az edzőtermek ezerrel hirdetik a kedvezményekkel megtámogatott, néhány hetes „bikiniprogramokat”, amelyek jól hangzanak ugyan, de csodát azért nem érdemes várni tőlük: könnyű belebukni, és még többet visszahízni, mint ahány kilóval eleve belevágtunk. Min múlik, hogy ki adja fel idejekorán az életmódváltást, és viszi sikerre? Mi kell ahhoz, hogy tudjuk tartani a heti egykilós fogyást, és közben izmosodjunk is? Miért jóval kisebb a napi húszezer lépés hatékonysága, mint amekkorát tulajdonítunk neki? Személyi edzőt kérdeztünk.","shortLead":"A nyári szezon előtt az edzőtermek ezerrel hirdetik a kedvezményekkel megtámogatott, néhány hetes „bikiniprogramokat”...","id":"20250602_Bikinitest-beach-body-nyari-forma-bikini-program-fogyas-edzes-sport-dieta-etrend-jojo-effektus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a59d08a-de3d-443b-9a2c-4738f191f235.jpg","index":0,"item":"23755a1e-43f8-423c-8271-19d072da34b6","keywords":null,"link":"/360/20250602_Bikinitest-beach-body-nyari-forma-bikini-program-fogyas-edzes-sport-dieta-etrend-jojo-effektus","timestamp":"2025. június. 02. 13:30","title":"Tényleg van értelme a nyári formára gyúrni? És hogyan csináljuk, hogy jó is legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e1830e-6d96-4979-875f-af03f41443b5","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"2015-ben még kislányával, Xanával ünnepelhette első Bajnokok Ligája győzelmét Luis Enrique. A lány 2019-ben elhunyt, így nem lehetett ott szombaton a müncheni döntőben, de lélekben mindig apjával marad. A spanyol edző története, aki soha nincs egyedül.","shortLead":"2015-ben még kislányával, Xanával ünnepelhette első Bajnokok Ligája győzelmét Luis Enrique. A lány 2019-ben elhunyt...","id":"20250601_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-psg-inter-luis-enrique-xana-desire-doue-hasraf-hakimi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e1830e-6d96-4979-875f-af03f41443b5.jpg","index":0,"item":"64bd703f-8948-411a-946e-d44c92eb3f28","keywords":null,"link":"/sport/20250601_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-psg-inter-luis-enrique-xana-desire-doue-hasraf-hakimi-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 13:00","title":"A legnagyobb tragédiából merített erőt élete sikeréhez Luis Enrique","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]