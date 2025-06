„Zsolt, ez már az a bizonyos „jobboldali morális fölény”? Egy idős, 83 éves embert kalapáccsal próbálnak megölni az utcán. Magyarország köztiszteletben álló volt külügyminiszterét, kiváló diplomatáját – és nem mellesleg: a te édesapádat. A hír megrázza Magyarországot. Ember legyen a talpán, akit ne döbbentene meg. És akkor jössz te, Zsolt – a saját fiaként –, és leírod: „Apám évek óta a Sátánt szolgálja” – így reagált Fekete-Győr András arra, hogy a NER-közeli Jeszenszky Zsolt nyilvános „vezércikk”-ben kereste az apja elleni támadás okait, és sajátos következtetésekre jutott.

A Momentum volt elnöke oldalán felteszi a kérdést: „tényleg ott tartunk, hogy a törzsi gyűlölet és a szektás propaganda már a legbensőségesebb emberi kapcsolatokat is felülírja? A magát családbarátnak hazudó kormány odáig süllyedt, hogy 15 év teljhatalom után azt üzeni: nincsenek édesapák, nincsenek édesanyák, nincsenek testvérek – csak parancsok és ellenségképek. Ahol egy gyereknek azt kell mondania a saját apjára: ’A Sátánt szolgálja’.”

Fekete-Győr szerint azt próbálják lerombolni, ami „a történelem legsötétebb óráiban is reményt tudott adni a magyaroknak”, a családot. „Hát ennyire nincs már fék a gyűlöletvonaton? Már az is teljesen mindegy, hogy családtagról van-e szó? Hogy milyen ember valaki? Hogy mit tett le az életében? Hogy kicsoda, kihez tartozik, hogyan él? Most már csak az számít, hogy mit mond róla Rogán Antal? Ha a hatalomgyár épp ellenségnek jelöli, akkor onnantól szabad a préda – akkor is, ha a saját édesapádról van szó? Szégyen ez az egész. Nem apádra nézve – hanem rád, Zsolt. És az egész rendszeretekre, ami ezt a torz lelkű, érzéketlen, paranoid gyűlöletkultúrát megteremtette” – írja közösségi oldalán.

“Egy ország nézi döbbenten, mit tett veled, veletek ez a rendszer. Mivé lettetek benne. És rettegve kérdezi: mi jöhet még?” – áll a politikus bejegyzésében.