Nem látta Gulyás Gergely az Orbán oldalára feltöltött manipulált videót

Nem látta az Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött, a kárpátaljai férfi ügyéről készített manipulált videót – válaszolta újságírói kérdésre Gulyás Gergely.

A következő kérdésre válaszolva azt is közölte, hogy a témával kapcsolatos sajtóhíreket sem olvasta, és a kérdezőt a kormányfő sajtóirodájához irányította.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az egyelőre vitatott körülmények között életét vesztett (a magyar kormány szerint agyonverték az ukrán toborzók, míg az ukrán haderő szerint a halálát tüdőembólia okozta) kárpátaljai magyar férfi, Sebestyén József történetéről egy videó jelent meg Orbán Viktor Facebook-oldalán.

A felvétellel annyi a gond, amint arra Rácz András Oroszország-szakértő is rámutatott, hogy az abban bemutatott képek egy része nem Sebestyént ábrázolta, hanem egy másik, korábban elhunyt férfit, ugyanakkor az ő képe alatt is az „agyonverték” felirat látható a videóban. Rácz szerint nagyon ritka, amikor ennyire egyértelműen be lehet bizonyítani, hogy a kormánypropaganda nyíltan, tudatosan hazudik Ukrajna kapcsán.