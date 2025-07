Megkeresztelték a Gellért-hegyi Szabadság-szobrot

Elkészült és fel is helyezték a Szabadság-szobor talapzatára azt az óriás kőkeresztet, amelynek ötlete korábban heves vitákat váltott ki – erről a keresztről fotót is közlő 444.hu számolt be. Az állványzat alatt már egy hónappal ezelőtt látszott a kőkereszt, amely most már az állványzat eltávolítása után végleges formájában is látható.

Korábban a hvg.hu birtokába jutott egy látványterv arról, hogy a Citadella több mint 20 milliárd forintba kerülő felújítása kapcsán nemcsak a szobor újul meg, hanem a talapzatra egy kereszt is kerül. A terv ezen része heves vitát indított. A főváros főépítésze, Erő Zoltán úgy vélte, semmi szükség az eredeti koncepció megváltoztatása és egy újabb szimbólum elhelyezésre a szimbólumokkal úgyis telezsúfolt területen.

A kereszt elhelyezését később bírálta egy jezsuita szerzetes, illetve Bencsik András is, a kormánypárti Demokrata című lap főszerkesztője. Ráadásul az 1975-ben elhunyt Kisfaludi Strobl Zsigmond jogörökösei is egyértelműen jelezték korábban, nem járulnak hozzá a szobor talapzatára a tervezett kőkereszt kerüljön. A szerzői jogok miatt úgy tűnt, az örökösök 2046-ig megtorpedózhatják a projektet.

