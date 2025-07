Publicus: Szoros a verseny a Fidesz, a DK és a Tisza között az első egyéni választókerületi kutatásban

Elsőként mérte fel egyéni választókerületi szinten a 2026-os választás esélyeit a Publicus Intézet. A kutatás Csongrád megye 3. számú körzetére fókuszált, ahol a Fidesz, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció is külön jelölttel indulhat.

A kutatásról az atv.hu azt írta, hogy a Fidesz a korábbi győztes, Farkas Sándor helyett várhatóan Szabó Istvánt indítja majd a körzetben. A DK már bejelentette, hogy Varga Ferenc lesz a jelöltjük, a Tisza Párt hivatalos jelöltje még nem ismert, de a kutatásban Bocskay István szerepelt a párt színeiben.

A három politikus alkalmasságát egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték a válaszadók. A Fidesz és a DK jelöltje holtversenyben 3,2 pontot kapott, míg a tiszás induló hármat. A részletes adatokból kiderül: Varga Ferenc a leginkább, Bocskay a legkevésbé ismert a körzetben.

A felmérés országos jelentőségű kérdésekre is kitért: az ellenzéki szavazók kétharmada szerint a Tisza Pártnak más ellenzéki pártokkal együtt kellene kormányt alakítania, ezzel szemben csak ötödük támogatja az önálló Tisza-kormány gondolatát.

Az előbbi téma a napokban többször is felmerült, ugyanis a Tisza Párt szombati kongresszusán bejelentették, hogy előválasztáson indulnak majd a jelöltjeik, akikről így a szavazók dönthetnek. Hétfőn Hadházy Ákos független képviselő arról írt, hogy szívesen indulna ő is az előválasztáson, Magyar Péter viszont arról beszélt, hogy nincs alku az óellenzékkel. Majd Tordai Bence is arról beszélt, hogy veszélyes csak a tiszásokra feltenni mindent.

Tordai Bence: Van azért néhány probléma a csak a Tisza logikával Hadházy után a független országgyűlési képviselő is reagált arra, hogy Magyar Péter nem kér belőlük a Tisza Párt előválasztásán.

A választási döntéseket befolyásoló szempontokról is kérdezték a válaszadókat. Az összes megkérdezett 39 százaléka párttól függetlenül az általa ismert, becsületes és megbízható jelöltre szavazna, míg a Fidesszel szemben legesélyesebb jelöltre 33 százalékuk adná a voksát. Az ellenzéki szavazók között viszont más az eredmény: 49 százalékuk szavazna a kormánnyal szemben legesélyesebb jelöltre, és 36 százalékuk arra, akit becsületesnek és megbízhatónak ismer.

A kutatást június 17–23. között végezték 1001 fős mintán, telefonos adatfelvétellel. Az eredmények Csongrád 3. számú OEVK felnőtt népességére nem, életkor, iskolázottság, településtípus és kistérség szerint reprezentatívak.