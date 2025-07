Vádemelést javasolt a rendőrség a Momentum hídfoglalása miatt

Vádemelési javaslattal zárta le nyomozását a rendőrség az április 22-én tartott tüntetés miatt, amely során a Momentum elfoglalta a Szabadság hidat – írják a police.hu-n.

A szóban forgó tüntetést eredetileg a Ferenciek terére jelentették be, ezt akkor a rendőrség tudomásul vette, de az esemény során többen a Szabadság híd irányába indultak el gyalog. A vonulók a Vámház körúton a villamospályát is elfoglalták, ezért a rendőrség a közlekedés biztonsága miatt korlátozta a busz- és villamosközlekedést. A Szabadság hídhoz érve a tüntetők egy része leült az úttestre, az egyenruhások pedig felszólították őket, fejezzék be a jogsértő magatartást, de ennek nem tettek eleget.

Végül többekkel szemben testi kényszert kellett alkalmazni, mivel „passzív ellenállást tanúsítottak”, rövidesen sikerült újraindítani a villamosközlekedést is.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság csoportosan elkövetett, közérdekű üzem működésének megzavarásának kísérlete miatt indított nyomozást megalapozott gyanúra hivatkozva, öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, majd az iratokat megküldték az illetékes ügyészségnek.