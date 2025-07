Rácz András szerint egy másik beteg férfit vágtak be Orbán videójába, hogy alátámasszák Sebestyén József agyonverését

A miniszterelnök által Sebestyén haláláról kitett videóban szereplő kép nem Sebestyént ábrázolja, hanem egy másik, Ungváron elhunyt embert. Őt biztosan nem megverték, hanem beteg volt, és a toborzóirodában rosszul lett. A miniszterelnöki videó hazudott – írja Rácz András friss Facebook-posztjában.

A bejegyzésben felidézi az ügy előzményeit, miszerint Orbán Viktor közösségi oldalára pénteken kikerült egy videó, amelyben három, Sebestyén Józsefről készült felvétel mellett szerepel egy negyedik is, amin egy kórházban fekvő beteg látható. „Az ő arca nem látszik, de miniszterelnöki videó felirata az, hogy »agyonverték«. Mivel az egész videó Sebestyén haláláról szól, nyilvánvaló, hogy azt akarja sugallni, hogy ezen a kórházas képen is Sebestyén van” – írja Rácz.

A valóság viszont az, hogy nem, ez nem Sebestyén József. Az a kép egy másik, 40 éves férfit ábrázol

– teszi hozzá.

A negyedik képen látható férfi történetét a Kárpáti Igaz Szó írta meg május 27-én. Ezt a férfit május 17-én vitték be egy ungvári hadkiegészítőbe. Súlyos betegségben szenvedett, emiatt felmentése is volt a hadkötelezettség alól, mégis bevitték. A toborzóirodában rosszul lett – erről maguk a TCK-sok tettek közzé felvételt –, kórházba is került, de kómába esett – jegyzi meg Rácz András.

Az Oroszország-szakértő egyetemi tanár a bejegyzésébe egymás mellé tette az Orbán videójában látható férfit, és a Kárpáti Igaz Szó cikkében szereplő férfi képét. „Stimmel a testalkat, a bal felkaron lévő véraláfutás, sőt, még az EKG tappancs színe és az ágynemű csíkjai is” – írja Rácz, aki szerint ezzel igazolható, hogy a miniszterelnök stábja manipulált felvételt tett közzé, hogy alátámassza a Sebestyén József állítólagos agyonveréséről szóló információt, majd megjegyzi:

Egy másik betegről szóló képpel illusztrálták a Sebestyénről szóló videójukat, sőt, még azt is odaírták, hogy »agyonverték«. Ez kristálytiszta manipuláció – másképp fogalmazva: hazugság.

Rácz elmondása szerint ettől még elméletileg továbbra is lehetséges, hogy Sebestyén halálát verés okozta, ugyanis még mindig nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy mi történt, de a ez a miniszterelnök videó ebben a formában bizony manipulált.

„Olyan véletlen nincs, hogy egy miniszterelnöki, hangsúlyozottan drámai videóba három Sebestyén-felvétel mellé véletlenül negyedikként egy másik emberről szólót raksz be – sőt, még azt is aláírod, hogy »agyonverték«” – véli a szakértő, aki szerint nagyon ritka, amikor ennyire egyértelműen be lehet bizonyítani, hogy a kormánypropaganda nyíltan, tudatosan hazudik Ukrajna kapcsán.

Sebestyén József halála tovább mérgesíti a magyar-ukrán viszonyt, de a Ukrajna transzparens vizsgálatot ígér a magyar férfi, Sebestyén József halálával kapcsolatban, és azt tagadják, hogy katonai kiképzése során verték volna meg, de a róla előkerült videófelvételen aggasztó állapotban van. Az mindenesetre egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az orosz agresszió ellen több mint három éve védekező országban mind súlyosabb az emberhiány, és aki tudja, kenőpénzzel próbálja elkerülni a besorozást, így a korrupció is virágzik.

Mindenki mást mond

Sebestyén családja és a magyar kormány azt állítja, a férfit „vascsővel ütötték, kegyetlenül bántak vele, gyakorlatilag agyonverték”, Kijev azonban ezt tagadja és transzparens vizsgálatot ígér, állításuk szerint a férfi halálát tüdőembólia okozta. Az ukrán külügyminisztérium szerint a magyar vezetés nyilatkozatai a tragédiáról és az ukrajnai mozgósításról manipulatívak, teljesen eltorzítják a valós helyzetet, és Oroszország propagandáját szolgálják.

Az ügyben Rácz András korábban már megszólalt, és felhívta a figyelmet arra, hogy egyelőre nagyon kevés hiteles információ érhető el az ügyről, ezért ideje lenne a higgadtságnak. Kiemelte, a kormány által használt „kényszersorozás” kifejezés helytelen, Ukrajnában ugyanis részleges mozgósítás van, nem sorozás. Kitért arra is, a mozgósítást végrehajtó ukrán hadkiegészítési szervezet, a TCK munkatársai valóban sok esetben erőszakosak és korruptak, de nem bizonyítható, hogy Sebestyén halálához ennek az egységnek van-e köze.