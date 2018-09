Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b275ee7a-4919-4b05-9b55-915744279ced","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201838_a64_vagyonkezelo_speder_aszepsegiparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b275ee7a-4919-4b05-9b55-915744279ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfcd9f8-d922-4e40-bea2-df4062911710","keywords":null,"link":"/kkv/201838_a64_vagyonkezelo_speder_aszepsegiparban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:30","title":"Szépségtapasz: az Indexszel végképp szakító Spéder a kozmetikabizniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e43069b-7b53-46b1-8ec4-681f7d60f1df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeti vezető alacsony fizetésekre panaszkodik, a katasztrófavédelem szóvivője szerint nincsen veszélyben a mindennapi szolgálat.","shortLead":"A szakszervezeti vezető alacsony fizetésekre panaszkodik, a katasztrófavédelem szóvivője szerint nincsen veszélyben...","id":"20180922_Sok_tuzolto_hagyja_el_a_palyat_sokan_az_orszagot_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e43069b-7b53-46b1-8ec4-681f7d60f1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a365ab1-673a-4e1e-b800-512e1a6f6d0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Sok_tuzolto_hagyja_el_a_palyat_sokan_az_orszagot_is","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:20","title":"Sok tűzoltó hagyja el a pályát, az országot, de még nincsen gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály szerint az ország előtt álló kihívásokra az olyan közösségekre támaszkodva adják meg a választ, mint a pesterzsébeti reformátusoké.","shortLead":"Varga Mihály szerint az ország előtt álló kihívásokra az olyan közösségekre támaszkodva adják meg a választ, mint...","id":"20180923_Ha_templomra_kell_a_penz_arra_szivesen_ad_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6cde87-883a-4fdc-a7d7-399ae6ec5112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Ha_templomra_kell_a_penz_arra_szivesen_ad_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:59","title":"Ha templomra kell a pénz, arra szívesen ad a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog javulni a helyzet.","shortLead":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog...","id":"20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0780f1-9366-46a3-96e3-ef4ea205e39d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:42","title":"Már a Z generáció fele is beletörődött, hogy nyugdíjasként dolgoznia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180922_Nyolc_honap_felfuggesztettre_iteltek_Luka_Modricot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37093a6f-dc0f-483f-a410-7f189a1c33c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Nyolc_honap_felfuggesztettre_iteltek_Luka_Modricot","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:17","title":"Nyolc hónap felfüggesztettre ítélték Luka Modricot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9cea4c-05b3-42b9-bd62-0eb939011a6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétfejű rezesfejű mokaszínkígyót találtak egy virginiai kertben, s az állatvédők videót is készítettek az állatról.

","shortLead":"Kétfejű rezesfejű mokaszínkígyót találtak egy virginiai kertben, s az állatvédők videót is készítettek az állatról.

","id":"20180923_Latott_mar_ketfeju_kigyot__Virginiaban_most_talaltak_egyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9cea4c-05b3-42b9-bd62-0eb939011a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf6fd6f-6dee-4416-999b-835d6052ae01","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Latott_mar_ketfeju_kigyot__Virginiaban_most_talaltak_egyet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:15","title":"Látott már kétfejű kígyót? – Virginiában most találtak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar kormányfő nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti vitában - nyilatkozta Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője ","shortLead":"A magyar kormányfő nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti vitában...","id":"20180923_Manfred_Weber_Orban_nem_mutatott_kompromisszumkeszseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b057ebc-9f38-4f37-93c0-d09009c48de2","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Manfred_Weber_Orban_nem_mutatott_kompromisszumkeszseget","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:22","title":"Manfred Weber: Orbán nem mutatott kompromisszumkészséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0162b538-21e8-4b68-9e98-7cefd6e12ded","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szakemberként gyakran szembesülök azzal, mekkora fájdalmat jelent, ha valaki értelmetlennek éli meg az életét, ha képtelen megfogalmazni, miért érdemes felkelnie nap mit nap. De mi ennek az oka, és hogyan lehet segíteni?","shortLead":"Szakemberként gyakran szembesülök azzal, mekkora fájdalmat jelent, ha valaki értelmetlennek éli meg az életét, ha...","id":"20180823_On_is_celtalanul_sodrodik_Igy_teheti_meg_az_elso_lepeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0162b538-21e8-4b68-9e98-7cefd6e12ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da91fe7c-d98e-4df2-938b-2ad635f2f55c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180823_On_is_celtalanul_sodrodik_Igy_teheti_meg_az_elso_lepeseket","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:15","title":"Ön is céltalanul sodródik? Így teheti meg az első lépéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]