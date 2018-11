Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dohány és az üzemanyag nagyot drágult, de a zöldségek, gyümölcsök, a liszt és a tűzifa ára is megugrott, így lehetett 3,8 százalékos az új inflációs adat. Ennél a legtöbb elemző kisebb drágulásra számított.","shortLead":"A dohány és az üzemanyag nagyot drágult, de a zöldségek, gyümölcsök, a liszt és a tűzifa ára is megugrott, így lehetett...","id":"20181108_2012_ota_nem_volt_ekkora_inflacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f99169-32fb-423e-8ea8-159733bfbad1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_2012_ota_nem_volt_ekkora_inflacio","timestamp":"2018. november. 08. 09:19","title":"2012 óta nem volt ekkora infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az iparág évek óta várja a flexibilis mobilkészülékek megjelenését. A Samsung eszközéről már hosszú hónapok óta keringenek a pletykák, a vállalat most leleplezte a legfontosabb alkatrészt: a képernyőt. Ami a bemutatón már egy mobilkészülékve szerelve működött.","shortLead":"Az iparág évek óta várja a flexibilis mobilkészülékek megjelenését. A Samsung eszközéről már hosszú hónapok óta...","id":"20181107_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_kepernyo_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e3a6ff-c22b-4853-bb4a-5bb5b9230463","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_kepernyo_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","timestamp":"2018. november. 07. 21:43","title":"Itt a nagy bejelentés: a Samsung bemutatta az összehajtható telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa51e6d-210f-4c2d-8b96-cc8a1b70e845","c_author":"Palotai Dániel","category":"gazdasag","description":"A szakadék széléről indulva a kormány olyan gazdaságpolitikát hirdetett meg, ami egyszerre biztosította a növekedést és az egyensúlyt, így Magyarország 2010 után sikeresen tudott felzárkózni az Európai Unió átlagához – állítja szerzőnk, az MNB főközgazdásza, válaszolva a volt miniszterelnök minapi vitacikkére.","shortLead":"A szakadék széléről indulva a kormány olyan gazdaságpolitikát hirdetett meg, ami egyszerre biztosította a növekedést és...","id":"20181108_Megszepult_emlekek__valasz_Bajnai_Gordonnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfa51e6d-210f-4c2d-8b96-cc8a1b70e845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce93a8-b930-4dcf-a28d-b7603284fdc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Megszepult_emlekek__valasz_Bajnai_Gordonnak","timestamp":"2018. november. 08. 10:53","title":"Megszépült emlékek – válasz Bajnai Gordonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","shortLead":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","id":"20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116889a-f562-44ab-a0a8-79c1ec0ccc10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","timestamp":"2018. november. 08. 05:52","title":"Tárki: Ha így haladunk, soha nem érjük utol Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Akár szerződésbontás is következhet a német céggel az elektronikus jegyrendszer ügyében – derült ki a BKK vezérigazgatójának bizottsági meghallgatásán. A bevezetés időpontja totál homály, miközben Dabóczi Kálmán olyanokra hivatkozik a projekt nehézségeiről beszélve, mint az ázsiai időeltolódás, vagy a veronai buszbaleset. A projekt hibáiért ki nem mondva Vitézy Dávid korábbi BKK-vezért okolja a főváros. ","shortLead":"Akár szerződésbontás is következhet a német céggel az elektronikus jegyrendszer ügyében – derült ki a BKK...","id":"20181107_Elektronikus_jegyrendszer_kozelitunk_a_teljes_kaosz_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664e6f9e-2ade-4656-9f61-4b98862cbd40","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Elektronikus_jegyrendszer_kozelitunk_a_teljes_kaosz_fele","timestamp":"2018. november. 07. 11:16","title":"Elektronikus jegyrendszer: Vitézyt okolják, szerződésbontás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3186a4-9437-4e4b-909e-f6e7dd9f9860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.","shortLead":"Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe Szegeden a rendőrök.","id":"20181108_izland_futtatas_prostitualt_szeged_rendorseg_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3186a4-9437-4e4b-909e-f6e7dd9f9860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0711b2d5-e5b5-444d-b87c-eb2f9c7c0944","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_izland_futtatas_prostitualt_szeged_rendorseg_elfogas","timestamp":"2018. november. 08. 05:57","title":"Izlandon is futtatott lányokat egy szegedi csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A beruházást Seszták Miklóshoz köthető cégek nyerték el, az eredetileg tervezett ár kétszereséért. ","shortLead":"A beruházást Seszták Miklóshoz köthető cégek nyerték el, az eredetileg tervezett ár kétszereséért. ","id":"20181106_Konditerem_es_tornacsarnok_nelkul_epul_teniszakademia_Kisvardan_de_luxus_klubepulet_azert_szerepel_a_tervekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9286c278-49a6-4cb8-8079-0ee88128f207","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Konditerem_es_tornacsarnok_nelkul_epul_teniszakademia_Kisvardan_de_luxus_klubepulet_azert_szerepel_a_tervekben","timestamp":"2018. november. 06. 14:11","title":"Konditerem és tornacsarnok nélkül épül teniszakadémia Kisvárda közelében, de luxus klubépület azért szerepel a tervekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cc3538-e3dc-4770-9bd9-de6c8707ae08","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ráadásul a kutatásban új vizsgálati eszközt vetettek be.","shortLead":"Ráadásul a kutatásban új vizsgálati eszközt vetettek be.","id":"20181106_Baratkozasban_is_kulonboznek_az_ejjeli_baglyok_es_a_pacsirtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60cc3538-e3dc-4770-9bd9-de6c8707ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d3cda2-af16-460c-ac86-c7f18ca3e04b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181106_Baratkozasban_is_kulonboznek_az_ejjeli_baglyok_es_a_pacsirtak","timestamp":"2018. november. 06. 14:15","title":"Barátkozásban is különböznek az éjjeli baglyok és a pacsirták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]