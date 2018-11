Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz könnyű dolga a Fidesznek, hogy a saját szavazóikkal elfogadtassák a Gruevszki-ügyet, de már más helyzetekben is megoldották ezt - mondta Schiffer András.","shortLead":"Nem lesz könnyű dolga a Fidesznek, hogy a saját szavazóikkal elfogadtassák a Gruevszki-ügyet, de már más helyzetekben...","id":"20181124_Schiffer_Gruevszki_urnak_a_tranzitzonaban_kellene_varakoznia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a73f3b7-abe7-4128-9f7c-22b09a1d5971","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Schiffer_Gruevszki_urnak_a_tranzitzonaban_kellene_varakoznia","timestamp":"2018. november. 24. 10:01","title":"Schiffer: „Gruevszki úrnak a tranzitzónában kellene várakoznia”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Angol nyelvű, bentlakásos, jacuzzival és bárral felszerelt, 3 milliárd forintba kerülő teniszakadémiát építenek Kisvárdára. Kósa szerint azért, hogy „a kisvárdai polgárok egy része, akinek van pénze”, klubéletet élhessen.","shortLead":"Angol nyelvű, bentlakásos, jacuzzival és bárral felszerelt, 3 milliárd forintba kerülő teniszakadémiát építenek...","id":"20181123_Kosa_elmagyarazta_miert_kell_az_adofizetoknek_Kisvardara_luxus_teniszakademia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c45b22b-6913-4aa8-9328-ed8af376f5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Kosa_elmagyarazta_miert_kell_az_adofizetoknek_Kisvardara_luxus_teniszakademia","timestamp":"2018. november. 23. 10:50","title":"Kósa elmagyarázta, miért kell az adófizetőknek Kisvárdára luxus-teniszakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80324588-ff9c-492f-aa30-6323d90c23fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Találmányai tették lehetővé a mágnes hangrögzítés elterjedését, de azt is neki köszönheti az emberiség, hogy már több mint egy évszázada tudunk nagyon nagy távolságokból kommunikálni. Valdemar Poulsen dán mérnök százhúsz éve megalapozta a jelenünket. Mutatjuk azt a hangfelvételt is – a világ legrégebbijét –, melyen Ferenc József hangját rögzítette, 1900-ban.","shortLead":"Találmányai tették lehetővé a mágnes hangrögzítés elterjedését, de azt is neki köszönheti az emberiség, hogy már több...","id":"20181123_valdemar_poulsen_szuletesenek_148_evforduloja_magneses_hangrogzites_feltalalo_mernok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80324588-ff9c-492f-aa30-6323d90c23fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6db8228-456d-4e17-8403-b43438dfd0cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_valdemar_poulsen_szuletesenek_148_evforduloja_magneses_hangrogzites_feltalalo_mernok","timestamp":"2018. november. 23. 07:02","title":"Miért van ez a gép ma a Google főoldalán? És ki az a Valdemar Poulsen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57","c_author":"Törley Kft.","category":"brandcontent","description":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi ötleteinek köszönhetően mégis az ő neve vált a magyar pezsgőkészítés szinonimájává. Hogy hogyan? Erről olvashat cikkünkben.","shortLead":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi...","id":"20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bc759e-8057-419c-9594-dffd8c64a94e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","timestamp":"2018. november. 22. 19:31","title":"Egy magyar vállalkozózseni, aki jobb pezsgőt csinált, mint az addig ismert franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol viszont egész nap köddel kell számolni.","shortLead":"Van, ahol viszont egész nap köddel kell számolni.","id":"20181123_Az_orszag_nagy_reszen_ma_sem_szabadulunk_a_felhoktol_de_delen_ittott_elobukkan_a_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4ccf8c-261f-4e83-b30e-a831205b630e","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Az_orszag_nagy_reszen_ma_sem_szabadulunk_a_felhoktol_de_delen_ittott_elobukkan_a_nap","timestamp":"2018. november. 23. 05:11","title":"Az ország nagy részén ma sem szabadulunk a felhőktől, de délen itt-ott előbukkan a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","shortLead":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","id":"20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c244f2a5-93d6-46ee-9f9a-3959d578100a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","timestamp":"2018. november. 24. 10:42","title":"Még a Századvég szerint sem áll jól a kormány az államadósság elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4349fd04-23a8-4fda-a3fb-12d0b4d6d76b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az okostelefonok korában elég volt egy véletlen, hogy két ember amolyan hollywoodi filmekbe illően összeismerkedjen és barátságot kössön.","shortLead":"Az okostelefonok korában elég volt egy véletlen, hogy két ember amolyan hollywoodi filmekbe illően összeismerkedjen és...","id":"20181123_Veletlenul_meghivta_vacsorara_azota_a_harmadik_halaadast_tolti_a_fiuval_aki_nem_is_az_unokaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4349fd04-23a8-4fda-a3fb-12d0b4d6d76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be908ebf-b333-469f-8f88-59bb267a03f0","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Veletlenul_meghivta_vacsorara_azota_a_harmadik_halaadast_tolti_a_fiuval_aki_nem_is_az_unokaja","timestamp":"2018. november. 23. 16:24","title":"Véletlenül meghívta vacsorára, azóta a harmadik hálaadást tölti a fiúval, aki nem az unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lovasi András, Menyhárt Jenő, Szűcs Krisztián, Frenk és sokan mások is fellépnek december 10-én az utcán élőkért.","shortLead":"Lovasi András, Menyhárt Jenő, Szűcs Krisztián, Frenk és sokan mások is fellépnek december 10-én az utcán élőkért.","id":"20181123_A_Blahan_a_Blahan__aluljarokoncertet_szerveznek_a_hajlektalanokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95814f9e-e8a9-4ad6-abd5-b4bb5b6e1cdf","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_Blahan_a_Blahan__aluljarokoncertet_szerveznek_a_hajlektalanokert","timestamp":"2018. november. 23. 16:49","title":"„A Blahán, a Blahán” – aluljárókoncertet szerveznek a hajléktalanokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]