[{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis ezt állítja a török külügyminiszter, aki meghallgatta a gyilkosság során készült hangfelvételeket. ","shortLead":"Legalábbis ezt állítja a török külügyminiszter, aki meghallgatta a gyilkosság során készült hangfelvételeket. ","id":"20181127_Hasogdzsi_gyilkosai_7_perc_alatt_vegeztek_az_ujsagiroval_majd_zenet_hallgatva_feldaraboltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18cdebd-7536-4858-bf15-0983dea89bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hasogdzsi_gyilkosai_7_perc_alatt_vegeztek_az_ujsagiroval_majd_zenet_hallgatva_feldaraboltak","timestamp":"2018. november. 27. 21:17","title":"Hasogdzsi gyilkosai 7 perc alatt végeztek az újságíróval, majd zenét hallgatva feldarabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új márkanevet regisztrált az LG. Sokatmondó szavakról van szó, amelyek a dél-koreai cég terveire is utalhatnak. Sokatmondó szavakról van szó, amelyek a dél-koreai cég terveire is utalhatnak.","id":"20181126_osszehajthato_telefonok_lg_g_flex_foldi_duplex_bendi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c59207-7e60-4ee4-8df6-799d36ecf922","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_osszehajthato_telefonok_lg_g_flex_foldi_duplex_bendi","timestamp":"2018. november. 26. 15:03","title":"Jöhet még meglepetés: árulkodó márkaneveket regisztrált az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cec54de-e938-4ca8-8103-c5ebecf7d509","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz külügyi szóvivő sajnálja, hogy az ENSZ nem az ő verziójukat tárgyalja.","shortLead":"Az orosz külügyi szóvivő sajnálja, hogy az ENSZ nem az ő verziójukat tárgyalja.","id":"20181127_Moszkva_ukran_hatarsertesrol_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cec54de-e938-4ca8-8103-c5ebecf7d509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6737574b-718b-4331-a17b-9d1f2b2c3341","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Moszkva_ukran_hatarsertesrol_beszel","timestamp":"2018. november. 27. 07:30","title":"Moszkva ukrán határsértésről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erősek az európai antiszemita sztereotípiák, miközben lassan feledésbe merül a holokauszt tragédiája – ez derül ki a CNN közvélemény-kutatásából.","shortLead":"Erősek az európai antiszemita sztereotípiák, miközben lassan feledésbe merül a holokauszt tragédiája – ez derül ki...","id":"20181127_Minden_otodik_magyarnak_eloitelete_van_a_zsidokkal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bcc8bc-d910-4752-a1ce-5b04156b8f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Minden_otodik_magyarnak_eloitelete_van_a_zsidokkal_szemben","timestamp":"2018. november. 27. 14:57","title":"Minden ötödik magyarnak előítélete van a zsidókkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4082b79-e2ac-4359-9f8c-7f6a241deee6","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Tipikus esete volt a meg nem értett zseninek, amit ma már szégyell. A zenei kísérletezésekben kifogyhatatlan Lajkó Félix most egy hatfős csapatot gyűjtött maga köré. A zenei gondolkodása még természetesebb lett, a skatulyákat és a besorolásokat viszont még mindig utálja. A zenei kísérletezésekben kifogyhatatlan Lajkó...","id":"20181126_Lajko_Felix_Ha_Pesten_laknek_mar_nem_lennek_eletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4082b79-e2ac-4359-9f8c-7f6a241deee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e86efa-7570-4fb0-aa4c-7c8807aae683","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Lajko_Felix_Ha_Pesten_laknek_mar_nem_lennek_eletben","timestamp":"2018. november. 26. 19:30","title":"Lajkó Félix: Ha Pesten laknék, már nem lennék életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára az ország területének közel hatvan százalékán elérhető a gépek közötti kommunikációra használható új keskenysávú IoT hálózati funkció – közölte a T-Systems Magyarország. Ezen keresztül már nagy számban kommunikálhatnak például az otthoni okos mérőórák, a mezőgazdasági járművek és ipari berendezések, a közszféra ellenőrző-eszközei és akár egyes egészségügyi mérőműszerek is. ","shortLead":"Mára az ország területének közel hatvan százalékán elérhető a gépek közötti kommunikációra használható új keskenysávú...","id":"20181127_magyar_telekom_tsystems_nbiot_halozat_lefedettsege_gepek_internete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d14de3b-07b7-424f-974f-00434825ea90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_magyar_telekom_tsystems_nbiot_halozat_lefedettsege_gepek_internete","timestamp":"2018. november. 27. 12:33","title":"Már 60%-os a Telekom új mobilhálózatának lefedettsége, ami hamarosan elég fontossá válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfb817f-8c6d-4726-8ef3-1ccb0fb33f00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt szeptemberben utalták nekik idei feladataik ellátására.","shortLead":"A pénzt szeptemberben utalták nekik idei feladataik ellátására.","id":"20181126_600_millio_forintot_kaptak_a_Miniszterelnoksegtol_a_vegelathatatlan_tulora_ellen_tiltakozo_szakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb817f-8c6d-4726-8ef3-1ccb0fb33f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a277ef-b599-40b9-a539-3895f5223161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_600_millio_forintot_kaptak_a_Miniszterelnoksegtol_a_vegelathatatlan_tulora_ellen_tiltakozo_szakszervezetek","timestamp":"2018. november. 26. 14:55","title":"600 millió forintot kaptak a Miniszterelnökségtől a végeláthatatlan túlóra ellen tiltakozó szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7 milliárdért vállalták.","shortLead":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7...","id":"20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be67d78-d613-4023-9343-44f017eee29b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","timestamp":"2018. november. 28. 10:37","title":"Megint zsíros megbízás landolt Garancsi István cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]