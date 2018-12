Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok tizede havi 83 ezer forintnál kevesebb pénzből él meg.","shortLead":"A nyugdíjasok tizede havi 83 ezer forintnál kevesebb pénzből él meg.","id":"20181204_Tobb_mint_ketszer_annyi_nyugdijas_el_szegenysegben_mint_nyolc_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b9d037-a641-48c3-b135-13c30599c67a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Tobb_mint_ketszer_annyi_nyugdijas_el_szegenysegben_mint_nyolc_eve","timestamp":"2018. december. 04. 13:10","title":"Több mint kétszer annyi nyugdíjas él szegénységben, mint nyolc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ffd9ba-f0b5-495a-b3e5-65ea5c0f840c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnöki mentelmi jogot megszüntető törvényjavaslatot terjeszt a szenátus elé Andrés Manuel López Obrador, Mexikó új elnöke. A jelenlegi törvények értelmében ugyanis az elnököt csak hazaárulás vádjával lehet perbe fogni.","shortLead":"Az elnöki mentelmi jogot megszüntető törvényjavaslatot terjeszt a szenátus elé Andrés Manuel López Obrador, Mexikó új...","id":"20181204_Elso_intezkedesekent_megszuntetne_a_sajat_mentelmi_jogat_Mexiko_uj_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9ffd9ba-f0b5-495a-b3e5-65ea5c0f840c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04cedc5-57f5-499d-a2f4-36a243455977","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Elso_intezkedesekent_megszuntetne_a_sajat_mentelmi_jogat_Mexiko_uj_elnoke","timestamp":"2018. december. 04. 21:24","title":"Első intézkedéseként megszüntetné a saját mentelmi jogát Mexikó új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245fb569-0efc-4142-ad4f-b2d126ebd38a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A termékelhelyezések egyik leglátványosabb módja a hollywoodi filmekbe bevásárolt autóké. ","shortLead":"A termékelhelyezések egyik leglátványosabb módja a hollywoodi filmekbe bevásárolt autóké. ","id":"20181204_audi_e_tron_gt_marvel_bosszuallok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245fb569-0efc-4142-ad4f-b2d126ebd38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b54981-3021-4556-b119-06fd9b2ae557","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_audi_e_tron_gt_marvel_bosszuallok","timestamp":"2018. december. 04. 12:23","title":"Az Audi e-tron GT már megkapta a szerepét az új Bosszúállók filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajdú-Biharban 90 éves, idősotthonban élő is vásárolt földet a három évvel ezelőtti árveréseken. Itt is a nagybirtokok terebélyesedtek, ráadásul az európai földárakhoz képest jóval alacsonyabb áron. Ángyán József szerint igencsak jó befektetés lehet a liciteken szerzett föld, ha a földforgalmi törvény elleni kötelezettségszegési eljárás után, a földpiac liberalizációjával kiegyenlítődnek a földárak. ","shortLead":"Hajdú-Biharban 90 éves, idősotthonban élő is vásárolt földet a három évvel ezelőtti árveréseken. Itt is a nagybirtokok...","id":"20181205_Ujabb_Angyan_foldjelentes_HajduBiharban_jutott_fold_a_baloldali_zoldbaroknak_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24913b3-d5b7-4894-8de0-e7606b0ad06a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Ujabb_Angyan_foldjelentes_HajduBiharban_jutott_fold_a_baloldali_zoldbaroknak_is","timestamp":"2018. december. 05. 15:45","title":"Ángyán-jelentés: Hajdú-Biharban a baloldali zöldbáróknak is jutott föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleményében azt írja, a túlórakeret növelése egyenlő a kizsákmányolással, amit senki nem nézhet tétlenül.","shortLead":"A szervezet közleményében azt írja, a túlórakeret növelése egyenlő a kizsákmányolással, amit senki nem nézhet tétlenül.","id":"20181204_Az_Ertelmisegi_Szakszervezet_is_tuntet_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32acb642-5023-4e4f-8afe-2ed124972974","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Az_Ertelmisegi_Szakszervezet_is_tuntet_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 04. 09:27","title":"Az Értelmiségi Szakszervezet is tüntet a \"rabszolgatörvény\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ac6882-6e68-4a2d-8bf6-c104e883a86d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új 8-as széria még épphogy csak megérkezett a szalonokba, és máris kijött belőle egy felbőszített változat. ","shortLead":"A teljesen új 8-as széria még épphogy csak megérkezett a szalonokba, és máris kijött belőle egy felbőszített változat. ","id":"20181204_igen_agressziv_lett_a_megvaditott_bmw_8as_sportkupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2ac6882-6e68-4a2d-8bf6-c104e883a86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725ed462-1d04-4acf-abc6-267ebd74940b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_igen_agressziv_lett_a_megvaditott_bmw_8as_sportkupe","timestamp":"2018. december. 04. 13:21","title":"Igen agresszív lett a megvadított BMW 8-as sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93308208-6374-4824-ac28-8a089976a7c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örülnek és szívesen látják az egyetemet.","shortLead":"Örülnek és szívesen látják az egyetemet.","id":"20181204_Becs_polgarmestere_buszke_a_CEUra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93308208-6374-4824-ac28-8a089976a7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983658a-2c17-40f2-9699-9f6aa482e0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Becs_polgarmestere_buszke_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 04. 10:32","title":"Bécs polgármestere büszke a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap egy sor olyan állítást közölt cikkeiben, amelyeknek nincs valóságalapja. Közben a Híradó.hu-t is hasonló okból meszelte el a bíróság.","shortLead":"A kormánypárti lap egy sor olyan állítást közölt cikkeiben, amelyeknek nincs valóságalapja. Közben a Híradó.hu-t is...","id":"20181204_Tobb_pert_is_elvesztett_a_Magyar_idok_Hadhazy_ellen_serelemdijat_kell_fizetniuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1feb3f8-9eb2-480c-a95f-1c24f6d76f11","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Tobb_pert_is_elvesztett_a_Magyar_idok_Hadhazy_ellen_serelemdijat_kell_fizetniuk","timestamp":"2018. december. 04. 11:28","title":"Több pert is elvesztett a Magyar Idők Hadházy ellen, sérelemdíjat kell fizetniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]