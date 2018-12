Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7295b08b-2c11-4960-bb43-1f095ffef715","c_author":"Farkas Zoltán","category":"velemeny","description":"A züllesztés mára minden korábbinál tágabb értelmet nyert: miért ne nyomjuk el azt, akit lehet.","shortLead":"A züllesztés mára minden korábbinál tágabb értelmet nyert: miért ne nyomjuk el azt, akit lehet.","id":"20181217_Farkas_Zoltan_A_kiszamithatosag_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7295b08b-2c11-4960-bb43-1f095ffef715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd72822c-aa5e-4a83-9118-ef8002338a21","keywords":null,"link":"/velemeny/20181217_Farkas_Zoltan_A_kiszamithatosag_eve","timestamp":"2018. december. 17. 14:25","title":"Farkas Zoltán: A züllesztés éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 magyar vet részt az itthoniakra rímelő angliai szimpátiatüntetésen. Elértük az esemény szervezőjét: nem fognak megállni egy tüntetésnél.","shortLead":"50 magyar vet részt az itthoniakra rímelő angliai szimpátiatüntetésen. Elértük az esemény szervezőjét: nem fognak...","id":"20181217_Bristolban_is_szolt_az_Orban_takarodj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b11494-0b8b-434c-9827-63cf71002fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Bristolban_is_szolt_az_Orban_takarodj","timestamp":"2018. december. 17. 14:50","title":"Bristolban is szólt az Orbán, takarodj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bcf665-8ca4-4df3-82e7-4dd7dca6d251","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A friss szakításon átesettek számára komoly erőpróbát jelenthetnek az ünnepek.","shortLead":"A friss szakításon átesettek számára komoly erőpróbát jelenthetnek az ünnepek.","id":"20181218_Szerelmi_banata_van_Igy_is_bekes_lehet_a_karacsonya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5bcf665-8ca4-4df3-82e7-4dd7dca6d251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6c01c-a972-4e46-9d9e-1ae03cef8372","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181218_Szerelmi_banata_van_Igy_is_bekes_lehet_a_karacsonya","timestamp":"2018. december. 18. 12:15","title":"Szerelmi bánata van? Így is békés lehet a karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit parlamenti képviselők a kezdetek óta kitartóan vizsgálják a Facebook adatvédelmi incidenseit. Belsős dokumentumokból most ismét aggályos dolgokra derült fény. ","shortLead":"A brit parlamenti képviselők a kezdetek óta kitartóan vizsgálják a Facebook adatvédelmi incidenseit. Belsős...","id":"20181217_facebook_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_six4three_pikinis_orosz_beavatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dc33c5-16a3-4bb6-92d5-52d7396fd34a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_facebook_mark_zuckerberg_cambridge_analytica_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_six4three_pikinis_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. december. 17. 10:03","title":"Van az a pénz: volt idő, mikor a Facebook jó pénzért eladta volna az adatainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b08e369-eb38-4e5b-b141-2c9cbe63d6a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmiképp nem szeretnék, hogy: „Thai-Kahn” legyen.","shortLead":"Semmiképp nem szeretnék, hogy: „Thai-Kahn” legyen.","id":"20181218_porsche_taycan_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b08e369-eb38-4e5b-b141-2c9cbe63d6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c18a9df-b70d-48bd-b241-5db059495d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_porsche_taycan_video","timestamp":"2018. december. 18. 09:24","title":"Nyelvlecke a Porschétól: így kell kimondani az elektromos autójuk nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df02829f-89ff-4053-961e-98a81118259b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zöld politikus szerint az új rabszolgatörvény csak a jéghegy csúcsa az állami kontrollba zuhanó országban.","shortLead":"A zöld politikus szerint az új rabszolgatörvény csak a jéghegy csúcsa az állami kontrollba zuhanó országban.","id":"20181217_Sargentini_Mielobb_el_kell_inditani_a_hetes_cikkelyt_Magyarorszag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df02829f-89ff-4053-961e-98a81118259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1df3c1-71ad-45d7-a4c2-77c37c65c5fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Sargentini_Mielobb_el_kell_inditani_a_hetes_cikkelyt_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. december. 17. 15:14","title":"Sargentini: Mielőbb el kell indítani a hetes cikkelyt Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b8b0b8-a412-4c8e-bb72-b9a7563793a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthon elkerülte a demonstráló tömeget Orbán Viktor, de Bécsben lehet, hogy találkozik néhánnyal.","shortLead":"Itthon elkerülte a demonstráló tömeget Orbán Viktor, de Bécsben lehet, hogy találkozik néhánnyal.","id":"20181218_Tuntetokkel_talalkozhat_Orban_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0b8b0b8-a412-4c8e-bb72-b9a7563793a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dea3cc4-4818-4ca8-9c9c-6b19f1634e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Tuntetokkel_talalkozhat_Orban_Becsben","timestamp":"2018. december. 18. 10:38","title":"Tüntetőkkel találkozhat Orbán Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f2a04c-8a4a-4d62-b8a4-932d644c8115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai tisztán elektromos meghajtású divatterepjárója korrekt hatótávval rendelkezik és állami kedvezménnyel már nem is kerül túl sokba.","shortLead":"A Hyundai tisztán elektromos meghajtású divatterepjárója korrekt hatótávval rendelkezik és állami kedvezménnyel már nem...","id":"20181217_hosszu_hatotavu_villanyauto_elerheto_aron_van_ahol_ez_mar_nem_alom_hyundai_kona_electric","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f2a04c-8a4a-4d62-b8a4-932d644c8115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc464f2e-9af7-4c56-bb38-44819b0b8793","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_hosszu_hatotavu_villanyauto_elerheto_aron_van_ahol_ez_mar_nem_alom_hyundai_kona_electric","timestamp":"2018. december. 17. 14:21","title":"Hosszú hatótávú villanyautó elérhető áron? Van ahol ez már nem álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]