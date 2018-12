Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ccde836-112d-4399-a51d-4449f98e785e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több településen veszélyes szinten a levegőminőség.","shortLead":"Több településen veszélyes szinten a levegőminőség.","id":"20181222_Veszelyes_levegoben_indul_az_utolso_nagy_karacsonyi_roham","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ccde836-112d-4399-a51d-4449f98e785e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefcbb08-bd80-499e-9c15-0f070d7d5864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Veszelyes_levegoben_indul_az_utolso_nagy_karacsonyi_roham","timestamp":"2018. december. 22. 10:56","title":"Veszélyes levegőben indul az utolsó nagy karácsonyi roham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma jelentette be a Liberty Global, hogy eladja a műholdas televíziós szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, amely a kelet-európai piacon négy országot szolgál ki.","shortLead":"Ma jelentette be a Liberty Global, hogy eladja a műholdas televíziós szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, amely...","id":"20181221_Megveszi_a_Vodafone_a_UPC_Directet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05ba545-1c1b-4026-a9f6-0231ba60e62d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Megveszi_a_Vodafone_a_UPC_Directet","timestamp":"2018. december. 21. 13:40","title":"Elkelt az UPC Direct","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a karácsonyi üdvözlőlapon.","shortLead":"Legalábbis a karácsonyi üdvözlőlapon.","id":"20181221_Meg_a_karacsonyfa_is_aranyrudbol_van_a_jegybankban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f682bcc9-3aa4-4b35-9586-6186d69a54a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Meg_a_karacsonyfa_is_aranyrudbol_van_a_jegybankban","timestamp":"2018. december. 21. 13:25","title":"Még a karácsonyfa is aranyrúdból van a jegybankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De ki lehet a Jóisten? Segítsenek értelmezni a Magyar Idők címét! Segítsenek értelmezni a Magyar Idők címét!","id":"20181222_Meszaros_Lorinc_felesege_szeretne_visszaadni_mindabbol_amit_a_Joisten_segitsegevel_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c5f9-e4ce-4e59-8ffa-36607485d415","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Meszaros_Lorinc_felesege_szeretne_visszaadni_mindabbol_amit_a_Joisten_segitsegevel_kaptak","timestamp":"2018. december. 22. 09:07","title":"Mészáros Lőrinc felesége szeretne visszaadni mindabból, amit a „Jóisten” segítségével kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédország elutasította két orosz diplomáciai vízumkérelmét, erre válaszul utasították ki a svéd nagykövetség egyik diplomatáját. ","shortLead":"Svédország elutasította két orosz diplomáciai vízumkérelmét, erre válaszul utasították ki a svéd nagykövetség egyik...","id":"20181221_Oroszorszag_kiutasitott_egy_sved_diplomatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acca5a84-d861-4e40-8dba-7ebf264f4191","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Oroszorszag_kiutasitott_egy_sved_diplomatat","timestamp":"2018. december. 21. 16:05","title":"Oroszország kiutasított egy svéd diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utólagos normakontrollt kezdeményez az ellenzéki képviselőkkel.  ","id":"20181221_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Bosz_Anett_a_tuloratorveny_es_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea87ce1-1455-43a8-86c0-8c861b8b2157","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Bosz_Anett_a_tuloratorveny_es_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","timestamp":"2018. december. 21. 18:39","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordul Bősz Anett a túlóratörvény és a közigazgatási bíróságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyéni teljesítménytől függően dolgozónként 100-200 ezer forintról van szó.","shortLead":"Egyéni teljesítménytől függően dolgozónként 100-200 ezer forintról van szó.","id":"20181223_Karacsony_elott_negy_nappal_szoltak_a_Hankook_dolgozoinak_hogy_nem_kapjak_meg_az_idei_bonuszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b7d29d-6da5-4452-9ffe-11436a82d576","keywords":null,"link":"/kkv/20181223_Karacsony_elott_negy_nappal_szoltak_a_Hankook_dolgozoinak_hogy_nem_kapjak_meg_az_idei_bonuszt","timestamp":"2018. december. 23. 11:30","title":"Karácsony előtt négy nappal szóltak a Hankook dolgozóinak, hogy nem kapják meg az idei bónuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia nem állította meg, hanem felgyorsította az evolúciót – állapította meg Philipp Mitteröcker bécsi biológus.","shortLead":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia...","id":"20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86566ea-1791-4435-8fe3-96c487e81a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","timestamp":"2018. december. 21. 17:03","title":"„A felegyenesedett járás egyensúlyozó mutatvánnyá változtatta a szülést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]