Rengeteg belga polgárnak vannak befektetései, ingatlanjai, amelyekből még a relatíve kisfizetésű emberek is nagyon kényelmes nyugdíjas éveket élhetnek meg. Tehát a bankszektor Belgiumban az egyik legsikeresebb ágazat. De a technika fejlődése, a digitalizáció miatt már a nyugdíjasok sem járnak be a bankfiókokba ügyeket intézni. Ezt megteszik a neten. Így hatalmas, jól képzett, de fölösleges munkaerő halmozódott fel a belga bankoknál.

Más szektorokban, például az egészségügyben vagy a logisztikában elképesztő a képzett munkaerő hiánya. Ezért a belga bankokban foglalkoztatottak szakszervezetei egy liberális formáció kivételével most megállapodtak egy átképzési programról. A dolog lényege, hogy mindez egyénekre lebontva teljesen önkéntes. Tehát: ha valaki, aki kb. 10 éves banki szolgálat után vállalja, hogy átnyergel az egészségügybe, választása alapján egy, két, három, sőt akár négy éves képzési programot is választhat. Eközben kapja a fizetését. Persze nem akkorát, mint a bankban, de valami hasonlót, amely, ismerve a belga bérezést, a tisztes középosztályi megélhetéshez bőségesen elég. Ha végez, az állami egészségügyi szférába kerül.

Persze egy exbankár nem ágytálakat fog cserélgetni, ez a munka megmarad a kelet-európai vendégmunkásoknak. Hanem bekerül az egészségügyi szervezési apparátusba, sőt, ha hosszú átképzést vállal, pszichológiai tanácsadó is lehet. Más gazdasági szektorokban is van munkaerőhiány, például a logisztikában, ide is landolhat egy volt banki alkalmazott. Egyéni sorsokra lebontva nyilván nem örömünnep a szakmaváltás, de megfelelő informálás és a realitások kendőzetlen feltárása után minden fölöslegessé vált pénzügyi alkalmazottnak, tegyük hozzá, középfokú végzettségű kárderekből van szó, a váltás elkerülhetetlen. A magasan képzett szakembereknek nem kell szakmai pályafutást módisítaniuk. De a váltás a szerényebben kvalifikáltaknak sem kötelezettség: aki úgy gondolja, hogy továbbra is helyt tud állni a belga bankszektorban, az maradhat, igaz az állás megtartásához egyre nagyobb konkurenciának lesz kitéve. (via Le Figaro, L’Echo)