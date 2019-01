Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","shortLead":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","id":"20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05271aff-c731-4821-82ee-bafd3dd02c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","timestamp":"2019. január. 01. 08:25","title":"Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg milliárdosokat felsoroló listájának élén az Amazon alapítója. ","shortLead":"A Bloomberg milliárdosokat felsoroló listájának élén az Amazon alapítója. ","id":"20190101_Hatalmasat_bukott_Zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a42aae-241b-407e-aa11-ba4afd729df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Hatalmasat_bukott_Zuckerberg","timestamp":"2019. január. 01. 12:30","title":"Hatalmasat bukott Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak öt ország van az unióban, ahol az összes kiadás nagyobb része megy el alkoholra, mint itt.","shortLead":"Csak öt ország van az unióban, ahol az összes kiadás nagyobb része megy el alkoholra, mint itt.","id":"20190102_Az_EUatlag_duplajat_koltik_el_a_magyarok_alkoholra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8baf806-c48e-4e7b-be36-8e5d406e528b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Az_EUatlag_duplajat_koltik_el_a_magyarok_alkoholra","timestamp":"2019. január. 02. 11:40","title":"Az EU-átlag dupláját költik el a magyarok alkoholra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ffa568-b8b8-458f-bdde-faff1e4516b5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Zugló állomás jövőre megújulhat, de Kőbánya-Kispestre még nagyjából öt évet kell várni Homolya Róbert, a nyáron kinevezett MÁV elnök-vezérigazgató szerint. Megtudtuk, miért akadozik a reptéri gyorsvasút építése, és azt is, hogy is volt az a történet Mészáros Lőrinccel és a jachttal. Interjú.","shortLead":"Zugló állomás jövőre megújulhat, de Kőbánya-Kispestre még nagyjából öt évet kell várni Homolya Róbert, a nyáron...","id":"20190102_MAV_Homolya_Robert_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62ffa568-b8b8-458f-bdde-faff1e4516b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c6fa-43fa-4a2a-b47c-55a548103023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_MAV_Homolya_Robert_interju","timestamp":"2019. január. 02. 14:00","title":"A MÁV-vezér szerint legalább 6-8 év kell még, míg versenyezni tudnak az autókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","shortLead":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","id":"20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e774fbf0-1f3b-49f5-ae14-0e2924f4f939","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","timestamp":"2018. december. 31. 16:26","title":"\"A valóságot mi írjuk\" - Bödőcs Tibor elkészítette egy köztévés híradó paródiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal az után, hogy egy eskütételre tartó képviselőt megöltek, egy frissen beiktatott polgármester lett az újabb áldozat.","shortLead":"Két nappal az után, hogy egy eskütételre tartó képviselőt megöltek, egy frissen beiktatott polgármester lett az újabb...","id":"20190102_Masfel_oraval_a_beiktatasa_utan_lelottek_egy_polgarmestert_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfe2164-0b0a-4f70-a051-be96ede52910","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Masfel_oraval_a_beiktatasa_utan_lelottek_egy_polgarmestert_Mexikoban","timestamp":"2019. január. 02. 08:07","title":"Másfél órával a beiktatása után lelőttek egy polgármestert Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A műsorban Hasan Minhaj humorista Szaúd-Arábiát kritizálta, Rijád kérésére a Netflix hozzáférhetetlenné tette az országban. ","shortLead":"A műsorban Hasan Minhaj humorista Szaúd-Arábiát kritizálta, Rijád kérésére a Netflix hozzáférhetetlenné tette...","id":"20190102_Szaudi_keresre_letiltotta_a_Netflix_egy_humorista_musorat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ab74d2-2180-49b8-83a8-8ad8cce5c937","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Szaudi_keresre_letiltotta_a_Netflix_egy_humorista_musorat","timestamp":"2019. január. 02. 06:50","title":"Szaúdi kérésre letiltotta a Netflix egy humorista műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bfe78-0994-4fc6-947e-6719a9b24b77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a hamarosan a hazai kereskedésekbe is megérkező Jimnyt vették kezelésbe a tuninggal foglalkozó szakemberek.","shortLead":"Ezúttal a hamarosan a hazai kereskedésekbe is megérkező Jimnyt vették kezelésbe a tuninggal foglalkozó szakemberek.","id":"20190102_felmorcositottak_2019_legjobban_vart_kis_suzukijat_jimny_suv_terepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b63bfe78-0994-4fc6-947e-6719a9b24b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c9bbd2-379c-408a-9b47-37dff3c2aa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_felmorcositottak_2019_legjobban_vart_kis_suzukijat_jimny_suv_terepjaro","timestamp":"2019. január. 02. 08:21","title":"Morcos lett 2019 legjobban várt apró Suzukija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]