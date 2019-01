Hatalmasat bukott Zuckerberg

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fdbef29-fad6-4b5f-8ed4-014d5f00e62b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal kevesebb cafeteriát adhatnak a cégek a dolgozóiknak, tovább egyszerűsödik az adóbevallás, és meccsjegyet is lehet adómentesen adni. Összegyűjtöttük, mi minden változik a vállalkozások életében az új évtől.","shortLead":"Sokkal kevesebb cafeteriát adhatnak a cégek a dolgozóiknak, tovább egyszerűsödik az adóbevallás, és meccsjegyet is...","id":"20190101_ceges_valtozasok_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdbef29-fad6-4b5f-8ed4-014d5f00e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092a9e20-d57a-4f60-ac4f-bc47d212506f","keywords":null,"link":"/kkv/20190101_ceges_valtozasok_2019","timestamp":"2019. január. 01. 07:00","title":"A cafeteriát kinyírták, de a kávégép maradhat - céges változások 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul sok pénzt hagynak a lottózókban, és főleg kaparós sorsjegyeket vesznek. Mind többet játszanak a nők és a fiatalok, a lóverseny pedig ismét divatba jön.","shortLead":"Tizenhárom milliárd forintot fizethet idén osztalékként a költségvetésbe a Szerencsejáték Zrt. A magyarok hallatlanul...","id":"20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc1b9f5-65ee-4549-a78b-edf095db6536","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Lassan_eltunik_az_otoslottoa_magyarok_minden_penzuket_kaparos_sorsjegyre_koltik","timestamp":"2018. december. 31. 07:00","title":"Mind kevesebben lottóznak, ha nyerni akar, a magyar inkább kapar ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorizmus miatt nyújtott be vádemelést vasárnap az ügyészség Marokkóban az ellen a 15 ember ellen, akiknek gyaníthatóan közük van egy dán és egy norvég turista meggyilkolásához az Atlasz-hegységben.","shortLead":"Terrorizmus miatt nyújtott be vádemelést vasárnap az ügyészség Marokkóban az ellen a 15 ember ellen, akiknek...","id":"20181230_Terrorizmus_skandinav_turistak_Marokko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d15ac-9a07-4361-a8b6-3f438fed94a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Terrorizmus_skandinav_turistak_Marokko","timestamp":"2018. december. 30. 21:03","title":"Terrorizmus miatt emeltek vádat a skandináv turisták meggyilkolása ügyében Marokkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében: lehűlésre kell készülni, helyenként mínusz 10 Celsius-fok körüli hideg lesz, emellett többször várható havazás is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében: lehűlésre kell készülni, helyenként mínusz 10 Celsius-fok körüli...","id":"20181230_Idojaras_ujev_szilveszter_havazas_lehules_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d552b8-d0b8-4527-9bcf-9438cf343576","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Idojaras_ujev_szilveszter_havazas_lehules_OMSZ","timestamp":"2018. december. 30. 16:26","title":"Véget ér az enyhe idő, lehűlést, havazást hoz az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d44591f-0cdd-472e-bef5-b78670ba8950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google január 1-jén teszi elérhetővé a Fitnesz alkalmazásban azt az új funkciót, ami segíthet betartani az egyik leggyakoribb újévi fogadalmat.","shortLead":"A Google január 1-jén teszi elérhetővé a Fitnesz alkalmazásban azt az új funkciót, ami segíthet betartani az egyik...","id":"20181231_ujevi_fogadalom_mozgas_google_fitnesz_30_napos_kihivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d44591f-0cdd-472e-bef5-b78670ba8950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7aee8c-1323-45fc-bdcb-81638cfdf45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_ujevi_fogadalom_mozgas_google_fitnesz_30_napos_kihivas","timestamp":"2018. december. 31. 12:03","title":"Szeretne lefogyni az új évben? Egy meglepetéssel segíthet a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7c5223-6ff4-41d0-9576-de6bfd8313f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon kinek üzent Áder János? ","shortLead":"Vajon kinek üzent Áder János? ","id":"20190101_Ader_Mondhatunk_nemet_az_erdekek_szerint_torzitott_valosagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d7c5223-6ff4-41d0-9576-de6bfd8313f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3080c79b-ccec-476f-94bb-bed667f2a4db","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Ader_Mondhatunk_nemet_az_erdekek_szerint_torzitott_valosagra","timestamp":"2019. január. 01. 08:17","title":"Áder: \"Mondhatunk nemet az érdekek szerint torzított valóságra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kulcsszó szilveszterkor a 16 óra, január 1-jén a \"zárva\" tábla.","shortLead":"A kulcsszó szilveszterkor a 16 óra, január 1-jén a \"zárva\" tábla.","id":"20181231_Igy_lesznek_nyitva_a_boltok_31en_es_januar_1jen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45d6262-eccf-4364-a9d0-12816da197c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Igy_lesznek_nyitva_a_boltok_31en_es_januar_1jen","timestamp":"2018. december. 31. 10:55","title":"Így lesznek nyitva a boltok 31-én és január 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton több amerikai lap ütközött nyomtatási és szállítási nehézségekbe.","shortLead":"Szombaton több amerikai lap ütközött nyomtatási és szállítási nehézségekbe.","id":"20181230_Kibertamadas_amerikai_ujsagok_szerver_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bad6c5-e8a8-441d-b9f3-b4354c06b30c","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Kibertamadas_amerikai_ujsagok_szerver_szoftver","timestamp":"2018. december. 30. 22:17","title":"Kibertámadás ért több amerikai újságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]