[{"available":true,"c_guid":"00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megugrott az áfabevétel, így aztán 54 milliárd forinttal javult a kormányzati szektor hiánya a tavalyi első három negyedévben 2017 január-szeptemberéhez képest.","shortLead":"Megugrott az áfabevétel, így aztán 54 milliárd forinttal javult a kormányzati szektor hiánya a tavalyi első három...","id":"20190103_110_milliard_forint_volt_a_kormanyzati_szektor_hianya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a2000b-93f6-4aff-8c1f-6e29e3047303","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_110_milliard_forint_volt_a_kormanyzati_szektor_hianya","timestamp":"2019. január. 03. 09:59","title":"110 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","shortLead":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","id":"20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f349802-964b-41c0-9458-de6893440d79","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","timestamp":"2019. január. 02. 06:04","title":"Részeg fiatalok hajtottak az Operettszínház színészének kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","shortLead":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","id":"20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62f751f-0a84-4f2d-bdcb-534a4961df81","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","timestamp":"2019. január. 02. 05:20","title":"Erős hidegfront vonul át, havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c188809-4cf4-48ac-844d-84010da06849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190101_Hazankban_ma_minden_rendben_volt_sok_elonnyel_jar_a_tuloratorveny__itt_a_Dumaszinhaz_hirado_parodiaja_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c188809-4cf4-48ac-844d-84010da06849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a35e9d-b2dc-4216-a801-521c39b3b682","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Hazankban_ma_minden_rendben_volt_sok_elonnyel_jar_a_tuloratorveny__itt_a_Dumaszinhaz_hirado_parodiaja_is","timestamp":"2019. január. 01. 11:50","title":"\"Hazánkban ma minden rendben volt, sok előnnyel jár a túlóratörvény\" - itt a Dumaszínház híradó paródiája is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból, hogy a NASA New Horizons űrszondája kedden hajnalban elérte az Ultima Thule nevű aszteroidát.","shortLead":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból...","id":"20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4991af-a107-4266-93c7-57ac6e4109f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","timestamp":"2019. január. 02. 16:03","title":"Hallgassa meg: himnuszt írt a Queen gitárosa a NASA történelmi küldetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1069-572e-47e3-9f0f-6f80937af0e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lista.","shortLead":"Lista.","id":"20190102_Itt_lesznek_a_heten_tuntetesek_a_kormany_es_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=578c1069-572e-47e3-9f0f-6f80937af0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24928f-a146-4814-bf8b-391a7ad2a452","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Itt_lesznek_a_heten_tuntetesek_a_kormany_es_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 02. 17:05","title":"Itt lesznek a héten tüntetések a kormány és a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak munkahelyek, ahol lehetetlen boldogulni – például terrorizáló főnök esetén érdemes inkább új munkahelyet keresni. De ha a stressz fő forrása a munka, és nem az emberek, arra a helyzetre az orvosok és pszichológusok a következőket ajánlják.","shortLead":"Vannak munkahelyek, ahol lehetetlen boldogulni – például terrorizáló főnök esetén érdemes inkább új munkahelyet...","id":"20190102_munkahelyi_stressz_kezelese_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbe56f2-d818-4486-8d93-ab3277d3cf7b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190102_munkahelyi_stressz_kezelese_tippek","timestamp":"2019. január. 02. 13:15","title":"Stresszes a munkahelye? Mutatunk 11 tippet a probléma kezelésére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban rántja le a leplet a HMD a régóta várt Nokia-csúcsmobilról, amiről most újabb képek és egy videó is előkerült.","shortLead":"Januárban rántja le a leplet a HMD a régóta várt Nokia-csúcsmobilról, amiről most újabb képek és egy videó is előkerült.","id":"20190102_nokia_9_pureview_specifikacio_reszletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f82245-4aa4-41b7-a575-d7be336e987f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nokia_9_pureview_specifikacio_reszletek","timestamp":"2019. január. 02. 14:03","title":"Egyre biztosabb: ilyen lesz a Nokia öt kamerával szerelt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]