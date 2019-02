Szigorú azonosítást vezet be az EU a dohánytermékekre május 20-tól, nehogy hamisított termékek kerülhessenek be az ellátási láncba. Magyarországon a a Nemzeti Dohánykereskedelmi (ND) Zrt. nemrég írt ki 4 milliárd forintos közbeszerzést a szükséges informatikai háttér kialakítására és öt évig tartó üzemeltetésére – olvasható az e heti HVG Gazdaság rovatában. A határidők irreálisan feszesek: a nyertesnek a szerződéskötés utáni 30 napon belül el kell érnie a teljes működést. Ez arra utalhat, hogy a közbeszerzés csak névleg nyílt, valójában már megvan a kiválasztott.

A trafikosok megnyugodhatnak, számukra semmilyen változást nem hoz az új rendszer. A nagykereskedőnél már szükség van fejlesztésekre, amelyekkel jól haladnak, készen fogják várni a május 20-ai rajtot – közölte az Országos Dohányboltellátó a HVG-vel.

Részletek az e heti HVG Gazdaság rovatában.