Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drámai mértékben kezdett el nőni az atmoszférában a metán mennyisége, amely az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz.","shortLead":"Drámai mértékben kezdett el nőni az atmoszférában a metán mennyisége, amely az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz.","id":"20190217_Veszesen_emelkedik_a_legkor_metantartalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75095584-09d7-4931-8988-a3eee9caaaf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c4d6d8-0be0-4bef-9261-a38bddb8bdd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Veszesen_emelkedik_a_legkor_metantartalma","timestamp":"2019. február. 17. 20:31","title":"Vészesen emelkedik a légkör metántartalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Spanyol hadihajó próbált utasításokat adni két brit kereskedelmi hajónak Gibraltárban, amelynek státusza 300 éve csípi a spanyolok szemét.\r

\r

","shortLead":"Spanyol hadihajó próbált utasításokat adni két brit kereskedelmi hajónak Gibraltárban, amelynek státusza 300 éve csípi...","id":"20190218_Spanyol_hadihajo_provokalt_Gibraltarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a729d531-af83-4937-890f-5b9e76aac6cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_Spanyol_hadihajo_provokalt_Gibraltarban","timestamp":"2019. február. 18. 13:02","title":"Spanyol hadihajó provokált Gibraltárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai gombok. A Meizu most az Indiegogón gyűjti telefonjára az előrendeléseket, megkérdőjelezhető sikerrel.","shortLead":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai...","id":"20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ce8abb-dcce-40c0-b2df-6e2466d8dcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","timestamp":"2019. február. 17. 14:03","title":"Befuccsolhat „a jövő mobilja”, nem igazán csapnak le rá az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kész megvétózni a szövetségi parlament határozatát, ha ebben a törvényhozók elutasítják a pénteken bejelentett rendkívüli állapotot - hangoztatta Stephen Miller, az elnök tanácsadója vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kész megvétózni a szövetségi parlament határozatát, ha ebben a törvényhozók elutasítják...","id":"20190217_Trump_kesz_megvetozni_a_kongresszus_hatarozatat_a_rendkivuli_allapotrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe12416-6f75-4742-b499-5a5acea1b9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6107ff-4ad3-4011-b3cb-91424d3014c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Trump_kesz_megvetozni_a_kongresszus_hatarozatat_a_rendkivuli_allapotrol","timestamp":"2019. február. 17. 20:50","title":"Trump kész megvétózni a kongresszus határozatát a rendkívüli állapotról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d098722-235e-4bd3-8b0a-92f927a39f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190217_okostelefonok_sar_ertek_lista_orban_viktor_nyugdijkorhatar_72_ev_andromeda_galaxis_tejutrendszer_ford_agy_matrac_nasa_ultima_thule_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d098722-235e-4bd3-8b0a-92f927a39f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6524049-44bb-41ac-abd6-63d8f1c57e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_okostelefonok_sar_ertek_lista_orban_viktor_nyugdijkorhatar_72_ev_andromeda_galaxis_tejutrendszer_ford_agy_matrac_nasa_ultima_thule_fotok","timestamp":"2019. február. 17. 12:00","title":"Ez történt: megmérték, és vannak mobilok, melyek 10x annyira sugároznak, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A posztért egyedüliként induló független Frum Istvánt választották a Veszprém megyei Bakonyszentiván polgármesterévé a vasárnap tartott időközi választáson - tájékoztatta a település jegyzője az MTI-t.","shortLead":"A posztért egyedüliként induló független Frum Istvánt választották a Veszprém megyei Bakonyszentiván polgármesterévé...","id":"20190217_Frum_Istvan_lett_Bakonyszentivan_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36632681-476e-43d8-b0ba-bf36b869c340","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Frum_Istvan_lett_Bakonyszentivan_polgarmestere","timestamp":"2019. február. 17. 19:33","title":"Frum István lett Bakonyszentiván polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ac557-3c8c-4b97-9206-8b8c95da516d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyben 30 ezer forintot is kiszabtak helyszíni bírságként a videón látható autósra.","shortLead":"Egyben 30 ezer forintot is kiszabtak helyszíni bírságként a videón látható autósra.","id":"20190218_kozlekedesi_razzia_gyalogatkelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f92ac557-3c8c-4b97-9206-8b8c95da516d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b8ed2d-9222-49a6-bbc3-f60a904b3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_kozlekedesi_razzia_gyalogatkelo","timestamp":"2019. február. 18. 15:25","title":"Sajátos razziát kezdett a rendőrség, ezért a jelenetért 4 hónapra ugrott a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eseményt mintegy háromszáz sárgamellényes tüntető felvonulással ünnepelte vasárnap Párizsban. Közben a közvélemény először elfordulni látszik a szombatokon tartott megmozdulásoktól.","shortLead":"Az eseményt mintegy háromszáz sárgamellényes tüntető felvonulással ünnepelte vasárnap Párizsban. Közben a közvélemény...","id":"20190217_Harom_honapos_a_francia_kormany_ellen_tiltakozo_sargamellenyes_mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1286c2d3-41f7-4eb6-8bf2-dee4ecebeb38","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Harom_honapos_a_francia_kormany_ellen_tiltakozo_sargamellenyes_mozgalom","timestamp":"2019. február. 17. 21:45","title":"Három hónapos a francia kormány ellen tiltakozó sárgamellényes mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]