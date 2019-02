Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A költségvetés tervezetét a közgyűlés többségét alkotó Fidesz-KDNP-frakció tagjai támogatták, Márki-Zay Péter (független) polgármester és Kis Andrea (MSZP) alpolgármester és a Jobbik képviselője nemmel szavazott, egy szocialista képviselő tartózkodott.","shortLead":"A költségvetés tervezetét a közgyűlés többségét alkotó Fidesz-KDNP-frakció tagjai támogatták, Márki-Zay Péter...","id":"20190219_marki_zay_peter_polgarmester_hodmezovasarhely_koltsegvetes_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1181ccef-74a5-4e4d-bb76-4bb0128932cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_marki_zay_peter_polgarmester_hodmezovasarhely_koltsegvetes_kozgyules","timestamp":"2019. február. 19. 15:40","title":"Márki-Zay nemet mondott rá, mégis elfogadták Hódmezővásárhely költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1a521c-648a-4d93-9b4f-e1d823728c28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az 55-ös főúton, Bajánál történt.","shortLead":"A baleset az 55-ös főúton, Bajánál történt.","id":"20190219_baleset_kamion_baja_55os_ut_utkozes_helyszineles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1a521c-648a-4d93-9b4f-e1d823728c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bfe426-cbaa-4991-8619-91accbb0a5b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_baleset_kamion_baja_55os_ut_utkozes_helyszineles","timestamp":"2019. február. 19. 11:59","title":"Kamionok ütköztek, lezártak egy Duna-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember súlyosan megsérült, egyet a rendőrök vettek őrizetbe.","shortLead":"Egy ember súlyosan megsérült, egyet a rendőrök vettek őrizetbe.","id":"20190219_Nagy_verekedes_volt_a_Corvin_mozinal_hetfo_delutan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6610b6-8c0d-464d-99a9-a3fabbe7c6ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Nagy_verekedes_volt_a_Corvin_mozinal_hetfo_delutan","timestamp":"2019. február. 19. 07:19","title":"Nagy verekedés volt a Corvin mozinál hétfő délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első blikkre nincs köze az Európai Bizottságnak a fideszes médiagólemhez.","shortLead":"Első blikkre nincs köze az Európai Bizottságnak a fideszes médiagólemhez.","id":"20190220_Brusszel_meg_keresi_a_fogast_a_kormanyparti_mediaholdingon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32161ea-1c3f-4e43-994e-55255bf9a144","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Brusszel_meg_keresi_a_fogast_a_kormanyparti_mediaholdingon","timestamp":"2019. február. 20. 05:15","title":"Brüsszel még keresi a fogást a kormánypárti médiaholdingon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f27c6-6bf1-430b-808a-8923f0b19919","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focista ezért nem lesz ott az Atlético Madrid elleni BL-meccsen. 