Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4025029b-2fd6-4b20-8543-90dd5a586b9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbb szülő nem költ 5 ezer forintnál többet a jelmezre. ","shortLead":"A legtöbb szülő nem költ 5 ezer forintnál többet a jelmezre. ","id":"20190218_Par_ezer_forintbol_letudja_a_szulok_a_farsangi_jelmez_kerdeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4025029b-2fd6-4b20-8543-90dd5a586b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f673d1-56d8-4731-bfbd-cbdb51cf9af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Par_ezer_forintbol_letudja_a_szulok_a_farsangi_jelmez_kerdeset","timestamp":"2019. február. 18. 05:30","title":"Pár ezer forintból letudják a szülők a farsangi jelmez kérdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f702c70d-d225-40b4-8e0b-c4bd9b0c13e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem hozták meg az engedélyezési tervek véglegesítéséhez szükséges döntéseket. ","shortLead":"Nem hozták meg az engedélyezési tervek véglegesítéséhez szükséges döntéseket. ","id":"20190218_Meg_el_sem_kezdodott_de_mar_csuszik_a_Blaha_felujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f702c70d-d225-40b4-8e0b-c4bd9b0c13e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057d30d1-9ebd-4372-ba1a-cf88518be1f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Meg_el_sem_kezdodott_de_mar_csuszik_a_Blaha_felujitasa","timestamp":"2019. február. 18. 10:06","title":"Még el sem kezdődött, de már csúszik a Blaha felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz márka új hibridje nem egy limitált szériás-, hanem egy nagyobb mennyiségben gyártott modell lesz.","shortLead":"Az olasz márka új hibridje nem egy limitált szériás-, hanem egy nagyobb mennyiségben gyártott modell lesz.","id":"20190218_720_loeros_hibriddel_es_tisztan_elektromos_autoval_is_tamad_a_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4dfa71d-e454-499d-aebf-0d9171d0a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c975e4cf-af2d-4e11-b981-5d90c38764f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_720_loeros_hibriddel_es_tisztan_elektromos_autoval_is_tamad_a_ferrari","timestamp":"2019. február. 18. 16:21","title":"720+ lóerős hibriddel és tisztán elektromos autóval is támad a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valaki itt valamit nagyon elnézett.","shortLead":"Valaki itt valamit nagyon elnézett.","id":"20190217_hev_mercedes_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7825234-60c4-4369-a913-db873cdd3834","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190217_hev_mercedes_bkk","timestamp":"2019. február. 17. 09:23","title":"Fotó: a HÉV-helyett most sajnos egy Mercedes van a csepeli síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érintett elkérte volna a róla készült kamerafelvételt egy cégtől, de az nem adta ki - pedig az új uniós adatvédelmi szabályozás szerint ki kellett volna adnia.



","shortLead":"Egy érintett elkérte volna a róla készült kamerafelvételt egy cégtől, de az nem adta ki - pedig az új uniós adatvédelmi...","id":"20190218_Megvan_az_elso_magyar_GDPRbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcbf6f0-cc98-460c-8b27-1c8cb415e806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_Megvan_az_elso_magyar_GDPRbuntetes","timestamp":"2019. február. 18. 14:23","title":"Megvan az első magyar GDPR-büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves fekete palában olyan organizmus nyomát találták, amely önerejéből volt képes helyváltoztatásra.","shortLead":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves...","id":"20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499e8ae-d91c-4d0f-a2b3-8f3c3cb00319","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Megtaláltak egy 2 100 000 000 éves organizmus árulkodó „lábnyomait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány nem most először fogja új autók beszerzését támogatni, legutóbb igen sok feltételnek kellett megfelelnie a 8-9 fős kocsiknak.","shortLead":"A kormány nem most először fogja új autók beszerzését támogatni, legutóbb igen sok feltételnek kellett megfelelnie...","id":"20190218_rengeteg_technikai_kriteriuma_lehet_a_25_millioval_tamogatott_7_uleses_autoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6c6f07-de08-4f86-999f-f247e2e7286c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_rengeteg_technikai_kriteriuma_lehet_a_25_millioval_tamogatott_7_uleses_autoknak","timestamp":"2019. február. 18. 06:41","title":"Rengeteg technikai kritériuma lehet a 2,5 millióval támogatott 7 üléses autóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a4cee0-ae56-46c3-ace8-9d2206f9ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszerte olvasott, rangos Nature tudományos magazinban is téma immár az MTA–kormány-konfliktus: cikk született az ügyről, és a szerző nem a kormány álláspontjával ért egyet.\r

\r

","shortLead":"A világszerte olvasott, rangos Nature tudományos magazinban is téma immár az MTA–kormány-konfliktus: cikk született...","id":"20190218_Hirunk_a_nagyvilagban_a_Nature_magazin_is_az_MTAugyrol_ir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a4cee0-ae56-46c3-ace8-9d2206f9ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec34b0cb-abd2-405a-8b68-322c9b310eec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_Hirunk_a_nagyvilagban_a_Nature_magazin_is_az_MTAugyrol_ir","timestamp":"2019. február. 18. 11:57","title":"Hírünk a nagyvilágban: a Nature magazin is az MTA-ügyről ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]