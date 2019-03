Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb07799-0d82-4d5a-8edf-9c2142018ce2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fekete Jenő megsegítésére nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek zenésztársai.","shortLead":"Fekete Jenő megsegítésére nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek zenésztársai.","id":"20190327_A_Facebookon_kert_segitseget_az_egyik_elismert_magyar_gitaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb07799-0d82-4d5a-8edf-9c2142018ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee511e6-b1e0-42d4-bd18-33bffc100291","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_Facebookon_kert_segitseget_az_egyik_elismert_magyar_gitaros","timestamp":"2019. március. 27. 08:40","title":"A Facebookon kért segítséget az egyik elismert magyar gitáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","shortLead":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","id":"20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58431fdc-b4b2-4f2d-b396-5dddb86a9e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. március. 27. 17:31","title":"Telekocsival szállította haza feldarabolt áldozatát egy jászladányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39657292-9f3e-4d44-a955-8e8bc190ad5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a gólyahír!","shortLead":"Ez ám a gólyahír!","id":"20190328_Elso_tojas_gemenci_fekete_golya_feszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39657292-9f3e-4d44-a955-8e8bc190ad5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c90b1d-9a9c-4779-bb8c-54bdaa8af5f0","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Elso_tojas_gemenci_fekete_golya_feszek","timestamp":"2019. március. 28. 13:48","title":"Megjelent az első tojás a gemenci fekete gólya fészkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A személyautóban egy középkorú nő ült, őt további vizsgálatra kórházba vitték. A tűzoltóautóban nem sérült meg senki.\r

","shortLead":"A személyautóban egy középkorú nő ült, őt további vizsgálatra kórházba vitték. A tűzoltóautóban nem sérült meg senki.\r

","id":"20190328_Szirenazo_tuzoltoauto_karambolozott_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172a1bae-27d3-4946-8f20-462a46191606","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Szirenazo_tuzoltoauto_karambolozott_Kobanyan","timestamp":"2019. március. 28. 18:38","title":"Szirénázó tűzoltóautó karambolozott Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regnáló, a kormánypártok támogatását is élvező főpolgármester beszállt a kampányba, a parkolási ügy jó ürügy volt erre.","shortLead":"A regnáló, a kormánypártok támogatását is élvező főpolgármester beszállt a kampányba, a parkolási ügy jó ürügy volt...","id":"20190328_Tarlos_Karacsonynak_gyanus_kapcsolata_van_a_Fidesz_egy_reszevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060f03e-b414-4457-b244-2b3e81059271","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Tarlos_Karacsonynak_gyanus_kapcsolata_van_a_Fidesz_egy_reszevel","timestamp":"2019. március. 28. 08:11","title":"Tarlós: Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól jöhet ez a manipulált képek elleni küzdelemben.","shortLead":"A WhatsApp már tesztelés alatt álló funkciójával könnyen megtalálható majd, honnan is származik egy fotó. Különösen jól...","id":"20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace5b0cd-7742-4dd0-8211-fe916927dd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_whatsapp_fake_news_alhirek_terjedese","timestamp":"2019. március. 27. 18:33","title":"Különös képkeresőt tesztel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"portfolio.hu","category":"enesacegem","description":"Nem csak a bankvezető fizetése lett alacsonyabb tavaly, de az igazgatótanács tagjai is kevesebbet kaptak, nem is kevéssel.","shortLead":"Nem csak a bankvezető fizetése lett alacsonyabb tavaly, de az igazgatótanács tagjai is kevesebbet kaptak, nem is...","id":"20190327_Harmadaval_csokkent_a_nemet_bankvezer_fizetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd3cf1b-bbab-4a7f-bbae-40c9c1f771e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Harmadaval_csokkent_a_nemet_bankvezer_fizetese","timestamp":"2019. március. 27. 17:55","title":"Harmadával csökkent a német bankvezér fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka szakemberei által kifejlesztett elektromos padlóvázakat pedig a jövőben a konszern más márkáinál is használhatják majd – jelentették be kedden a SEAT martorelli gyárában rendezett éves sajtótájékoztatón. A cég történetének legjobb üzleti eredményeit érte el tavaly. ","shortLead":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka...","id":"20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a943623-d689-4b1c-ac27-79b0f55e04ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","timestamp":"2019. március. 27. 12:18","title":"Új utakon a SEAT – jönnek az elektromos autók és a hibridek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]