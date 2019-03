Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Teljesen felforgatná az oktatási rendszert az a két kormányközeli stratégiai tanulmány, amely az ország versenyképességének javítását tűzte ki célul.","shortLead":"Teljesen felforgatná az oktatási rendszert az a két kormányközeli stratégiai tanulmány, amely az ország...","id":"201913__oktatas__reformprogramok__szakkepzes__startmezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be3e610-8ec4-4ee3-9383-ed654cd6648e","keywords":null,"link":"/kkv/201913__oktatas__reformprogramok__szakkepzes__startmezo","timestamp":"2019. március. 30. 15:00","title":"Matolcsy és Varga alaposan feladta a leckét Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történet évtizedekkel ezelőtti, végül nem lett belőle semmiféle erőszakos cselekedet.","shortLead":"A történet évtizedekkel ezelőtti, végül nem lett belőle semmiféle erőszakos cselekedet.","id":"20190330_Bocsanatot_kert_Liam_Neeson_azert_hogy_meg_akart_olni_egy_fekete_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cbda23-b65c-4130-b783-f7a13052f87b","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Bocsanatot_kert_Liam_Neeson_azert_hogy_meg_akart_olni_egy_fekete_ferfit","timestamp":"2019. március. 30. 15:37","title":"Bocsánatot kért Liam Neeson azért, hogy meg akart ölni egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Meteorológiai Világszervezet kiadta a 2018-as évre vonatkozó klímajelentését. Ha minden így folytatódik, az évszázad végére nem sok esélye marad az emberiségnek.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet kiadta a 2018-as évre vonatkozó klímajelentését. Ha minden így folytatódik, az évszázad...","id":"20190329_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jelentes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6844e48-f557-4bcc-be54-a048b1e38b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jelentes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2019. március. 29. 09:33","title":"Egyre súlyosabbak a klímaváltozás hatásai, és a java még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körözi a rendőrség a politikai aktivistát. ","shortLead":"Körözi a rendőrség a politikai aktivistát. ","id":"20190329_Elfogatoparancs_Gulyas_Marton_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded8a2d-5d60-4848-ac7d-5d7f3555d9f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Elfogatoparancs_Gulyas_Marton_rendorseg","timestamp":"2019. március. 29. 19:00","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Gulyás Márton ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A korrupcióellenes ügyészség (DNA) volt vezetője esélyes az európai főügyészi tisztségre.","shortLead":"A korrupcióellenes ügyészség (DNA) volt vezetője esélyes az európai főügyészi tisztségre.","id":"20190328_Hatosagi_felugyelet_ala_helyezhettek_Romaniaban_Laura_Codruta_Kovesit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7158edd-a493-475f-b69a-3c51fec1a28e","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Hatosagi_felugyelet_ala_helyezhettek_Romaniaban_Laura_Codruta_Kovesit","timestamp":"2019. március. 28. 19:57","title":"Hatósági felügyelet alá helyezhették Romániában Laura Codruta Kövesit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12486f95-39e9-402d-9bee-1f8c9ed6a8d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Öt hónapig nem lehet majd használni Csepel felől az egyik felhajtót.","shortLead":"Öt hónapig nem lehet majd használni Csepel felől az egyik felhajtót.","id":"20190329_szigetszentmiklos_csepel_M0_felhajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12486f95-39e9-402d-9bee-1f8c9ed6a8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21db3a-fd3d-479f-a765-913eb3c341e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190329_szigetszentmiklos_csepel_M0_felhajto","timestamp":"2019. március. 29. 15:24","title":"Jön az újabb kemény időszak az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Twitter-üzenetben ment neki Mexikónak az amerikai elnök. ","shortLead":"Twitter-üzenetben ment neki Mexikónak az amerikai elnök. ","id":"20190329_Trump_a_jovo_heten_lezarna_a_mexikoi_hatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9293eb99-bed8-4e28-a189-c4dbcde18eb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Trump_a_jovo_heten_lezarna_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2019. március. 29. 21:53","title":"Trump a jövő héten lezárná a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff959f7e-3687-4e02-bfad-f8cbeef7540c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók régóta elégedetlenkednek már amiatt, hogy a videókba nem lehet beletekerni. Most úgy tűnik, érkezik ez a lehetőség.","shortLead":"A felhasználók régóta elégedetlenkednek már amiatt, hogy a videókba nem lehet beletekerni. Most úgy tűnik, érkezik...","id":"20190329_instagram_video_scroll_bar_video_attekerese_instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff959f7e-3687-4e02-bfad-f8cbeef7540c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41123615-0801-41db-9dcf-23a21cc47e40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_instagram_video_scroll_bar_video_attekerese_instagramon","timestamp":"2019. március. 29. 15:33","title":"Álomfunkció jön az Instagramra, sokkal jobb lesz videót nézni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]