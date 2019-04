Legutóbb – még január legvégén – azt írtuk Habony Árpádról a Népszava alapján, hogy elveszíthette befolyását, már nem a tanácsadó számít a Fidesz-kommunikáció első számú stratégájának. A Válasz Online most arról számol be, hogy Habony Árpád egy hírügynökséggel is nemzetközi színre lépett. Elindult ugyanis a V4 News Agency, az impresszum szerint főszerkesztője Tóth Tamás, kiadója a Londonban bejegyzett V4NA LTD., székhelye is a brit főváros.

A portál úgy tudja, a V4NA kiadójának tulajdonosai 57–40–3 arányban a New Wave Media Group Kft. (melynek legismertebb terméke az Origo), a Habony Árpád-féle Danube Business Consulting és Magyarország rendkívüli és meghatalmazott londoni nagykövete.

Hétfőn elindult a V4NA Twitter-csatornája is, hírei megjelentek az Origo és más kormánylapok hírei között. Például megírták, mi a kapcsolat Soros és a Néppárt között. Szlogenjük: Hírek a V4-ről, a V4-től. A leirat szerint európai ügyekről szeretnének írni a visegrádi négyek (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) szempontjai alapján, így lesz tudósítójuk Pozsonyban, Varsóban, Prágában, Párizsban, Berlinben és Brüsszelben is.

A Válasz szerint az 50 fős újságírói gárda egy része a Figyelő, valamint a Habony Árpádtól a KESMA ölébe hullott Modern Media Group (MMG) Zrt. volt dolgozóiból áll össze, többen Londonban is költöztek, vezetői feladatot kapott kinn a Lokál volt főszerkesztője is.

Londoni cégpapírok alapján a céget 2018. december 31-én jegyezték be Londonban, egyszemélyi tulajdonosa kezdetben nem más, mint Szalay-Bobrovniczky Kristóf londoni magyar nagykövet volt, igazgatója pedig a közmédia csúcsvezetőjeként is ismert Medveczky Balázs. Idén március 13-án változás történt, a többségi tulajdonos 60 százaléka mellett ekkor 40 százalékban megjelent a Danube Business Consulting Ltd., melyet Habony Árpád alapított az azóta elhunyt Arthur J. Finkelsteinnel még 2015-ben. Március 29-én a KESMA-körbe tartozó New Wave Media Group Kft. lett a V4NA többségi tulajdonosa (57 százalék), a Danube Business Consultingnek valamivel kisebb részesedése maradt (40 százalék), és jelképesen ott van Szalay-Bobrovniczky Kristófot is (3 százalék).