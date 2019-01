Habony Árpádnak egyre kevesebb beleszólása van abba, hogy miként kommunikál a Fidesz és a kormány – erről beszélt az elmúlt hetekben a Népszavának több kormányzati forrás is. Többek szerint ennek már a hatása is látszik, ugyanis a kormányzati kommunikáció döcögött az elmúlt időben, elég csak a túlóratörvényre és annak lekövetésére gondolni.

Egy névtelen kormányzati forrás a lapnak azt mondta a túlóratörvényt követő panelekre, hogy „látszik, hogy ezt már nem Habony szervezte”. Állítása szerint ezzel állítólag Kósa Lajos volt megbízva, de a botrány hamar túllépett azon a szinten, ahol ő még illetékes, így az ügy Rogánhoz került, de Kaminsky Fanninak is gyorsan kellett ugrani, írja a lap.

Egy másik forrás szerint személyi-szakmai vita van Habony és Rogán között, ahol a hivatalos pozíció nélküli tanácsadó vesztett. Volt már olyan, hogy Habony háttérbe vonult, de kampányokra mindig „elővették”. Úgy tudják, Habony maga is beszélt bizalmasan arról, hogy egy időre háttérbe húzódik, de nincs benne sértettség, „ha a közösség érdeke így kívánja”. Többet van külföldön, mint itthon – teszik hozzá.

Olyan ember is volt, aki azt mondta, üzleti érdekei miatt is húzódik most kicsit vissza Habony. Ez azonban azért érdekes, mert cégadatok szerint a kommunikációs szakembernek Magyarországon egyetlen cége van, az évek óta árbevétel nélküli Színes Tinták Bt. De külföldi érdekeltsége is van Habonynak.