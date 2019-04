Vételi ajánlatot is tett már a Kanadában bejegyzett Gloder Capital LPP az egykori katonai repülőtérre, de a kalocsai polgármester addig nem árul el részleteket az üzletről, amíg nem egyeztet a többi tulajdonos önkormányzattal – tudta meg a baon.hu. A lap munkatársa megnézte a külföldi cég honlapját, amelyből az derült ki, hogy tervei szerint a kiskunlacházi, szintén katonai repülőtéren alakít ki repülőtéri logisztikai központot. A cégnek van magyarországi képviselete is. Az ajánlat a polgármester szerint az évszázad üzletét jelentheti a repülőtéri tulajdonosok számára. A repülőtéri üzletről a csütörtöki testületi ülés után beszéltek az újságírók Bálint Józseffel, aki annyira komolynak gondolja az ajánlatot, hogy már a szakminisztérium kínaiakat beajánló javaslatát is elutasította.

A több száz hektáros területének eladási esélyeit növeli, hogy éppen a napokban kapott jogerős építési engedélyt a Kalocsa-Paks Duna-híd építése is, így akár a Paks II. beruházásnak is jól jöhet egy három kilométeres kifutópályával is rendelkező repülétér.

A régi szovjet katonai repülőtér teljes területéből Uszód birtokolja a legnagyobb részt, mintegy 120 hektárt (amely egyébként nem repülőtérként van nyilvántartva), Kalocsához ötven, Foktőhöz pedig száz hektár tartozik, és csak ez utóbbi területre van kiadott repülési engedély – írta korábban a baon.hu A leghosszabb kifutópálya 3,2 kilométer, amin egy Boeing is le-fel tud szállni. A több száz hektáros területet már évek óta szeretné hasznosítani a három önkormányzat, még napelem erőmű telepítése céljából is megkeresték őket, de voltak kínai érdeklődők is.

Most olyan jó ajánlatot dobhatott be a kanadai cég, hogy a kalocsai polgármester azt találta megjegyezni, hogy utódának nem sok gondja lesz a várossal, ha sikerül üzletet kötniük, akkor aranyéletük lesz.