Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság a múlt héten mentette fel Szilvásy Istvánt a hűtlen kezelés vádja alól, az ügyészség fellebbezett. ","shortLead":"A bíróság a múlt héten mentette fel Szilvásy Istvánt a hűtlen kezelés vádja alól, az ügyészség fellebbezett. ","id":"20190429_Fellebbez_az_ugyeszseg_a_hutlen_kezeles_vadja_alol_felmentett_egeszsegugyi_vezeto_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373718be-d0fb-4f41-a017-47308bdb2485","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Fellebbez_az_ugyeszseg_a_hutlen_kezeles_vadja_alol_felmentett_egeszsegugyi_vezeto_ugyeben","timestamp":"2019. április. 29. 11:49","title":"Fellebbez az ügyészség a hűtlen kezelés vádja alól felmentett egészségügyi vezető ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc7fc68-181c-4cfc-8e20-c12b18685a18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb megkötés érkezett a májusi nagy Windows-frissítés előtt: ezúttal a géphez csatlakoztatott USB-kulccsal vagy SD-kártyás tárolással kapcsolatban.","shortLead":"Újabb megkötés érkezett a májusi nagy Windows-frissítés előtt: ezúttal a géphez csatlakoztatott USB-kulccsal vagy...","id":"20190430_windows_10_majusi_frissites_usb_pendrive_sd_kartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efc7fc68-181c-4cfc-8e20-c12b18685a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26b976-3c94-4cf1-af03-83a3f8d3a9d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_windows_10_majusi_frissites_usb_pendrive_sd_kartya","timestamp":"2019. április. 30. 09:03","title":"Gondban lesz a számítógépe a nagy Windows-frissítéssel, ha pendrive vagy SD-kártya van bedugva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azt mondták be, hogy a Fidesz összegyűjtötte az ajánlásokat, azt nem, hogy a többi párt is. Ezért megbüntették és kötelezték őket a büntetés szövegének közzétételére, de ezt sem tették meg.","shortLead":"Csak azt mondták be, hogy a Fidesz összegyűjtötte az ajánlásokat, azt nem, hogy a többi párt is. Ezért megbüntették és...","id":"20190429_Most_azert_buntette_az_NVB_a_TV2t_mert_egy_korabbi_buntetest_sem_tettek_kozze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc12402-e85a-405c-b43e-4ab0e46b14c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Most_azert_buntette_az_NVB_a_TV2t_mert_egy_korabbi_buntetest_sem_tettek_kozze","timestamp":"2019. április. 29. 19:20","title":"Nem tette közzé a TV2 korábbi büntetését, ismét megbüntette őket az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6a847a-962f-42a4-b9e1-134c3a322f7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség 15 ezer forintos közigazgatási bírságot szabott ki egy tavaly májusi buszbaleset érintettjeire, mert sokan közülük nem használták a biztonsági övet.","shortLead":"A rendőrség 15 ezer forintos közigazgatási bírságot szabott ki egy tavaly májusi buszbaleset érintettjeire, mert sokan...","id":"20190429_felborult_busz_baleset_utasok_kozigazgatasi_birsag_biztonsagi_ov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae6a847a-962f-42a4-b9e1-134c3a322f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8940a71c-0b58-4050-9ac9-12e26e3dd56e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_felborult_busz_baleset_utasok_kozigazgatasi_birsag_biztonsagi_ov","timestamp":"2019. április. 29. 20:25","title":"Felborult a busz, több utasát megbírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","shortLead":"Ha most tippelni kellene, akkor nem túl hosszú karrierre tennénk, mindamellett, hogy másban ne tegyen kárt.","id":"20190429_motoros_video_sao_paolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=363911c3-8c35-4837-bdea-63f0a7367391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e52b36-6dfd-4cd2-a164-6a48a89f37cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_motoros_video_sao_paolo","timestamp":"2019. április. 29. 18:19","title":"Kiváló, de nem normális ez a motoros – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72102fba-750a-4956-9dc9-303758094e57","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A korrupcióval átszőtt elit megújítására készül Dacian Ciolos, aki a párizsi Le Monde-nak fejtette ki az elképzeléseit az európai választásokkal kapcsolatban.","shortLead":"A korrupcióval átszőtt elit megújítására készül Dacian Ciolos, aki a párizsi Le Monde-nak fejtette ki az elképzeléseit...","id":"20190429_A_roman_Macron_szerint_nincs_reform_tomeges_tamogatas_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72102fba-750a-4956-9dc9-303758094e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ddccef-5189-4a2d-b5e2-271a632f5387","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_A_roman_Macron_szerint_nincs_reform_tomeges_tamogatas_nelkul","timestamp":"2019. április. 29. 11:26","title":"A „román Macron” szerint nincs reform tömeges támogatás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"sport","description":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább Montenegrót választotta helyette.

","shortLead":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább...","id":"20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f9beb-ca8c-4139-a770-024187872389","keywords":null,"link":"/sport/20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","timestamp":"2019. április. 29. 18:40","title":"Nem utazik az orvos-fociválogatott a mexikói vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fac8a3-8cd9-420f-9564-b106866472de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adminisztrációt, értékesítést, nehéz fizikai munkát is lehetne automatizálni. A vállalkozók mégsem teszik.","shortLead":"Adminisztrációt, értékesítést, nehéz fizikai munkát is lehetne automatizálni. A vállalkozók mégsem teszik.","id":"20190429_Cegenkent_legalabb_egy_ember_helyett_mar_dolgozhatnanak_gepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67fac8a3-8cd9-420f-9564-b106866472de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d143cbd-bc95-4de9-adb3-5773cdee54c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Cegenkent_legalabb_egy_ember_helyett_mar_dolgozhatnanak_gepek","timestamp":"2019. április. 29. 12:36","title":"Cégenként legalább egy ember helyett már dolgozhatnának gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]