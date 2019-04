Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b675894f-eadb-4c12-b597-d4d899727327","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozat a Williams F1-es csapata.","shortLead":"Az áldozat a Williams F1-es csapata.","id":"20190426_forma_1_azerbajdzsan_baku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b675894f-eadb-4c12-b597-d4d899727327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc004e4e-15af-47d5-83fd-ae1e5508becc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_forma_1_azerbajdzsan_baku","timestamp":"2019. április. 26. 12:13","title":"Elképesztő baki miatt lefújták a bakui F1-es szabadedzést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"13 gyártó mintegy 30 autóval képviselteti magát a budapesti rendezvényen, melyet a későbbiekben meg is szeretnének ismételni. ","shortLead":"13 gyártó mintegy 30 autóval képviselteti magát a budapesti rendezvényen, melyet a későbbiekben meg is szeretnének...","id":"20190426_7_uleses_hetvege_tesztvezetes_is_lesz_a_holnap_kezdodo_nagycsalados_rendezvenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3617e0-87c3-4c47-9ed4-420fe8fe0ac0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_7_uleses_hetvege_tesztvezetes_is_lesz_a_holnap_kezdodo_nagycsalados_rendezvenyen","timestamp":"2019. április. 26. 11:04","title":"7+ Üléses Hétvége: tesztvezetés is lesz a holnap kezdődő nagycsaládos rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy online petícióban már 36 ezren kérik vissza az évszázadok alatt lebomló műanyag szívószálakat. ","shortLead":"Egy online petícióban már 36 ezren kérik vissza az évszázadok alatt lebomló műanyag szívószálakat. ","id":"20190424_Visszakovetelik_a_muanyag_szivoszalakat_a_brit_McDonaldsokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff5670a-867e-49c8-a38e-f42f1bb41373","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Visszakovetelik_a_muanyag_szivoszalakat_a_brit_McDonaldsokban","timestamp":"2019. április. 24. 20:40","title":"Visszakövetelik a műanyag szívószálakat a brit McDonald's-okban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 15 ezer hajléktalan élhet az országban.","shortLead":"Összesen 15 ezer hajléktalan élhet az országban.","id":"20190425_Hajlektalantorveny_tobb_lett_a_hajlektalan_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de493e9-90a6-4304-bfe1-4a9dc6a79183","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hajlektalantorveny_tobb_lett_a_hajlektalan_Budapesten","timestamp":"2019. április. 25. 15:57","title":"Hajléktalantörvény: több lett a hajléktalan Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9899d3-986b-45b0-b9b7-4d91d2c27458","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Néhány nappal ezelőtt súlyos agyvérzése volt. ","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt súlyos agyvérzése volt. ","id":"20190426_Koma_John_Singleton_amerikai_filmrendezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e9899d3-986b-45b0-b9b7-4d91d2c27458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed063b8e-daa8-4532-9803-f65210672853","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Koma_John_Singleton_amerikai_filmrendezo","timestamp":"2019. április. 26. 11:16","title":"Kómába esett John Singleton amerikai filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben azt a pénzt az éhező gyerekeknek is adhatnák – mondja a színésznő.","shortLead":"Miközben azt a pénzt az éhező gyerekeknek is adhatnák – mondja a színésznő.","id":"20190424_Pamela_Anderson_kiborult_a_gazdagokon_akik_milliardokat_adomanyoznak_a_NotreDame_ujjaepitesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf6186e-8805-4d45-81a7-06d40450cf53","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Pamela_Anderson_kiborult_a_gazdagokon_akik_milliardokat_adomanyoznak_a_NotreDame_ujjaepitesere","timestamp":"2019. április. 24. 14:33","title":"Pamela Anderson kiborult a gazdagokon, akik milliárdokat adományoznak a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adc00e3-356e-48b4-9746-12dfd08d5a21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatalok gyakorta utaznak úgy az anyósülésen, hogy lábukat a műszerfalra rakják. Ez azonban rendkívül veszélyes.","shortLead":"A fiatalok gyakorta utaznak úgy az anyósülésen, hogy lábukat a műszerfalra rakják. Ez azonban rendkívül veszélyes.","id":"20190426_Az_eletevel_jatszik_ha_ilyen_pozban_ul_az_autoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adc00e3-356e-48b4-9746-12dfd08d5a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f7c8f5-6b4d-4b5f-92be-e70dc5cb6387","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Az_eletevel_jatszik_ha_ilyen_pozban_ul_az_autoban","timestamp":"2019. április. 26. 11:57","title":"Az életével játszik, ha ilyen pózban ül az autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.\r

\r

","shortLead":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos...","id":"20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e847354-987c-4e44-9d37-668d4f44bcc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Viharokkal tör be este a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]