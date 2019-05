Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlenek a „HVG”, a „sajtó” és a „szabadság” szavakat stencilezték több olyan oszlopra, amelyen a HVG címlapjai voltak láthatóak hétről hétre, míg a kormányközeli plakátcég egyoldalúan szerződést nem bontott.","shortLead":"Ismeretlenek a „HVG”, a „sajtó” és a „szabadság” szavakat stencilezték több olyan oszlopra, amelyen a HVG címlapjai...","id":"20190504_Visszahekkeltek_a_HVGt_tobb_budapesti_hirdetooszlopra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a7e60b-c548-4ed4-8b92-1932bfcf1cc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Visszahekkeltek_a_HVGt_tobb_budapesti_hirdetooszlopra","timestamp":"2019. május. 04. 21:19","title":"Visszahekkelték a HVG-t több budapesti hirdetőoszlopra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak lakosonként 28 eurónyi összeget költött a magyar állam tűzvédelemre, ez az egyik legkisebb ilyen kiadás az unióban. A tűzoltók már a vészharangot kongatják az alacsony fizetések miatt.","shortLead":"Csak lakosonként 28 eurónyi összeget költött a magyar állam tűzvédelemre, ez az egyik legkisebb ilyen kiadás...","id":"20190504_Nem_csoda_hogy_a_tuzoltok_elegedetlenek_unios_osszehasonlitasban_alig_kolt_rajuk_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03922e7f-f9d9-4046-b6fe-6663139c3540","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Nem_csoda_hogy_a_tuzoltok_elegedetlenek_unios_osszehasonlitasban_alig_kolt_rajuk_a_kormany","timestamp":"2019. május. 04. 14:47","title":"Nem csoda, hogy a tűzoltók elégedetlenek, uniós összehasonlításban alig költ rájuk a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem vicc, a Sárkányok anyja szereti a kávét. ","shortLead":"Nem vicc, a Sárkányok anyja szereti a kávét. ","id":"20190506_Tronok_harca_Starbucks_pohar_befejezo_evad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98575be2-66c2-40c8-a1c1-26ba9fb5cd4f","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Tronok_harca_Starbucks_pohar_befejezo_evad","timestamp":"2019. május. 06. 10:40","title":"Trónok harca: benne maradt egy starbucksos pohár az új rész egyik jelenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","shortLead":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","id":"20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432b4b9a-4b46-414f-8ab1-5f2b629521dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","timestamp":"2019. május. 06. 13:03","title":"Egészen váratlan dolgot találtak az Antarktiszon a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez persze leginkább matematika.","shortLead":"Ez persze leginkább matematika.","id":"20190505_Jegkorongvb_nem_esik_ki_a_magyar_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9cabb6-cf36-4764-8f96-b8d172d9bbfb","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Jegkorongvb_nem_esik_ki_a_magyar_valogatott","timestamp":"2019. május. 05. 11:25","title":"Jégkorong-vb: nem esik ki a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség két volt pénzügyőr ellen emelt vádat korrupciós bűncselekmény miatt. ","shortLead":"A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség két volt pénzügyőr ellen emelt vádat korrupciós bűncselekmény miatt. ","id":"20190506_Korrupt_penzugyorok_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77f3433-92b6-41dd-9e8e-591e43f15552","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Korrupt_penzugyorok_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 06. 10:02","title":"Korrupt pénzügyőrök ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közösségi oldalán üzent a DK elnöke az érettségizőknek. ","shortLead":"Közösségi oldalán üzent a DK elnöke az érettségizőknek. ","id":"20190506_Gyurcsany_az_erettsegizoknek_Nem_kell_nagyon_gorcsolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff478213-2c3a-4de5-9b9f-79c129782569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b4c383-e714-4221-acf6-34fd5f3bb7eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Gyurcsany_az_erettsegizoknek_Nem_kell_nagyon_gorcsolni","timestamp":"2019. május. 06. 10:05","title":"Gyurcsány az érettségizőknek: Nem kell nagyon görcsölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40e30ef-efa9-4727-a2a3-5eaa95c837e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs mit szépíteni, a Pixel 3-ak nem váltották be teljesen a Google reményeit. A legújabb híresztelések szerint ezért ha nem is egyedülálló, de mindenesetre nem mindennapi lépésre szánta el magát a keresőóriás.","shortLead":"Nincs mit szépíteni, a Pixel 3-ak nem váltották be teljesen a Google reményeit. A legújabb híresztelések szerint ezért...","id":"20190504_google_pixel_4_belso_verseny_tervezok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d40e30ef-efa9-4727-a2a3-5eaa95c837e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa3e032-5f12-431f-bb5a-d8fa29805e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_google_pixel_4_belso_verseny_tervezok_kozott","timestamp":"2019. május. 04. 15:03","title":"Váratlan lépést tehet a Google, miután nem túl sikeresek a Pixel 3-ak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]