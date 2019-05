Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint másfél millióan vannak, akiknek a minimálbérnél is kisebb összegből kellene kijönniük, és gyakran teljesen bizonytalan a helyzetük a munkaerőpiacon.","shortLead":"Több mint másfél millióan vannak, akiknek a minimálbérnél is kisebb összegből kellene kijönniük, és gyakran teljesen...","id":"20190521_A_dolgozo_magyarok_harmada_nem_kereste_meg_a_minimalbert_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d333b14-8f80-4efa-9a7b-5a60e91893b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_A_dolgozo_magyarok_harmada_nem_kereste_meg_a_minimalbert_sem","timestamp":"2019. május. 21. 07:26","title":"A dolgozó magyarok harmada nem kereste meg a minimálbért sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf19fb2-7abd-4514-b9f8-03e32a509422","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi egy vállalkozó meggyilkolására kapott megbízást, de helyette egy autószerelőt lőtt le. ","shortLead":"A férfi egy vállalkozó meggyilkolására kapott megbízást, de helyette egy autószerelőt lőtt le. ","id":"20190522_emberoles_moszkva_gyilkossag_orosz_bergyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acf19fb2-7abd-4514-b9f8-03e32a509422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ad1349-9763-4ad0-b3ae-bc13483bc359","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_emberoles_moszkva_gyilkossag_orosz_bergyilkos","timestamp":"2019. május. 22. 05:03","title":"Elítéltek egy orosz bérgyilkost, aki tévedésből rossz embert ölt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100dce23-18d6-4c87-baff-9b55826e8f81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belebotlott egy plakátba, és kicsit felhúzta magát rajta. ","shortLead":"Belebotlott egy plakátba, és kicsit felhúzta magát rajta. ","id":"20190521_josh_brolin_george_clooney_budapest_andrassy_ut_dune_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=100dce23-18d6-4c87-baff-9b55826e8f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0cfebf-79fc-4963-8eab-64dd8c587139","keywords":null,"link":"/elet/20190521_josh_brolin_george_clooney_budapest_andrassy_ut_dune_film","timestamp":"2019. május. 21. 07:59","title":"Josh Brolin az Andrássyról üzente meg, hogy George Clooney mindenhol ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szívószálak mellett a műanyag tányérokat, lufipálcákat és fültisztító pálcikákat is betiltják. ","shortLead":"A szívószálak mellett a műanyag tányérokat, lufipálcákat és fültisztító pálcikákat is betiltják. ","id":"20190521_Fontos_dontest_hozott_az_EU_ket_ev_mulva_jon_a_nagy_muanyagtilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf3750f-6fac-4c25-8f62-6024da242930","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Fontos_dontest_hozott_az_EU_ket_ev_mulva_jon_a_nagy_muanyagtilalom","timestamp":"2019. május. 21. 16:36","title":"Fontos döntést hozott az EU: két év múlva jön a nagy műanyagtilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Maduro saját maga nem mondana le, csak az ellenzéki többségű parlamentben szeretne új választást.","shortLead":"Maduro saját maga nem mondana le, csak az ellenzéki többségű parlamentben szeretne új választást.","id":"20190521_Elorehozott_valasztast_ajanl_a_venezuelai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25343f2a-7525-4936-aa0a-2d0c75030a46","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Elorehozott_valasztast_ajanl_a_venezuelai_elnok","timestamp":"2019. május. 21. 06:24","title":"Előrehozott választást ajánl a venezuelai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a0e46-070d-463b-a450-d49c2e69a68c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint nincs még egy ország, ahol ennyire lefutott lenne az európai parlamenti választás.","shortLead":"A politikai elemző szerint nincs még egy ország, ahol ennyire lefutott lenne az európai parlamenti választás.","id":"20190522_Torok_Gabor_A_Fidesz_elsopro_gyozelmet_fog_aratni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=236a0e46-070d-463b-a450-d49c2e69a68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53258965-0feb-47d4-bbe5-8d4c2ecb1cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Torok_Gabor_A_Fidesz_elsopro_gyozelmet_fog_aratni","timestamp":"2019. május. 22. 12:39","title":"Török Gábor: A Fidesz elsöprő győzelmet fog aratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja...","id":"20190522_fidesz_mszp_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3935fba9-5628-48b9-8cba-22f335f44102","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_fidesz_mszp_valasztas","timestamp":"2019. május. 22. 12:30","title":"Az MSZP-be is megpróbált beépülni a Fidesz, hogy megtudja, mit terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A Mediaworks a múlt héten arra panaszkodott, hogy a Facebook megtiltotta a kiadó oldalainak reklámozását. A HVG megkérdezte az amerikai céget, hogy a kiadóvállalat oldalai valóban zárolásra kerültek-e, és mi volt ennek az oka. Mint a válaszból kiderült: a Mediaworks megsértette a reklámszabályzatot, és ennek köze sincsen politikához. A magyar kiadó szerint minden korlátozást feloldottak velük szemben, az egész okát pedig nehezen értik.","shortLead":"A Mediaworks a múlt héten arra panaszkodott, hogy a Facebook megtiltotta a kiadó oldalainak reklámozását. A HVG...","id":"20190521_Facebook_fenntartjuk_a_MediaWorks_egyik_hirdetesi_fiokjanak_zarolasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70acdace-067a-4932-a6a5-ed0a930a0ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Facebook_fenntartjuk_a_MediaWorks_egyik_hirdetesi_fiokjanak_zarolasat","timestamp":"2019. május. 21. 10:43","title":"Facebook: A Mediaworks megszegte a szabályzatot, zárolva marad hirdetési fiókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]