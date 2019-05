Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a30a795-feeb-4718-a6fc-02cf009763e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átszámítva mintegy 109 milliárd forintból épülhetnek meg annak a Hold körül keringő űrállomásnak a legfontosabb elemei, amelyeken négy ember élne.","shortLead":"Átszámítva mintegy 109 milliárd forintból épülhetnek meg annak a Hold körül keringő űrállomásnak a legfontosabb elemei...","id":"20190524_nasa_hold_misszio_lunar_gateway_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a30a795-feeb-4718-a6fc-02cf009763e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9c33a-1264-4aeb-8471-8b5ec0455a09","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_nasa_hold_misszio_lunar_gateway_urallomas","timestamp":"2019. május. 24. 19:03","title":"Fontos bejelentést tett a NASA a Hold-misszióval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából harminc éve fennálló áldatlan helyzetet sikerült végre megszüntetni a környéken lakók számára. ","shortLead":"Nagyjából harminc éve fennálló áldatlan helyzetet sikerült végre megszüntetni a környéken lakók számára. ","id":"20190524_nagylak_elkerulo_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a30e83-3572-4c0f-9ded-7ec7855f2941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_nagylak_elkerulo_ut","timestamp":"2019. május. 24. 09:58","title":"Vége a végtelen kamionsoroknak Nagylaknál? Kész az új elkerülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett, így nem ülésezett az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága pénteken.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett, így nem ülésezett az Országgyűlés...","id":"20190524_A_Fidesz_nem_ment_el_ezert_hatarozatkeptelen_lett_a_Stracheugy_miatt_osszehivott_ules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1175e5e3-cce2-46ff-a40a-7a09e2e1128b","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_A_Fidesz_nem_ment_el_ezert_hatarozatkeptelen_lett_a_Stracheugy_miatt_osszehivott_ules","timestamp":"2019. május. 24. 10:44","title":"A Fidesz nem ment el, ezért határozatképtelen lett a Strache-ügy miatt összehívott ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenki tudja, hogy nem túl jó ötlet a mobil kijelzőjére meredni, miközben átkelünk az út túloldalára, ezzel együtt sokan fittyet hánynak erre, veszélybe sodorva magukat és másokat is. New Yorkban úgy gondolták, itt az ideje tenni valamit ez ellen.","shortLead":"Mindenki tudja, hogy nem túl jó ötlet a mobil kijelzőjére meredni, miközben átkelünk az út túloldalára, ezzel együtt...","id":"20190524_new_yorki_torvenyjavaslat_mobilozas_buntetese_utcan_atkelesnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b1ea37-3793-4a16-9847-779bbb053c2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_new_yorki_torvenyjavaslat_mobilozas_buntetese_utcan_atkelesnel","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"New Yorkban büntetnék azt, akit telefonnal a kezében kapnak el a zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40744513-5452-4196-8bc6-a6315101042e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanú szerint levélbomba lépett működésbe pénteken fél hat körül, sérültek is vannak.","shortLead":"A gyanú szerint levélbomba lépett működésbe pénteken fél hat körül, sérültek is vannak.","id":"20190524_lyon_robbanas_serultek_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40744513-5452-4196-8bc6-a6315101042e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea88200-39b2-498c-8737-8d0aef902c71","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_lyon_robbanas_serultek_rendorseg","timestamp":"2019. május. 24. 18:41","title":"Robbanás történt Lyon központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5750457b-8272-45a5-a3f4-14f1346b4f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint negyven éve ismerték egymást a vukit játszó Peter Mayhew-val.","shortLead":"Több mint negyven éve ismerték egymást a vukit játszó Peter Mayhew-val.","id":"20190524_Harrison_Ford_konnyes_szemmel_emlekezett_Chewbaccara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5750457b-8272-45a5-a3f4-14f1346b4f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b145bf7-bde7-4992-83ab-cdb12aa75d5f","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Harrison_Ford_konnyes_szemmel_emlekezett_Chewbaccara","timestamp":"2019. május. 24. 10:52","title":"Harrison Ford könnyes szemmel emlékezett Chewbaccára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc79db5c-5266-49af-9fda-75e9408d61cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Superb esetében most először kínált Scout változat megemelt futóművet és megerősített alsó védelmet kapott.","shortLead":"A Superb esetében most először kínált Scout változat megemelt futóművet és megerősített alsó védelmet kapott.","id":"20190524_most_eloszor_ime_az_uj_skoda_superb_terepkombi_kivitele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc79db5c-5266-49af-9fda-75e9408d61cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8dcfb9-fa5c-4da4-af50-1d0df13feece","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_most_eloszor_ime_az_uj_skoda_superb_terepkombi_kivitele","timestamp":"2019. május. 24. 11:21","title":"Most először: íme az új Skoda Superb terepkombi kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető épp nászúton van.","shortLead":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető épp nászúton van.","id":"20190525_Demcsak_Zsuzsa_titokban_ferjhez_ment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d60db9d-dbe3-45cf-9c12-366d7ff93b8c","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Demcsak_Zsuzsa_titokban_ferjhez_ment","timestamp":"2019. május. 25. 08:51","title":"Demcsák Zsuzsa titokban férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]