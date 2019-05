Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d66925-85cd-4b9b-8987-96c32b2d465a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Élete 90. évében elhunyt Murray Gell-Mann Nobel-díjas amerikai fizikus, aki 1969-ben az elemi részecskék és a kölcsönhatásaik osztályozásával segítette az univerzum megismerését, az ezzel kapcsolatos felfedezéseiért nyerte el a tudományos világ legnagyobb elismerését.","shortLead":"Élete 90. évében elhunyt Murray Gell-Mann Nobel-díjas amerikai fizikus, aki 1969-ben az elemi részecskék és...","id":"20190527_meghalt_murray_gell_mann_nobel_dijas_amerikai_fizikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d66925-85cd-4b9b-8987-96c32b2d465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db523bc1-6edd-4e0f-be23-281766929fb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_meghalt_murray_gell_mann_nobel_dijas_amerikai_fizikus","timestamp":"2019. május. 27. 20:38","title":"Meghalt a 89 éves fizikus, aki azonosította a Föld láthatatlan alkotóelemeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397f926c-233e-44a5-bf3d-16fe38aefe52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dublini koncert után Cardiffban is alig hallották a rajongók az énekeseket. ","shortLead":"A dublini koncert után Cardiffban is alig hallották a rajongók az énekeseket. ","id":"20190528_Spice_Girls_koncert_hangositas_rajongok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=397f926c-233e-44a5-bf3d-16fe38aefe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cefc0d2-996d-4c78-b849-7877ec07eb49","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Spice_Girls_koncert_hangositas_rajongok","timestamp":"2019. május. 28. 14:52","title":"Valami nagyon nem stimmel a Spice Girls-koncertek hangosításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Napszemüvegben integet a népnek.","shortLead":"Napszemüvegben integet a népnek.","id":"20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d825352-c4aa-4d4c-a29e-e21e0250f80b","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","timestamp":"2019. május. 28. 07:22","title":"Nem sokkal a halála előtt lefilmezték Viktória királynőt, most előkerült a felvétel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252ad0e6-00d8-4c97-b597-4552b3e29ecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt öt évből 2018 volt a második, amikor a Nobut üzemeltető cég profittal zárt.","shortLead":"Az elmúlt öt évből 2018 volt a második, amikor a Nobut üzemeltető cég profittal zárt.","id":"20190528_Nagy_nyereseget_hozott_Vajna_halala_elott_a_luxusetterme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=252ad0e6-00d8-4c97-b597-4552b3e29ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970d858a-740e-4aae-bc33-56daac5f0fc5","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nagy_nyereseget_hozott_Vajna_halala_elott_a_luxusetterme","timestamp":"2019. május. 28. 17:11","title":"Nagy nyereséget hozott Vajna halála előtt a luxusétterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Pellegrini szlovák kormányfő rákérdezett Orbánnál, hogy hogy van, de ő csak félrehajtotta a fejét. ","shortLead":"Peter Pellegrini szlovák kormányfő rákérdezett Orbánnál, hogy hogy van, de ő csak félrehajtotta a fejét. ","id":"20190528_Macronnal_talalkoztak_a_V4ek_Orbannak_nem_volt_jo_kedve__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b9cd31-9ccc-4dd7-b471-9d21b9ac8b36","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macronnal_talalkoztak_a_V4ek_Orbannak_nem_volt_jo_kedve__video","timestamp":"2019. május. 28. 18:34","title":"Videó: Nem volt jókedve Orbánnak, amikor Macronnal találkozott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5784ea7-b6d4-4c93-8ec6-437badc3ca58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron a V4-ek vezetőivel egyeztetett az uniós csúcs előtt. ","shortLead":"Emmanuel Macron a V4-ek vezetőivel egyeztetett az uniós csúcs előtt. ","id":"20190528_Orban_Viktor_Emmanuel_Macron_V4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5784ea7-b6d4-4c93-8ec6-437badc3ca58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a892a3c-215b-4a33-bbe7-0f29893a0fbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Orban_Viktor_Emmanuel_Macron_V4","timestamp":"2019. május. 28. 18:28","title":"Legnagyobb ellenfelével is találkozott Orbán Brüsszelben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét letöltendő börtönbüntetésre ítélt a legfelsőbb bíróság. ","shortLead":"Őrizetbe vette a bukaresti rendőrség Liviu Dragneát, és beszállította a rahovai börtönbe hétfő délután. A román kormány...","id":"20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a88a21c-9051-4e09-8f19-ee6fc05c3e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0d87-7596-4653-b7ac-c48b013ed038","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_liviu_dragnea_bortonbuntetes_psd_itelet_legfelsobb_birosag_borton","timestamp":"2019. május. 27. 19:29","title":"Három és fél év letöltendőt kapott a román pártelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dina Márton a kétszeres Tour de France-, kétszeres Giro d’Italia- és háromszoros Vuelta a Espana-győztes spanyol csapatában, a Kometa Cycling Teamben indul a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen.","shortLead":"Dina Márton a kétszeres Tour de France-, kétszeres Giro d’Italia- és háromszoros Vuelta a Espana-győztes spanyol...","id":"20190527_alberto_contador_dina_marton_kometa_cycling_team_kerekpar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd3fb65-86f8-47df-a60a-f9fcf6bff1b8","keywords":null,"link":"/sport/20190527_alberto_contador_dina_marton_kometa_cycling_team_kerekpar","timestamp":"2019. május. 27. 15:17","title":"Alberto Contador csapata magyar bringást igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]