Épp aznap, amikor az ellenzék bejelentette közös esztergomi polgármesterjelöltjét, Rogán Antal miniszterelnöki kabinetfőnök miniszteri biztost nevezett ki, aki az Esztergom városát érintő kiemelt jelentőségű turisztikai fejlesztésekért lesz felelős.

Feladata jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítése és végrehajtása. A turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok koordinációjára már most is van miniszteri biztos Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója személyében, de egy városra külön ilyen megbízottat most először neveztek ki.

A megbízást Hernádi Ádám kapta, aki jelenleg Rogán tanácsadója. Korábbi információk szerint néhány éve a Miniszterelnökség igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárságának munkatársaként részt vett a botrányt kavart trafikügyben mint a dohánykoncessziós pályázatokat értékelő bizottság tagja. Új munkakörében – az eddigi mellé – havi 1,3 millió forintot és más, a helyettes államtitkároknak járó juttatásokat kap, de külön titkárság nem jár neki.