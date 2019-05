Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a7ebe2c-d127-4268-9282-5282596dbd34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gázolás miatt buszok járnak a vonatok helyett Pécelig, ahonnan ismét vonatpótlózni kell.","shortLead":"Gázolás miatt buszok járnak a vonatok helyett Pécelig, ahonnan ismét vonatpótlózni kell.","id":"20190529_Vonatpotlo_buszokkal_lehet_eljutni_a_vonatpotlo_buszokig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7ebe2c-d127-4268-9282-5282596dbd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b06d4-c301-4e87-873b-e9631d4a7652","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Vonatpotlo_buszokkal_lehet_eljutni_a_vonatpotlo_buszokig","timestamp":"2019. május. 29. 16:41","title":"Vonatpótló buszokkal lehet eljutni a vonatpótló buszokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b32bd-240a-46e7-a463-ab344d903463","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pont az akácvirágzásra érkezett meg a hűvös idő, így exportra biztos nem fog jutni akácmézből, de több méhész tönkre is mehet ettől. ","shortLead":"Pont az akácvirágzásra érkezett meg a hűvös idő, így exportra biztos nem fog jutni akácmézből, de több méhész tönkre is...","id":"20190529_Ez_az_ev_fekete_lesz__kicsinalta_a_meheszeket_az_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b32bd-240a-46e7-a463-ab344d903463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e3300-64fb-4d5e-9ae3-86e6bbd194df","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Ez_az_ev_fekete_lesz__kicsinalta_a_meheszeket_az_idojaras","timestamp":"2019. május. 29. 07:55","title":"\"Ez az év fekete lesz\" – kicsinálta a méhészeket az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők viszont nagyon furcsa dolgot tapasztaltak, amikor megnyitották a YouTube-ot.","shortLead":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők...","id":"20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3161ef06-d9a4-452e-b703-419860bb0af8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","timestamp":"2019. május. 29. 18:33","title":"Nagyon furcsa dolgot tapasztaltak az Edge böngészőt tesztelők, a Google keze lehet a dologban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427fee52-5044-4b17-bbfb-9da8810e0a84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit származású, Los Angelesben élő énekes-dalszerző harmadik albuma turnéján érkezik Budapestre, az A38 Hajó szervezésében az Instantba június 5-én.



