[{"available":true,"c_guid":"f090261a-804f-4359-86d4-0b3751ec8406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét felütötte fejét az a Facebookon terjesztett átverés, amelyhez egy első ránézésre az Indexen megjelent cikket használnak. Valójában ismeretlen netes csalók által készített, az Index nevét és tipográfiáját ellopó weboldal(ak)ról van szó, melyen át pénzt igyekeznek kicsikarni az üzemeltetők.","shortLead":"Ismét felütötte fejét az a Facebookon terjesztett átverés, amelyhez egy első ránézésre az Indexen megjelent cikket...","id":"20190528_csalas_atveres_adathalaszat_kamu_facebook_hirdetes_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f090261a-804f-4359-86d4-0b3751ec8406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947079c4-bc73-4491-be7c-ffad8961e189","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_csalas_atveres_adathalaszat_kamu_facebook_hirdetes_index","timestamp":"2019. május. 28. 16:08","title":"Nehogy bedőljön a kamu Index-cikknek a Facebookon, lenyúlhatják a pénzét ismeretlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f122977-f97c-425f-a289-40375930775a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén 30 éves az Asus, a cég pedig egy speciális mobil kiadásával ünnepli a kerek évfordulót.","shortLead":"Idén 30 éves az Asus, a cég pedig egy speciális mobil kiadásával ünnepli a kerek évfordulót.","id":"20190528_asus_zenfone_6_edition_30_okostelefon_android_computex_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f122977-f97c-425f-a289-40375930775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda44944-259b-4a5c-af26-3aa27c69e2a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_asus_zenfone_6_edition_30_okostelefon_android_computex_2019","timestamp":"2019. május. 28. 12:33","title":"12 GB RAM lett, maradhat? Megjött az Asus-csúcsmobil speciális változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még mindig nem kapta meg az egy éve megítélt 739 ezer forintos kártérítést. Egy újabb végzés szerint nem is fogja, csak maximum 250 ezer forintot.","shortLead":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még...","id":"20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac922ff7-7cd0-474e-a681-0e128eab1511","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","timestamp":"2019. május. 29. 14:28","title":"Úgy tűnik, hogy több kártérítést kap a lúgos orvos, mint áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Céges környezetben az állásinterjúk gyakori része az olyan kérdőív, amelynek segítségével pluszinformációk is megtudhatók a jelöltről. Melyek a leggyakrabban használt kérdőívek, mi alapján mérnek és mire jók? ","shortLead":"Céges környezetben az állásinterjúk gyakori része az olyan kérdőív, amelynek segítségével pluszinformációk is...","id":"20190528_A_csapat_akkor_jo_ha_minel_szinesebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c991f5cf-9523-4f29-9f21-7a6c2676ceed","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190528_A_csapat_akkor_jo_ha_minel_szinesebb","timestamp":"2019. május. 28. 14:15","title":"A csapat akkor jó, ha minél színesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451c0471-bb16-4583-ae07-3faffbce16ea","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csak az állami közbeszerzésekre terjed ki a tilalom, az indoklás szerint helyi borokkal kell feltölteni a „költségvetési” pincéket.","shortLead":"Csak az állami közbeszerzésekre terjed ki a tilalom, az indoklás szerint helyi borokkal kell feltölteni...","id":"20190528_Letiltottak_az_oroszok_a_kulfoldi_borok_behozatalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451c0471-bb16-4583-ae07-3faffbce16ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5c13ba-176a-4626-a154-87034b9893bd","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Letiltottak_az_oroszok_a_kulfoldi_borok_behozatalat","timestamp":"2019. május. 28. 17:59","title":"Magyar borokat is érint az orosz tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész annyi munkát vállal, amennyit csak bír. ","shortLead":"A színész annyi munkát vállal, amennyit csak bír. ","id":"20190530_Kern_Andras_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbff76df-34dc-498f-9ace-33348b5116d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Kern_Andras_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 30. 11:18","title":"Kern András: Hülyeség ez az egész visszavonulósdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igaz, hogy szerepel a Budapesti Mobilitási Tervben a dugódíj 2025-ös bevezetése, mondja a főpolgármester, de ez csak egy becslés. Előbb meg kell épülnie a szükséges infrastruktúrának.","shortLead":"Igaz, hogy szerepel a Budapesti Mobilitási Tervben a dugódíj 2025-ös bevezetése, mondja a főpolgármester, de ez csak...","id":"20190530_Tarlos_hosszu_tavon_johet_a_dugodij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624595c-5a96-4d93-939e-7f85a0ff9371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Tarlos_hosszu_tavon_johet_a_dugodij","timestamp":"2019. május. 30. 09:23","title":"Tarlós: Hosszú távon jöhet a dugódíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökét is meglepte, hogy két EP-mandátumot szereztek. ","shortLead":"A Momentum elnökét is meglepte, hogy két EP-mandátumot szereztek. ","id":"20190528_FeketeGyor_Andras_Nagyon_sok_jobbikos_nalunk_landolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9899e61d-2388-499e-ab40-3dbb8863e3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_FeketeGyor_Andras_Nagyon_sok_jobbikos_nalunk_landolt","timestamp":"2019. május. 28. 16:19","title":"Fekete-Győr András: Nagyon sok jobbikos nálunk landolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]