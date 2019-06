Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bba3ed7f-b4ec-47f3-9aee-81fd0f842482","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Fenyegetésből és cenzúrából építették fel a hallgatás falát az 1989-es mészárlás emléke köré. Legitimációjának a kínai vezetés egy száz éve történt diákmegmozdulás azon részletét választotta, amely nem rímelt a 30 évvel ezelőtti eseményekre.","shortLead":"Fenyegetésből és cenzúrából építették fel a hallgatás falát az 1989-es mészárlás emléke köré. Legitimációjának a kínai...","id":"201922__tienanmen_ter__hallgato_kina__masik_megmozdulas__eredendo_bun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba3ed7f-b4ec-47f3-9aee-81fd0f842482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3b0fe-1468-4183-8420-1db7506f95a4","keywords":null,"link":"/vilag/201922__tienanmen_ter__hallgato_kina__masik_megmozdulas__eredendo_bun","timestamp":"2019. június. 02. 15:00","title":"Kína urai úgy félnek a Tienanmen téri vérengzés évfordulójától, mint a tűztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690439a8-84d7-4249-a3ee-ab22fa8d9344","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges fény megzavarja az éjszaka dolgozók biológiai ritmusát és befolyásolja a melatoninszintet, ezzel megnövekszik a krónikus betegségek kialakulásának veszélye. A kockázat mértéke az egyéni kronotípus függvénye is: az \"éjszakai baglyokat\" kevésbé terheli az éjszaka végzett munka, mint a \"hajnali pacsirtákat\".","shortLead":"A mesterséges fény megzavarja az éjszaka dolgozók biológiai ritmusát és befolyásolja a melatoninszintet, ezzel...","id":"20190603_ejszakai_munkavegzes_hatasa_ejszakai_baglyok_hajnali_pacsirtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690439a8-84d7-4249-a3ee-ab22fa8d9344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c0c003-5dec-4559-955d-e1e98c8edca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_ejszakai_munkavegzes_hatasa_ejszakai_baglyok_hajnali_pacsirtak","timestamp":"2019. június. 03. 00:03","title":"Mitől van az, hogy valakit rákba visz az éjszakai munka, másnak meg sem kottyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770eace-342c-4210-b32f-91f725340721","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elviselhetetlen a nagyapa vagy nagyanya önzése, mindent ő tud jobban? Mindig áll a bál, mert megsértődik? Van rá módszer, hogy lecsendesítsük a családi rémálmot.","shortLead":"Elviselhetetlen a nagyapa vagy nagyanya önzése, mindent ő tud jobban? Mindig áll a bál, mert megsértődik? Van rá...","id":"20190602_Narcisztikus_a_rokona_Van_megoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a770eace-342c-4210-b32f-91f725340721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fa8417-d52b-47a7-b4ad-815d63105765","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190602_Narcisztikus_a_rokona_Van_megoldas","timestamp":"2019. június. 02. 20:15","title":"Narcisztikus a rokona? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","shortLead":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","id":"20190603_papagaj_mosogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1807005-b91d-4d46-b126-930d5b1d7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_papagaj_mosogep","timestamp":"2019. június. 03. 18:33","title":"Rátették a papagájt a mosógépre, és valami egészen mulatságos történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar búvárok találták meg, dél-koreaiak hozták felszínre.","shortLead":"Magyar búvárok találták meg, dél-koreaiak hozták felszínre.","id":"20190603_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_holttest_buvarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dce4e7-ef1c-44bd-a57a-45b2a71f523f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_holttest_buvarok","timestamp":"2019. június. 03. 18:32","title":"Felhoztak egy holttestet a Hableány roncsától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba16be1-3444-4e4e-ad9b-723792db5411","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És búcsúztatnak egy már repertoáron lévő előadást is. ","shortLead":"És búcsúztatnak egy már repertoáron lévő előadást is. ","id":"20190603_Atrium_bemutato_Kasszasiker_Chicago_tao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba16be1-3444-4e4e-ad9b-723792db5411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a79919-5703-4346-b459-0654a611a0f4","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Atrium_bemutato_Kasszasiker_Chicago_tao","timestamp":"2019. június. 03. 16:38","title":"Bajban az Átrium, le kellett mondaniuk egy bemutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e0a5be-67d9-480f-a2bc-e4e269cdb3f0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"kultura","description":"Úgy akart élni, ahogy az a tehetségének kijárt volna egy olyan világban, amilyet pályája elején még lehetségesnek tartott. Gyilkosa az a világ lett, amely lehetetlenné tette, hogy rangjához méltóan tudjon élni.","shortLead":"Úgy akart élni, ahogy az a tehetségének kijárt volna egy olyan világban, amilyet pályája elején még lehetségesnek...","id":"20190603_A_kolto_halalara__bucsu_Terey_Janostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2e0a5be-67d9-480f-a2bc-e4e269cdb3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4701cf03-6aba-4da4-9551-6f2e823a36f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_A_kolto_halalara__bucsu_Terey_Janostol","timestamp":"2019. június. 03. 11:35","title":"Péterfy Gergely: A költő halálára – búcsú Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfef58-58c3-4f04-9fb9-4c5c81f7c1be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó a benzinmotoros, illetve a tisztán elektromos hajtásláncú Kona közé lőtte be új modelljét. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a benzinmotoros, illetve a tisztán elektromos hajtásláncú Kona közé lőtte be új modelljét. ","id":"20190604_arany_kozeput_itt_a_hibrid_hyundai_kona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfef58-58c3-4f04-9fb9-4c5c81f7c1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b9f696-c5c2-42c9-870c-443d409fb7ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_arany_kozeput_itt_a_hibrid_hyundai_kona","timestamp":"2019. június. 04. 11:21","title":"Arany középút: 4 liter alatt fogyaszt az új hibrid Hyundai Kona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]