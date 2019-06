Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétórás meccsen, a döntő szett rövidítésében győzött Babos Tímea és Kristina Mladenovic a negyeddöntőben.","shortLead":"Kétórás meccsen, a döntő szett rövidítésében győzött Babos Tímea és Kristina Mladenovic a negyeddöntőben.","id":"20190604_Roland_Garros_Babosek_elodontobe_jutottak_noi_parosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f941a774-51b0-4be4-8863-4f969f7e65d2","keywords":null,"link":"/sport/20190604_Roland_Garros_Babosek_elodontobe_jutottak_noi_parosban","timestamp":"2019. június. 04. 15:12","title":"Roland Garros: Babosék elődöntőbe jutottak női párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt.","shortLead":"A tervek szerint újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt.","id":"20190605_Salatatorvenybe_rejtett_javaslattal_tenne_fizetosse_a_kormany_a_cegadatok_hozzaferhetoseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cff30f-cc9e-41ee-8982-f7825e2be9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Salatatorvenybe_rejtett_javaslattal_tenne_fizetosse_a_kormany_a_cegadatok_hozzaferhetoseget","timestamp":"2019. június. 05. 11:57","title":"Salátatörvénybe rejtett javaslattal tenné fizetőssé a kormány a cégadatok hozzáférhetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095e5e83-1d48-4886-9cd2-cf26ec66d7cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy-Britanniában elsőként váltak meg az egyszer használatos műanyagoktól az üzletlánc oxfordi boltjában.","shortLead":"Nagy-Britanniában elsőként váltak meg az egyszer használatos műanyagoktól az üzletlánc oxfordi boltjában.","id":"20190604_waitrose_egyszer_hasznalatos_muanyag_hulladek_csomagolasmentes_bolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=095e5e83-1d48-4886-9cd2-cf26ec66d7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c019d117-9979-486a-839e-86680c060222","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_waitrose_egyszer_hasznalatos_muanyag_hulladek_csomagolasmentes_bolt","timestamp":"2019. június. 04. 16:18","title":"A bevásárlás jövőjével kísérletezik a Waitrose","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantinót közfelkiáltással újraválasztotta a FIFA elnöknek, beszédében elismerte, követett el hibákat.\r

\r

","shortLead":"Gianni Infantinót közfelkiáltással újraválasztotta a FIFA elnöknek, beszédében elismerte, követett el hibákat.\r

\r

","id":"20190605_Fontos_hogy_ma_mar_senki_nem_beszel_a_FIFAn_kapcsan_korrupciorol_mondta_a_FIFA_elnoke_majd_ujravalasztottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b755b46-8cde-480b-82b3-2f7acef438d7","keywords":null,"link":"/sport/20190605_Fontos_hogy_ma_mar_senki_nem_beszel_a_FIFAn_kapcsan_korrupciorol_mondta_a_FIFA_elnoke_majd_ujravalasztottak","timestamp":"2019. június. 05. 12:26","title":"\"Fontos, hogy ma már senki nem beszél a FIFA kapcsán korrupcióról\", mondta a FIFA elnöke, majd újraválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló vizet is. Az építkezés során azonban két hónapig egyáltalán nem tudja fogadni az esővizet a most bővített tároló. A nyárra pedig várhatók heves esőzések.","shortLead":"A csatornázási művek ígéri, őszre elkészül a megnövelt esővíztározó, amely képes kezelni a nagyobb esők után lezúduló...","id":"20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f27d070-b752-45dd-81ab-0f2f230356f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ffc70f-8793-4478-8af1-295f2d644726","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Oktoberre_lesz_a_nagy_esozesekre_is_felkeszult_tarozoja_Budapestnek","timestamp":"2019. június. 04. 12:06","title":"Októberig kell arra várni, hogy ne ömöljön a Dunába a szennyvíz, ha nagy eső éri el Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először odaszúrt az MTA-nak, majd elnapolta a fideszes többség a parlamenti kulturális bizottságában a vitát – mindezt úgy, hogy Lovász László matematikusprofesszor, MTA-elnök megjelent.\r

\r

","shortLead":"Először odaszúrt az MTA-nak, majd elnapolta a fideszes többség a parlamenti kulturális bizottságában a vitát – mindezt...","id":"20190605_Megalaztak_az_MTA_elnoket_a_parlamenti_bizottsagi_ulesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56afa89-845f-489a-b98f-7bbc70741a15","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Megalaztak_az_MTA_elnoket_a_parlamenti_bizottsagi_ulesen","timestamp":"2019. június. 05. 12:14","title":"Megalázták az MTA elnökét a parlamenti bizottsági ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű rendszert az OMV bábolnai töltőállomásán helyezték üzembe. ","shortLead":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű...","id":"20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e280cf1e-e5ad-49a5-876c-0abae312ebc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","timestamp":"2019. június. 05. 11:38","title":"Hazánkba érkezett a leggyorsabb villanyautó-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestről a TEK közleménye számol be, ő a 10. megtalált áldozat, a hajó ablakában találtak rá a búvárok, hat órába telt a felszínre hozni. A 11. áldozatot a Fejér megyei Kulcsnál találták meg. ","shortLead":"Egy holttestről a TEK közleménye számol be, ő a 10. megtalált áldozat, a hajó ablakában találtak rá a búvárok, hat...","id":"20190604_Hableanybaleset_Ujabb_aldozatokra_leltek_a_hatosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be81ff3d-898b-43e6-82c9-e609d83148f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667198cb-397d-4c49-bd2f-4379f6ac81e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Hableanybaleset_Ujabb_aldozatokra_leltek_a_hatosagok","timestamp":"2019. június. 04. 15:06","title":"Hableány-baleset: Újabb áldozatokra leltek a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]